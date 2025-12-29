'भारतातले सर्वात मोठे 2 फरार' वाल्या व्हिडीओनंतर ललित मोदींना पश्चाताप; 'मी मजेत...'

lalit modi Apology: ललित मोदी यांनी लंडनमधील आपल्या घरी विजय माल्या यांच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या पार्टीचा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला. या व्हिडिओत ललित मोदी हसत-खेळ म्हणतात, "आम्ही दोघे भारतातील सर्वात मोठे फरार आहोत." यानंतर विजय माल्या हसताना दिसतात. पोस्टच्या टायटलमध्ये त्यांनी व्यंग्यात्मकपणे लिहिले होते, "चला, भारतात पुन्हा इंटरनेटवर धुमाकूळ घालूया. माझ्या मित्राला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!" हा व्हिडिओ सरकारला टिंगल करण्यासारखा वाटला आणि नंतर त्यांनी तो डिलीट केला. आधीच जनतेच्या मनात या दोघांबद्दल रोष आहे. त्यात यांना भारतात परत कधी आणणार? असा प्रश्न सरकारला वारंवार विचारला जात असतो.असे असताना ललित मोदींच्या वर्तनाने त्यांनी जनतेचा रोषही ओढावून घेतला. यानंतर आता ललित मोदी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
ललित मोदींचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला. यानंतर देशभरात लोकांचा रोष उसळला. हा प्रकार म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेची थट्टा अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली. फरार असूनही परदेशात मौजमजा करणे आणि त्याची उघड उघड जाहिरात करणे यामुळे जनतेमध्ये संताप निर्माण झाला. हा प्रकार सरकारच्या प्रत्यर्पण प्रयत्नांना आव्हान देणारा असल्याची टीका करण्यात आली.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या रणधीर जायसवाल यांनी पत्रकार परिषदेत याबद्दल स्पष्टपणे माहिती दिली. 'देशातून पळून गेलेल्या सर्व फरारांना परत आणण्यासाठी भारत सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे', असल्याचे ते म्हणाले. अशा प्रकरणांमध्ये अनेक कायदेशीर अडचणी येतात पण विविध देशांच्या सरकारांशी चर्चा सुरू असून याची प्रक्रिया सुरु आहेत. फरारांना भारतीय न्यायालयात तोंड द्यावे लागेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
I apologise if I have hurt anyone feelings especially the Indian Government who I have the highest respect and regard for. The statement was misconstrued and was never intended to be as played out. Once again my deepest apologies
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 29, 2025
सुरुवातीला व्हिडिओतून टिंगल करणाऱ्या ललित मोदींचा विदेश मंत्रालयाच्या प्रतिक्रियेनंतर सूर बदलला. त्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि लोकांच्या रोषानंतर मागे हटले. आपण हा व्हिडिओ मजा म्हणून टाकला असला तरी त्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला, असे त्यांना वाटू लागले.
अखेर ललित मोदी यांनी एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करून माफी मागितली. ते म्हणाले, 'जर माझ्या बोलण्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील, विशेषतः भारतीय सरकारच्या, ज्यांचा मी खूप आदर करतो, तर मी त्याबद्दल क्षमा मागतो. माझ्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. कोणालाही दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता', असे म्हणत त्यांनी पुन्हा माफी मागितली. या प्रकरणाने फरार आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना नवीन जोर दिला. लोकांमध्ये न्याय मिळण्याची आशा वाढली, तर ललित मोदींना आपल्या कृतीचा पश्चाताप झाल्याचे दिसले.