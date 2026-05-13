/जगात सर्वाधिक सोन्याचा साठा कोणत्या देशात, जपानला मागे टाकणारा भारत कितव्या क्रमांकावर?

India Gold Reserves: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या खरेदीवर विशेष भर दिला आहे. ताज्या अहवालानुसार, भारताचा एकूण सुवर्ण साठा आता 881 टनांच्या पार गेला आहे.
India Gold Reserves: जागतिक अर्थव्यवस्थेत सोन्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्या देशाकडे सोन्याचा साठा जास्त, त्या देशाची अर्थव्यवस्था तितकीच भक्कम मानली जाते. भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या सुवर्ण साठ्यात (Gold Reserves) मोठी वाढ केली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने जपानसारख्या विकसित देशाला मागे टाकत जागतिक स्तरावर आपले स्थान अधिक बळकट केले आहे. केवळ सुरक्षित गुंतवणूक म्हणूनच नव्हे, तर जागतिक मंचावर रुपयाचे मूल्य आणि भारताची आर्थिक पत वाढवण्यासाठी हा सुवर्ण साठा मैलाचा दगड ठरत आहे. सोन्याच्या साठ्यात कोणता देश पुढे आहे? जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या खरेदीवर विशेष भर दिला आहे. ताज्या अहवालानुसार, भारताचा एकूण सुवर्ण साठा आता 881 टनांच्या पार गेला आहे. विशेष म्हणजे, 2014 मध्ये हा साठा प्रचंड कमी होता. गेल्या दशकभरात भारताने सातत्याने सोने खरेदीचे धोरण राबवले असून, आज भारत जगातील सर्वाधिक सुवर्ण साठा असलेल्या पहिल्या 10 देशांच्या यादीत मानाने विराजमान आहे.
वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिलच्या आकडेवारीनुसार, भारताने आता जपानला (846 टन) मागे टाकले असून जागतिक क्रमवारीत सातवे स्थान पटकावले आहे. आशियाई देशांमध्ये चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. जपानसारख्या तंत्रज्ञान आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशाला मागे टाकणे, ही भारताच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतेची प्रचिती आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास अधिक वाढण्यास मदत झाली आहे.
जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेपासून अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी भारताने सुवर्ण साठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यावेळी जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती किंवा आर्थिक मंदी येते, तेव्हा डॉलरचे मूल्य अस्थिर होते. अशा वेळी 'सोने' हा सर्वात सुरक्षित पर्याय ठरतो. मोदी सरकारने 'डी-डॉलरायझेशन'च्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
भारताच्या एकूण परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) सोन्याचा वाटा आता 18 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. केवळ परदेशी चलनावर अवलंबून न राहता, आपल्या तिजोरीत प्रत्यक्ष मौल्यवान धातू असणे हे कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी गरजेचे असते. आरबीआयने केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशात (बँक ऑफ इंग्लंड) ठेवलेले आपले सोनेही हळूहळू भारतात परत आणण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्नही मार्गी लागला आहे.
जागतिक स्तरावर आजही अमेरिका 8133 टनांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर जर्मनी (3350 टन), इटली (2452 टन), फ्रान्स (2437 टन) आणि रशिया (2330 टन) यांचा क्रमांक लागतो. चीन सहाव्या स्थानावर असून त्यांचा साठा 2300 टनांच्या आसपास आहे. भारत आता 881 टनांसह या महासत्तांच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असून, ज्या वेगाने भारत सोने खरेदी करत आहे, ते पाहता आगामी काळात भारत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याचा हा प्रचंड साठा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 'इन्शुरन्स' (विमा) सारखा काम करतो. महागाई वाढली किंवा शेअर बाजार कोसळला, तरी सोन्याच्या किमती वाढत राहतात. यामुळे देशाच्या रुपयाला बळकटी मिळते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताची पत वाढते. मोदी सरकारच्या या धोरणामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आता 'नाजूक पाच' (Fragile Five) मधून बाहेर पडून जगातील 'टॉप 5' अर्थव्यवस्थांमध्ये सामील झाली आहे.
आरबीआयने केवळ 2022-23 या आर्थिक वर्षातच मोठ्या प्रमाणात सोन्याची भर टाकली आहे. जागतिक बँकांच्या तुलनेत आरबीआय ही सोन्याची सर्वात मोठी खरेदीदार ठरली आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानांतर्गत आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यासाठी हा सुवर्ण साठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भविष्यातही भारत आपला साठा 1000 टनांच्या पार नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवू शकतो, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कोणत्याही जागतिक संकटाचा सामना करण्यास सक्षम होईल.