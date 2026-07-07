/भीषण दुर्घटना! पावसानंतर टनल प्रोजेक्टच्या ठिकाणी दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू , 7 बेपत्ता; केरळच्या वायनाडमध्ये खळबळ

केरळच्या वायनाड जिल्ह्यात मंगळवारी सततच्या मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. तसंच ढिगाऱ्याखाली आणखी काही लोक अडकले असण्याची भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. अग्निशमन आणि बचाव दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना जिल्ह्यातील मेप्पाडीजवळील कल्लाडी येथे घडली. बचावकार्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, कल्लाडी येथील मीनाक्षी पुलाजवळ ही दरड कोसळली. या ठिकाणी मलप्पुरम आणि वायनाड जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या बोगद्याच्या रस्त्याचे काम सुरू होते.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, बोगदा प्रकल्पाशी संबंधित कामगार राहत असलेल्या ठिकाणाहून स्थानिक रहिवाशांनी किमान तिघांची सुटका केली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, दरडी कोसळण्याच्या घटनेत बोगद्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचं नुकसान झालं आहे. बचावकार्यासाठी पोलीस आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) जवानांनाही तैनात करण्यात आलं आहे.
WAYNAD LANDSLIDE UPDATE— Public News X (@PublicNewsX) July 7, 2026
1 Dead, 7 Injured, 7 Missing in Rain-Triggered Landslide at Wayanad-Kalladi Tunnel Site https://t.co/XptbhxH5ef pic.twitter.com/w6ifjJyAbj
भूस्खलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी वायनाडचे मंत्री टी. सिद्दीक यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बचावकार्यादरम्यान समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले. 'एएनआय' (ANI) च्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, महसूल मंत्री ए. पी. अनिल कुमार यांनाही मंत्री सिद्दीक यांच्यासोबत तातडीने वायनाडला जाण्यास सांगण्यात आलं आहे.
JUST IN: Terrifying CCTV footage shows a massive landslide striking a tunnel construction site near Meppady, Wayanad district, Kerala, India.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 7, 2026
Three people are reported dead, while six have been rescued. Multiple others are feared trapped as rescue operations continue. pic.twitter.com/Zi76gxfwSX
जर आधी दिलेल्या इशाऱ्यांवर वेळीच कार्यवाही केली असती, तर ही आपत्ती टाळता आली असती असं कृषी मंत्री टी. सिद्दीक यांनी म्हटलं आहे. "ही नैसर्गिक भूस्खलनाची घटना नाही. हे मानवनिर्मित भूस्खलन आहे. उत्खननानंतर काढलेली माती अवैज्ञानिक पद्धतीने टाकल्यामुळे ही घटना घडली आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
"बोगदा प्रकल्पांतर्गत माती आणि चिखलाची अवैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावल्यामुळे ही दुर्घटना घडली आहे. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांचे संकेत आधीच मिळाले होते आणि कोकणातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये हा मुद्दा उपस्थितही करण्यात आला होता. मात्र त्यावर कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत, असे दिसते. आतापर्यंत सहा जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कोझिकोडे आणि वायनाड येथील एनडीआरएफची (NDRF) पथके घटनास्थळाकडे रवाना झाली आहेत. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेण्याचे आणि बचाव कार्याचे समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असं त्यांनी सांगितलं आहे.