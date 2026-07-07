Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /भीषण दुर्घटना! पावसानंतर टनल प्रोजेक्टच्या ठिकाणी दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू , 7 बेपत्ता; केरळच्या वायनाडमध्ये खळबळ

भीषण दुर्घटना! पावसानंतर टनल प्रोजेक्टच्या ठिकाणी दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू , 7 बेपत्ता; केरळच्या वायनाडमध्ये खळबळ

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिकांनी घटनास्थळावरुन तीन लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आहे, जिथे बोगदा प्रकल्पाशी संबंधित कामगार राहत होते.

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 07, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:54 PM IST
भीषण दुर्घटना! पावसानंतर टनल प्रोजेक्टच्या ठिकाणी दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू , 7 बेपत्ता; केरळच्या वायनाडमध्ये खळबळ
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का! FDA ची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध; हायकोर्टाने डायरेक्ट आदेश काढले
tukaram mundhe3 min ago
2
Ashwini Bhide7 min ago
3
karnataka10 min ago
4
Syriya24 min ago
5
Ashwini Bhide55 min ago