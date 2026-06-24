/कोलकातामध्ये मोठी दुर्घटना! बांधकाम सुरु असतानाच कोसळलं गोदाम, कामगार मलब्याखाली अडकले

पश्चिम कोलकातामधील तारातला येथे बांधकाम सुरु असलेल्या गोदामाचं छत कोसळलं आहे. दुपारी 12 वाजता अचानक छत कोसळून दुर्घटना घडली आहे. येथे काम करणारे अनेक कामगार मलब्याखाली अडकल्याची शक्यता आहे. दुर्घटनेची माहिती मिळताच कोलकाता पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन दल (DMG), नागरी संरक्षण आणि अग्निशमन दलाची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली असून बचावकार्य सुरु कऱण्यात आलं आहे. आतापर्यंत 4 लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे.
घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताराताला भागातील 'ब्रेस ब्रिज'जवळील 'ट्रान्सपोर्ट डेपो रोड'वर एका गोदामाचं बांधकाम सुरू होतं. बुधवारी दुपारी कामगार नेहमीप्रमाणे काम करत असतानाच, अचानक छताचा एक मोठा भाग कोसळला. यानंतर घटनास्थळी एकच धावपळ सुरु झाली आणि गोंधळ उडाला.
त्यांनी सांगितलं की, "ही घटना घडली तेव्हा काही लोक तिथे काम करत होते. ढिगाऱ्याखाली मोठ्या संख्येने लोक अडकले असण्याची भीती आम्हाला वाटत आहे."
कोलकाता पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, आतापर्यंत चार जणांची सुटका करण्यात आली आहे. कोलकाता पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, नागरी संरक्षण दल आणि अग्निशमन व आपत्कालीन सेवांची पथकं घटनास्थळी बचावकार्य करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. भारतीय लष्कराचे जवानही मदतकार्यात सहकार्य करत आहेत. अवजड क्रेन आणि इतर यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने पडलेले लोखंडी बीम व ढिगारा हटवला जात आहे; विशेषतः कोसळलेले लोखंडी बीम काढण्यासाठी क्रेन आणि अवजड वस्तू उचलणारी यंत्रणा तैनात करण्यात आली होती.