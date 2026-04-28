New labour law:सुट्टीच्या दिवशी कामासाठी जबरदस्ती? बॉसला सांगा बदललेला नियम

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
New Labour Rules: मालक आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंधांत पारदर्शकता आणण्यासाठी  नवीन कामगार कायदे आहेत. कामाचे तास आणि इन-हँड सॅलरीबद्दल काही आव्हाने असली, तरी पीएफ, ग्रॅच्युटी आणि सुट्ट्यांच्या बाबतीत हे नियम कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरणार आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 28, 2026, 08:15 PM IST
कामगार कायदा

Labour law Big Update: केंद्र सरकार आगामी काळात नवीन कामगार संहिता लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलांमुळे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप, पगार आणि सुट्ट्यांच्या नियमांत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. 'बॉस' तुम्हाला विकेंडला कामावर बोलावू शकतो का? आणि ओव्हरटाइमचे नियम काय आहेत? यावर या नवीन कायद्यात स्पष्टता देण्यात आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कामाचे तास

नवीन कामगार कायद्यानुसार, आठवड्यातील कामाच्या तासांची मर्यादा 48 तास निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून दिवसाला 12 तास काम करून घ्यायचे असेल, तर त्यांना आठवड्यात फक्त 4 दिवस काम आणि 3 दिवस सुट्टी द्यावी लागेल. तथापि, जर कामाचे स्वरूप 8 तासांचे असेल, तर आठवड्यात 6 दिवस काम करावे लागेल. सरकारचा उद्देश कामाच्या तासांमध्ये लवचिकता आणणे हा आहे, मात्र आठवड्याचे एकूण 48 तास ओलांडता येणार नाहीत.

ओव्हरटाइम आणि वाढीव मोबदला

जर कर्मचाऱ्याने विहित वेळेपेक्षा जास्त काम केले, तर त्याला 'ओव्हरटाइम' देण्याचे बंधन कंपन्यांवर असेल. नवीन कायद्यानुसार, 15 मिनिटांपेक्षा जास्त केलेले अतिरिक्त काम देखील 30 मिनिटांचा ओव्हरटाइम म्हणून मोजले जाईल. सध्याच्या नियमांत ही तरतूद इतकी स्पष्ट नव्हती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळणार आहे.

विकेंडला कामावर बोलावण्याचे अधिकार

अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती असते की बॉस त्यांना सुट्टीच्या दिवशी (विकेंड) कामावर बोलावू शकतो का? नवीन कायद्यानुसार, विशेष परिस्थितीत किंवा आपत्कालीन कामासाठी कंपनी कर्मचाऱ्याला सुट्टीच्या दिवशी बोलावू शकते. मात्र, अशा वेळी कर्मचाऱ्याला त्या बदल्यात 'कॉम्पन्सेटरी ऑफ' देणे आणि नियमानुसार अतिरिक्त मोबदला देणे अनिवार्य असेल. सलग कामाच्या दिवसांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

सुट्ट्यांचे नवे नियम

कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांच्या बाबतीत एक मोठा दिलासा देणारा बदल प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत कोणत्याही कंपनीत हक्काची सुट्टी मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला वर्षातील किमान 240 दिवस काम करणे आवश्यक होते. नवीन नियमांनुसार ही मर्यादा 180 दिवसांवर आणली जाऊ शकते. म्हणजेच, नवीन रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्याला आता लवकर हक्काच्या सुट्ट्या मिळण्यास सुरुवात होईल.

इन-हँड सॅलरी आणि पीएफवर काय परिणाम?

नवीन 'वेतन संहिते'चा (Wage Code) थेट परिणाम तुमच्या पगाराच्या रचनेवर होईल. नव्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (Basic Pay) हा एकूण पगाराच्या (CTC) किमान 50% असणे अनिवार्य आहे. यामुळे कर्मचाऱ्याच्या पीएफ (PF) मधील योगदान वाढेल. परिणामी, हातात येणारा पगार (In-hand salary) काहीसा कमी होऊ शकतो, परंतु निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे, जे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद

महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने या कायद्यात महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. आता सर्व प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये महिलांना रात्रीच्या पाळीत (Night Shifts) काम करण्याची परवानगी असेल. मात्र, यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांना रात्री कामावर बोलावता येणार नाही. तसेच, कामाच्या ठिकाणी योग्य सोयीसुविधा पुरवणे हे मालकाचे कर्तव्य असेल.

राजीनामा प्रक्रिया कशी?

नोकरी सोडल्यानंतर किंवा कामावरून कमी केल्यानंतर, कर्मचाऱ्याचा पूर्ण पगार आणि फूल अॅण्ड फायनल सेटलमेंट मिळण्यास बराच वेळ लागतो. नवीन कायद्यानुसार, कंपनीला कर्मचाऱ्याचा राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर किंवा नोकरी संपल्यानंतर केवळ 2 कामकाजी दिवसांच्या आत त्याचे सर्व थकीत पैसे देणे बंधनकारक असेल.

 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

