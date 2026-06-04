'सोनिया गांधीनी, शशी थरुर....' असा उल्लेख करत ललित मोदी यांनी सांगितलं 16 वर्षांपूर्वीचं सिक्रेट; काय दावा केला?

Lalit Modi interview : कधीकाळी इंडियन प्रिमीयर लीग IPL, चं अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या ललित मोदींनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत काही खळबळजनक खुलासे आणि दावे केले. ज्यामुळं खुद्द ललित मोदी आणि आयपीएल 2010 चं पर्व अनेक कारणांनी चर्चेचा विषय ठरत आहे. आयपीएल 2010 च्या कोची घोटाळ्यासंदर्भात ललितनं संपूर्ण यंत्रणा आणि तत्कालीन (UPA) काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शशी थरुर यांची पाठराखण करणारी भूमिका घेतल्याचा दावा केला.
ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ललित यांनी काही अशा गोष्टींवर उजेड टाकला, ज्याकडे फार कमी लक्ष वेधलं गेलं. थरुर यांच्या दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर यांच्या नावाशी जोडल्या गेलेल्या कथित फसवणूक प्रकरणावरून इक्विटी आराखड्यासंदर्भात कोची कंसोर्टियमचा प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तेव्हा तत्कालीन सत्ताधारी युपीए सरकारच्या संपूर्ण यंक्रणेनं त्यांना पाडण्याची कटकारस्थानं रचली असा दावा ललित यांनी केला.
थरुर यांची पाठराखण नेमकं कोण करत होतं? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी लगेचच 'सोनिया गांधी' हे नाव घेतलं. 'प्रत्येक बाजूनं आपल्यावर निशाणा साधला गेला होता, मला अहमद पटेल यांचे फोन येत होते. त्या दिवसांमध्ये प्रणव मुखर्जी यांचेसुद्धा फोन येत होते. पण, माझे त्यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध होते. राजीव शुक्ला माझ्यापाशी येऊन अमुक कर, तमुक कर असं सांगत राहायचे', असं ललितनं सांगितलं.
तब्बल 350 मिलियन डॉलरची बोली लावून एका संघाची मालकी तर मिळवण्यात आली होती, मात्र त्याचा आर्थिक पाया आणि धोरणं अतिशय संशयास्पद होती. ज्यामुळं या वादाची सुरुवात नेमकी कधी झाली, यावरही ललित मोदीनं खुलासा केला. जेव्हा कोच्चि कंसोर्टियमच्या वतीनं सादर केलेल्या आणि कथित स्वरुपात चुकीच्या पद्धतीनं तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक मॉडेलला स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर या वादानं डोकं वर काढलं होतं.
#WATCH | On the 2010 IPL Kochi scandal, IPL founder and first chairman Lalit Modi says, "Sonia Gandhi was backing Shashi Tharoor. I got calls from Ahmed Patel and Pranab Mukherjee in those days. You had that p@** Rajeev Shukla coming up to me and say 'Chalo Ahmed Patel aa raha… pic.twitter.com/eYX8zIXu4h— ANI (@ANI) June 4, 2026
ललित मोदी हल्ली त्यांच्या आणि अभिनेत्री सुष्मिता सेनच्या नात्याबबात भाष्य करण्यामुळंसुद्धा चर्चेत आले. सुष्मिताला एकिकडून पैशांवर भाळलेली, असंही म्हटलं गेलं. मात्र, ती याउलट होती. मी तिच्यावर खर्च करत नव्हतो, तर ती माझ्यावर अमाप खर्च करत होती असं म्हणत आपल्या नात्यात 'ब्रेकअप' हा नाटकीयरित्या न होता, काळानुरूप दोघांची आयुष्य वेगवेगळ्या वळणांना गेली आणि सुष्मिता भारतात राहिली, तर आपण मात्र लंडनमध्ये राहायला लागलो होते, असं स्पष्ट केलं.