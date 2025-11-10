Lal Quila Blast Update : स्फोटात कोणती गाडी वापरली गेली? मोठी अपडेट आली समोर!

Lal Quila Blast Update: सोमवारी संध्याकाळी 6 वाजून 45 वाजता लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्र.1 जवळ पार्क केलेल्या कारमध्ये प्रचंड स्फोट झाला. धडाक्यात 13 जण ठार, 24 हून अधिक जखमी! स्फोट इतका भयंकर की जवळच्या 3-4 गाड्या आगीत भस्मसात झाल्या. रस्त्यावर अवयव आणि काचांचे तुकडे विखुरले पाहायला मिळाले. "असा आवाज कधी ऐकला नव्हता, आम्ही सगळे मरतो की काय वाटलं असे
प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले.
स्फोट पार्क केलेल्या एका चारचाकी गाडीतून झाला, असे प्राथमिक तपासात समोर आले. पण त्याची तीव्रता एवढी होती की, आजूबाजूच्या गाड्या आणि दुकानांच्या काचा फुटल्या. फक्त बॅटरी किंवा सिलेंडर नव्हे, स्फोटके असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने चौकशी सुरु केलीय. स्फोटासाठी हुंडाई आय 20 गाडी वापरण्यात आली होती. गाडीला हरियाणाची नंबर प्लेट होती, अशी माहिती समोर येतेय.
सूचना मिळताच 7 फायर इंजिन आणि डझनभर अँम्ब्युलन्स घटनास्थळी पोहोचल्या. LNJP रुग्णालयात जखमींची झुंबड उडाली असून काहींची प्रकृती गंभीर आहे. चांदणी चौक आणि लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनचे सगळे गेट बंद करण्यात आले आहेत. बॉम्ब स्क्वॉड, फॉरेन्सिक टीम नमुने गोळा करतेय, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत.
घटना घडताच दिल्लीत हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मुंबईतही संवेदनशील ठिकाणी पेट्रोलिंग वाढवण्यात आलीय. उत्तर प्रदेशात गाड्यांची तपासणी कडक करण्यात आलीय. गृहमंत्री अमित शहा यांनी IB चीफशी चर्चा केली. दहशतवादी हल्ला की अपघात? याचा तपास सुरू आहे. असे असताना राजधानीत मात्र दहशतीचे वातावरण आहे.
हा दिल्लीचा सर्वात गर्दीचा भाग असल्याने पर्यटक, दुकानदार, रहिवासी सगळेच घाबरले. कुठे रस्त्यावर हात पडलेला दिसला तर गाड्यांचे पार्टही विखुरलेले दिसल्याचे एका स्थानिकाने सांगितले.
१. दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट नेमका कधी आणि कुठे झाला? किती जीवितहानी झाली?
उत्तर: १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी साधारण ६:४५ ते ७ वाजता लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्र.१ जवळ पार्क केलेल्या एका कारमध्ये हा प्रचंड स्फोट झाला. यात ८ जण ठार झाले तर २४ हून अधिक जण जखमी झाले – काहींची प्रकृती गंभीर आहे. स्फोट इतका भयंकर होता की जवळच्या ३-४ गाड्या आगीत भस्मसात झाल्या आणि रस्त्यावर काचा-ावयवांचे तुकडे विखुरले गेले!
उत्तर: अद्याप कारण स्पष्ट नाही! प्राथमिक तपासात फक्त बॅटरी किंवा सिलेंडर नव्हे तर स्फोटके (IED) असण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल, एनआयए, एनएसजी आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी आहे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जातायत. गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदींनी परिस्थितीचा आढावा घेतला – कारण उघड झाल्यावरच अधिकृत निवेदन येईल.
उत्तर: संपूर्ण दिल्ली हाय अलर्टवर! लाल किल्ला आणि चांदणी चौक मेट्रो स्टेशनचे सगळे गेट बंद, परिसर सील. मुंबई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातही संवेदनशील ठिकाणी पेट्रोलिंग वाढवले. LNJP रुग्णालयात जखमींवर उपचार सुरू. चांदणी चौक मार्केट बंद, लोक घाबरले – "असा आवाज कधी ऐकला नव्हता, सगळे मरतो की वाटलं!" असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतायत. कृपया अनावश्यक बाहेर पडू नका!