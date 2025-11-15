English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मी राजकारण आणि हे कुटुंब सोडत आहे,' बिहारमधील दारुण पराभवानंतर लालू यादवांच्या कुटुंबात खळबळ, 'तुम्हाला हेच...'

Rohini Acharya Quits Politics: लालू यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांच्या सोशल मीडिया पोस्टनंतर खळबळ उडाली आहे. बिहारमधील दारुण पराभवानंतर लालू यादव यांच्या कुटुंबात वादळ उठलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 15, 2025, 05:11 PM IST
Rohini Acharya Quits Politics: बिहार विधानसभा निवडणुकीत महागठबंधनचा दारुण पराभव झाल्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबात वादळ उठलं आहे. निकाल आलल्यानंतर तेज प्रताप यादवने तेजस्वी यांना फेलस्वी म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एनडीए नेत्यांचं तोंडभरु कौतुक केलं. त्यातच आता मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत राजकारण सोडत असल्याचं आणि आपल्या कुटुंबाशी नातं तोडत असल्याचं जाहीर केलं आहे. 

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने 202 जागा जिंकत ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली आहे. महागठबंधन मात्र 35 जागांपुररतंच मर्यादित राहिलं. यानंतर रोहिणी आचार्य यांनी आश्चर्यकारक विधान करत दावा केला आहे की, संजय यादव आणि रमीज यांनी आपल्याला असं करायला सांगितलं आणि आता आपण सर्व चुका आणि आरोप यांची जबाबदारी घेत आहे. 

रोहिणी आचार्य यांनी एक्सवर लिहिलं आहे की, "मी राजकारण सोडत आहे आणि आपल्या कुटुंबाशी नातं तोडत आहे. हेच मला संजय यादव आणि रमीज यांनी करायला सांगितलं होतं. तसंच मी सर्व दोष आपल्यावर घेत आहे".

रोहिणी आचार्य यांच्या या पोस्टवर त्यांच्या कुटुंबाकडून अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण आरजेडी पक्षात यामुळे खळबळ उडाली आहे. 

पीटीआयनुसार, संजय यादव हे राजदचे राज्यसभा खासदार आहेत आणि तेजस्वी यादव यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आहेत. रमीज हे तेजस्वी यांचे दीर्घकाळचे मित्र असल्याचे सांगितले जाते आणि शेजारच्या उत्तर प्रदेशातील एका राजकीय कुटुंबातील आहेत.

रोहिणी यांनी 2022 मध्ये लालू यादव यांना दान केली किडनी 

रोहिणी आचार्य यांनी 5 डिसेंबर 2022 रोजी त्यांचे वडील लालू प्रसाद यादव यांना किडनी दान केली होती. सिंगापूरमधील माउंट एलिझाबेथ रुग्णालयात प्रत्यारोपण यशस्वी झाले, ज्यामुळे देशभर त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला होता. रोहिणी त्यांच्या कुटुंबासह सिंगापूरमध्ये राहतात. सध्या, त्या निवडणुकीसाठी बिहारमध्ये आहेत आणि त्यांचा भाऊ तेजस्वी यांचा प्रचार करत होत्या. रोहिणी यांनी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण त्यांचा पराभव झाला  होता. 

संजय यादव कोण आहेत?

पोस्टमध्ये ज्या संजय यादव यांचा रोहिणी यांनी उल्लेख केला आहे ते तेजस्वी यादव यांचे सल्लागार आणि राजदचे राज्यसभा खासदार आहेत. निवडणुकीपूर्वी व्हायरल झालेल्या एका फोटोमध्ये संजय तेजस्वी यांच्या "बिहार अधिकार यात्रा" बसच्या पुढच्या सीटवर बसलेला दिसत होते. रोहिणी यांनी हा अपमान असल्याचं मह्टल होतं. त्यांनी तो फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिलं होतं की, ही जागा पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याची आहे. जर कोणी स्वतःला सर्वोच्च नेतृत्वापेक्षा वरचे समजत असेल तर ती वेगळी बाब आहे.

यानंतर सोशल मीडियावर रोहिणी आचार्य यांना ट्रोल करण्यास सुरुवात झाली होती. अनेकांनी असा दावा केला की रोहिणी यांनी लालू यादव यांना किडनी दान केलेली नाही. तर काहींनी असेही म्हटले की रोहिणी यादव यांना पक्षात पद हवे होते. टीकेनंतर, रोहिणी यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन राजद नेत्यांना (तेजस्वी आणि लालूंसह) अनफॉलो केलं आणि संजय यांना "जयचंद" असं संबोधलं. तेव्हापासूनच कुटुंबात मतभेद होते असे मानले जात होते.

