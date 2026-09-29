/भयानक अपघात! बैलाला धडक दिल्यानंतर लँड रोव्हरचे दोन तुकडे; दोघांचा जागीच मृत्यू, कारचा अक्षरश: चुराडा

गुजरातमध्ये महामार्गांवरील मोकाट जनावरांचा धोका पुन्हा एकदा समोर आला आहे. 27 सप्टेंबरच्या पहाटे, राजकोटहून राजस्थानला जाणारी एक रेंज रोव्हर डिस्कव्हरी थराडजवळ भरतमाला महामार्गावर एका भीषण अपघाताला बळी पडली. या धडकेमुळे आलिशान एसयूव्हीचा चक्काचूर झाला आणि तिच्यातील तीनपैकी दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तिसरा प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी तातडीने अहमदाबादला दाखल करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महामार्गावर मोकाट जनावराशी धडक झाल्याने एसयूव्हीचा अपघात झाला.
थराड-दीसा महामार्गावरील मालपूरजवळ ही दुर्घटना घडली, जेव्हा एक मोकाट बैल रस्त्यावर आला, ज्यामुळे चालकाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळाला. रेंज रोव्हर डिस्कव्हरीने बैलाला धडक दिली आणि त्यानंतर ती महामार्गाच्या दुभाजकावर जाऊन आदळली. हा अपघात इतका भीषण होता की एसयूव्हीचे तुकडे झाले आणि रस्त्याच्या मोठ्या भागावर तिचे अवशेष विखुरले गेले.
घटनास्थळावरील फोटो समोर आले असून, यामध्ये अपघात किती भीषण होता हे दिसत आहे आलिशान एसयूव्हीचा अक्षरशः चुरा झाला आहे. अपघातग्रस्त वाहन राजकोटमध्ये नोंदणीकृत होते, तर अधिकारी या घटनेच्या सभोवतालच्या परिस्थितीचा तपास करत आहेत.
अपघातानंतर सर्वात आधी स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. तसंच त्यांनीच 108 आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवेला सतर्क केले. धडकेच्या तीव्रतेमुळे गाडीतील तीनपैकी दोघांना वाचण्याची संधीच मिळाली नाही, आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. वाचलेल्या एकमेव व्यक्तीला जवळच्या वैद्यकीय सुविधेकडे तातडीने नेण्यात आले आणि त्यानंतर विशेष उपचारांसाठी अहमदाबादला हलवण्यात आले.
भटक्या बैलाला धडक दिल्यानंतर, रेंज रोव्हर डिस्कव्हरीवरील नियंत्रण सुटले आणि ती प्रचंड वेगाने महामार्गाच्या दुभाजकावर आदळली. अपघात इतका भीषण होता की एसयूव्हीचे तुकडे तुकडे झाले आणि रस्त्यावर सर्वत्र मलबा विखुरला गेला.