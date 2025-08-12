कडक सॅल्युट! महिला अधिकाऱ्याची कामगिरी पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

त्रिशूरमधील पोलीस उपनिरीक्षक (एसआय) अपर्णा लवकुमार यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला जात आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्रिशूर शहरातील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एकावर अपर्णा यांनी केलेल्या कृतीचं कौतुक होत आहे. या व्हिडीओतून अपर्णा लवकुमार यांची कर्तव्यदक्षता दिसत आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक यांनी गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णाला घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेचा मार्ग मोकळा केला. व्हिडिओमध्ये वाहने थांबलेली असताना, सायरन वाजवत एक रुग्णवाहिका मागून येत असताना, बराच वेळ वाहतूक कोंडी असल्याचे दिसून येते.
शनिवारी अश्विनी जंक्शन येथे दुपारी 1.30 च्या सुमारासचा हा व्हिडीओ आहे. यावेळी अपर्णा आपल्या गुलाबी रंगाच्या पोलीस वाहनाने जात असताना. एक रुग्णवाहिका गंभीर रुग्णाला घेऊन जाताना दिसली. त्रिशुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमधून जुबिली मिशन हॉस्पिटलला एका रुग्णाला घेऊन जात असताना या ठिकाणी प्रचंड ट्रॅफिक मिळालं.
रस्त्यावर वाहने अडकलेली असताना आणि रुग्णवाहिकेचा सायरन वाजत असताना, अपर्णा पटकन तिच्या गाडीतून बाहेर आल्या आणि त्या रुग्णवाहिकेसमोर धावू लागल्या. त्यांच्या या प्रसंगावधानामुळे इतर वाहनांना बाजूला करत रुग्णवाहिकेसाठी रस्ता मोकळा करुन दिला. त्यांनी गाडीत परत जाण्यापूर्वी एक मोकळा रस्ता तयार केला. रुग्णवाहिकेच्या एका कर्मचाऱ्याने टिपलेले हे फुटेज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले गेले आणि नंतर केरळ पोलिसांच्या अधिकृत हँडलवरून पुन्हा पोस्ट केले. या घटनेबद्दल बोलताना अपर्णा म्हणाली, "मी जे केले ते पोलिस दलातील कोणताही सदस्य करेल. हे आमच्या कर्तव्याचा एक भाग आहे." अपर्णा २००२ मध्ये केरळ पोलिसात रुजू झाल्या.
२००८ मध्ये ओल्लूर पोलिस स्टेशनमध्ये महिला कॉन्स्टेबल म्हणून काम करताना तिने पहिल्यांदाच चर्चेत आल्या होत्या. एका कुटुंबाला रुग्णालयाचा खर्च भागवण्यासाठी स्वतःच्या हातातील तीन सोन्याच्या बांगड्या काढल्या होत्या. २०१९ मध्ये, त्रिशूर ग्रामीण महिला पोलिस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ सिव्हिल पोलिस अधिकारी म्हणून कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी विग बनवण्यासाठी आपले केस दान केले होते.