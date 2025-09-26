सर्वात मोठी ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट Amazon ला 2,21,80,87,70,750 रुपयांचा दंड; 3.5 कोटी प्राइम मेंबर्सना मिळणार सर्व पैसा

Amazon To Pay 2.5 Billion Dollar For Allegedly Duping Millions Prime Customers : जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी असलेल्या अमेझॉनला 2.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 2,21,80,87,70,750 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यूएस फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) ने कंपनीवर प्राइम सबस्क्रिप्शन विकून ग्राहकांना फसवल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीने हे प्रकरण मिटवण्यासाठी दंड भरण्यास सहमती दर्शवली आहे. दंडापैकी 1.5 अब्ज डॉलर्स सुमारे 3.5 कोटी प्राइम ग्राहकांना या दंडाचे पैसे वितरित केले जाणार आहेत. 1 अब्ज डॉलर्स एफटीसीकडे जातील.
कराराअंतर्गत, अमेझॉनने कोणतेही चुकीचे काम कबूल केलेले नाही. न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार 23 जून 2019 ते 23जून 2025 दरम्यान काही ऑफर्सद्वारे प्राइम सबस्क्रिप्शन खरेदी केलेल्या आणि त्यानंतर प्राइमच्या फायद्यांचा लाभ न घेतलेल्या ग्राहकांना आपोआप 51 डॉलर्स मिळतील. करारानुसार, ज्या ग्राहकांनी त्यांचे प्राइम सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्या कालावधीत ते अयशस्वी झाले ते देखील पैशाचा दावा करू शकतात. कंपनीने म्हटले आहे की हा करार त्यांना पुढे जाण्यास आणि ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करेल.
कराराअंतर्गत, Amazon ला ग्राहकांना प्राइम सबस्क्रिप्शनमधून बाहेर पडण्याची परवानगी देणारे एक स्पष्ट आणि दृश्यमान बटण वेसाईटवर उललब्ध करुन द्यावे लागेल. यामुळे प्राईम मेंबरशीप रद्द करणे देखील सोपे असेल. Amazon ला सबस्क्रिप्शनच्या वेळी अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे सांगाव्या लागतील. Amazon नियमांचे पालन करत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांना एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक देखील नियुक्त करावा लागेल.
कंपनी म्हणते की करारात बहुतेकदा असे बदल आवश्यक आहेत जे आधीच केले गेले आहेत आणि बरेच नवीन बदल नाहीत. त्यांच्या बाबतीत, FTC ने आरोप केला की 2017 ते 2022 दरम्यान, Amazon अधिकाऱ्यांनी साइन-अप आणि रद्द करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणारे बदल लागू करण्यात अयशस्वी ठरले. नंतर FTC चौकशी करत असताना कंपनीने 2022 मध्ये बदल केले. यानंतर, FTC ने Amazon वर खटला दाखल केला.
FAQ
