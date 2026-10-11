/2100 पर्यंत मानवजात संपण्याचा धोका? ‘लॅन्सेट’चा गंभीर इशारा; सांगितलं विनाशाचं कारण!

मानवजातीचे भविष्य धोक्यात आणणाऱ्या 17 मोठ्या संकटांबाबत वैद्यकीय नियतकालिक ‘द लॅन्सेट’च्या नव्या अहवालात गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. अणुयुद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) गैरवापर आणि जैविक शस्त्रांचा धोका इतका गंभीर असू शकतो की, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत 2100 पर्यंत मानवजातीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. मात्र, मानवजात नष्ट होणारच, असा या अहवालाचा निष्कर्ष नाही. या संकटांची शक्यता कमी असली, तरी त्यांचे संभाव्य परिणाम विनाशकारी असू शकतात. त्यामुळे सरकारांनी आतापासूनच ठोस उपाययोजना करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
‘लॅन्सेट कमिशन ऑन 21व्या शतकातील जागतिक आरोग्यविषयक धोके’ या अहवालात 2025 ते 2100 या कालावधीत मानवी आरोग्य आणि अस्तित्वाला धोका निर्माण करू शकणाऱ्या 17 प्रमुख संकटांची ओळख करण्यात आली आहे. हा अहवाल 35 तज्ज्ञांच्या पथकाने तयार केला आहे. या संकटांमध्ये अणुयुद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर, हवामान बदल, वायुप्रदूषण, प्रतिजैविकांना दाद न देणारे जंतू, बालकांमधील कुपोषण, लठ्ठपणा, संसर्गजन्य साथीचे रोग आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य मदतीतील कपात यांचा समावेश आहे. पारंपरिक युद्धे, मानसिक आरोग्याच्या समस्या, उत्पन्नातील असमानता आणि शिक्षणाचा अभाव यांनाही गंभीर धोके मानण्यात आले आहे.
अणुयुद्ध झाल्यास त्याचे परिणाम युद्धात सहभागी देशांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. मोठ्या प्रमाणावरील स्फोट आणि शहरांमध्ये लागणाऱ्या आगींमुळे धूर व सूक्ष्म कण वातावरणाच्या वरच्या थरांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे सूर्यप्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत तापमानात घट होऊ शकते, शेतीचे उत्पादन कमी होऊ शकते आणि जगभर अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. परिणामी, व्यापक दुष्काळ आणि भूकबळीचे संकट उद्भवू शकते. म्हणूनच अणुयुद्धाचा धोका हा केवळ लष्करी संघर्षाचा विषय नसून संपूर्ण जगाच्या अन्नसुरक्षेशी आणि मानवी अस्तित्वाशी संबंधित आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वैद्यकीय संशोधन, शिक्षण आणि विज्ञानातील प्रगतीसाठी होत आहे. मात्र, तिचा गैरवापर केल्यास गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. विशेषतः जैविक शस्त्रे विकसित करण्यासाठी AI चा वापर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी अधोरेखित केली आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाल्यास मोठ्या लोकसंख्येच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे AI च्या विकासासोबतच तिच्या वापरावर योग्य देखरेख, सुरक्षिततेचे नियम आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, हवामान बदल आणि वायुप्रदूषण हेही जागतिक आरोग्यासाठी मोठे धोके आहेत. जागतिक तापमानवाढ मर्यादित ठेवण्यात यश आले, तर मोठ्या प्रमाणात निरोगी आयुष्याची वर्षे वाचवता येऊ शकतात. अहवालातील अंदाजानुसार, तापमानवाढ 4.4 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याऐवजी 1.8 अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास सुमारे 1.89 अब्ज निरोगी आयुष्य-वर्षे वाचवता येऊ शकतात. तसेच, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य मदतीत मोठी कपात झाल्यास 2100 पर्यंत सुमारे 1.5 अब्ज निरोगी आयुष्य-वर्षांचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम उप-सहारा आफ्रिकेतील देशांवर होऊ शकतो.
अहवालातील इशारा हा मानवजात नष्ट होणार असल्याची भविष्यवाणी नसून संभाव्य संकटे टाळण्यासाठी केलेले आवाहन आहे. सरकारांनी आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, वैज्ञानिक संशोधनात गुंतवणूक वाढवणे आणि उद्भवणाऱ्या धोक्यांची वेळेत ओळख करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अणुयुद्ध रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संवाद, AI च्या सुरक्षित वापरासाठी नियम, हवामान बदलावर नियंत्रण आणि आरोग्यसेवांसाठी पुरेसा निधी या उपायांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. आज घेतलेले निर्णय पुढील पिढ्यांच्या आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करतील, असा इशारा आयोगाचे सह-अध्यक्ष प्रा. क्रिस्टोफर मरे यांनी दिला आहे.