English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतातले सर्वात मोठे 2 फरार वाल्या व्हिडीओनंतर ललित मोदींना पश्चाताप; मी मजेत...

'भारतातले सर्वात मोठे 2 फरार' वाल्या व्हिडीओनंतर ललित मोदींना पश्चाताप; 'मी मजेत...'

lalit modi Apology: ललित मोदींनी भारत सरकारची माफी मागितली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 29, 2025, 02:32 PM IST
'भारतातले सर्वात मोठे 2 फरार' वाल्या व्हिडीओनंतर ललित मोदींना पश्चाताप; 'मी मजेत...'
ललित मोदी

lalit modi Apology: ललित मोदी यांनी लंडनमधील आपल्या घरी विजय माल्या यांच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या पार्टीचा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला. या व्हिडिओत ललित मोदी हसत-खेळ म्हणतात, "आम्ही दोघे भारतातील सर्वात मोठे फरार आहोत." यानंतर विजय माल्या हसताना दिसतात. पोस्टच्या टायटलमध्ये त्यांनी व्यंग्यात्मकपणे लिहिले होते, "चला, भारतात पुन्हा इंटरनेटवर धुमाकूळ घालूया. माझ्या मित्राला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!" हा व्हिडिओ सरकारला टिंगल करण्यासारखा वाटला आणि नंतर त्यांनी तो डिलीट केला. आधीच जनतेच्या मनात या दोघांबद्दल रोष आहे. त्यात यांना भारतात परत कधी आणणार? असा प्रश्न सरकारला वारंवार विचारला जात असतो.असे असताना ललित मोदींच्या वर्तनाने त्यांनी जनतेचा रोषही ओढावून घेतला. यानंतर आता ललित मोदी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देशभरातून संताप 

ललित मोदींचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला. यानंतर देशभरात लोकांचा रोष उसळला. हा प्रकार म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेची थट्टा अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली. फरार असूनही परदेशात मौजमजा करणे आणि त्याची उघड उघड जाहिरात करणे यामुळे जनतेमध्ये संताप निर्माण झाला. हा प्रकार सरकारच्या प्रत्यर्पण प्रयत्नांना आव्हान देणारा असल्याची टीका करण्यात आली.

विदेश मंत्रालयाकडून कठोर भूमिका

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या रणधीर जायसवाल यांनी पत्रकार परिषदेत याबद्दल स्पष्टपणे माहिती दिली. 'देशातून पळून गेलेल्या सर्व फरारांना परत आणण्यासाठी भारत सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे', असल्याचे ते म्हणाले. अशा प्रकरणांमध्ये अनेक कायदेशीर अडचणी येतात पण विविध देशांच्या सरकारांशी चर्चा सुरू असून याची प्रक्रिया सुरु आहेत. फरारांना भारतीय न्यायालयात तोंड द्यावे लागेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

ललित मोदींची भूमिका बदलली 

सुरुवातीला व्हिडिओतून टिंगल करणाऱ्या ललित मोदींचा विदेश मंत्रालयाच्या प्रतिक्रियेनंतर सूर बदलला. त्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि लोकांच्या रोषानंतर मागे हटले. आपण हा व्हिडिओ मजा म्हणून टाकला असला तरी त्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला, असे त्यांना वाटू लागले.

ललित मोदी काय म्हणाले?

अखेर ललित मोदी यांनी एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करून माफी मागितली. ते म्हणाले, 'जर माझ्या बोलण्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील, विशेषतः भारतीय सरकारच्या, ज्यांचा मी खूप आदर करतो, तर मी त्याबद्दल क्षमा मागतो. माझ्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. कोणालाही दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता', असे म्हणत त्यांनी पुन्हा माफी मागितली. या प्रकरणाने फरार आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना नवीन जोर दिला. लोकांमध्ये न्याय मिळण्याची आशा वाढली, तर ललित मोदींना आपल्या कृतीचा पश्चाताप झाल्याचे दिसले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
lalit modivijay mallyaindiaLondonlalit modi and vijay mallya

इतर बातम्या

मायलेज अन् किमतीत नाराज न करणारी 'ही' कार मोठ्या...

टेक