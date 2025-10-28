English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ब्लाऊज वेळेत शिवून न दिल्यामुळे महिलेने टेलरला थेट कोर्टात खेचलं, न्यायालयाने सुनावली अजब शिक्षा

अहमदाबादमध्ये, एका डिझायनर दुकानाच्या मालकाला डिझायनर ब्लाउज वेळेवर न शिवल्याने एका महिलेच्या लग्नाचे समारंभ उध्वस्त करणे महागात पडले. ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ते केवळ सेवेतील कमतरताच नाही तर सेवेतील कमतरता असल्याचे मानले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 28, 2025, 03:31 PM IST
ब्लाऊज वेळेत शिवून न दिल्यामुळे महिलेने टेलरला थेट कोर्टात खेचलं, न्यायालयाने सुनावली अजब शिक्षा

नवरंगपुरा, अहमदाबाद येथील पूनमबेनने तिच्या लग्नासाठी डिझायनर ब्लाउजसाठी आधीच पूर्ण रक्कम भरली होती. डिझायनर दुकानाच्या मालकाने ब्लाउज वेळेवर पोहोचवला नाही, ज्यामुळे पूनमबेनच्या लग्नाच्या समारंभात व्यत्यय आला आणि तिला मानसिक त्रास झाला. ग्राहक वाद निवारण आयोगाने (सीडीसी) सेवेत त्रुटी आढळून आल्या आणि डिझायनर दुकानाच्या मालकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

Add Zee News as a Preferred Source

अहमदाबादमधील एका डिझायनर दुकानाच्या मालकाला वेळेवर डिझायनर ब्लाउज न पोहोचवल्याने एका महिलेच्या लग्नाचे समारंभ उध्वस्त केल्याबद्दल मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ग्राहक वाद निवारण आयोगाने (सीडीसी) केवळ सेवेत कमतरता आढळली नाही तर ग्राहकाच्या मानसिक छळासाठी भरपाईचे आदेशही दिले आहेत.

काय प्रकरण होते?

हे प्रकरण अहमदाबादमधील नवरंगपुरा येथील सोनी डिझायनर दुकानाशी संबंधित आहे. नवरंगपुरा येथील रहिवासी पूनमबेन आणि हितेश भाई परिया यांनी दुकानाच्या मालकाला तिच्या लग्नासाठी डिझायनर ब्लाउज शिवण्याचे काम दिले होते. पूनमबेनने ब्लाउजच्या शिवणकामासाठी ₹४,३९५ चा संपूर्ण खर्च आधीच भरला होता.

तक्रारदार पूनमबेन यांनी आरोप केला आहे की, लग्न असूनही, डिझायनर दुकानाचे मालक हरेश भाई यांनी ब्लाउज वेळेवर पोहोचवला नाही, ज्यामुळे त्यांचा खास प्रसंग खराब झाला. ब्लाउज वेळेवर पोहोचवता आला नाही म्हणून त्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल

तिच्या त्रासाबद्दल आणि सेवेतील कमतरतेबद्दल न्याय मिळवण्यासाठी, पूनमबेन यांनी अहमदाबाद येथील ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या अतिरिक्त न्यायालयात भरपाईसाठी तक्रार दाखल केली. त्यांनी आगाऊ पैसे भरण्याची पावती, लग्नपत्रिका आणि तिच्या तक्रारीला समर्थन देण्यासाठी इतर आवश्यक पुरावे सादर केले.

न्यायालयाचा निर्णय

संपूर्ण प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर, अहमदाबाद येथील माननीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने सोनी डिझायनर शॉपचे मालक हरेशभाई यांच्याविरुद्ध कडक आदेश जारी केला. न्यायालयाने त्यांना तक्रारदाराला खालील रक्कम देण्याचे निर्देश दिले:

मुद्दल रक्कम (ब्लाउज शिलाई शुल्क): ₹4395.7% वार्षिक साध्या व्याजासह.

मानसिक छळासाठी भरपाई: ₹5000

कायदेशीर खर्च: ₹2000

न्यायालयाने आदेश दिल्यापासून 45 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम अकाउंट पेई चेकद्वारे करावी आणि देयकाची माहिती न्यायालयात सादर करावी असा आदेश दिला.

ग्राहक न्यायालयाचा हा निर्णय सेवा प्रदात्यांना एक कडक संदेश आहे की आगाऊ पैसे घेतल्यानंतर वेळेवर सेवा प्रदान करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे आणि यामध्ये कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे मानसिक छळासह मोठी भरपाई होऊ शकते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Lady tailorfailedmake blousetime customerwent

इतर बातम्या

आता तुमच्या लग्नात सलमान खानलाही बोलवा! स्टारला आमंत्रण देण...

मनोरंजन