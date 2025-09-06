भारतातील या राज्यात आहे चमचमत्या चांदीची सर्वात मोठी खाण! 4300 किलो चांदी काढली जाते; अर्थव्यस्थेला बळकटी

Largest Silver Producing State In India : भारत फक्त सोन्यासाठी प्रसिद्ध नाही. भारतात चांदीचे देकील अनेक साठे आहेत. दरवर्षी लाखो किलो चांदी काढली जाते, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठी चांदीची खाण कोणत्या राज्यात आहे. भारताची माती जितकी सुपीक आहे तितकीच ती खनिजांनी समृद्ध आहे. सोने, चांदी, तांबे, जस्त, कोळसा आणि इतर अनेक मौल्यवान खनिजे येथे आढळतात. यापैकी चांदीची मागणी नेहमीच जास्त असते.
लग्नापासून ते सणांपर्यंत, भारतात चांदीची प्रचलित प्रथा आहे. ती दागिने, भांडी आणि नाण्यांमध्ये वापरली जाते. इतकेच नाही तर आज वैद्यकीय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातही चांदीला खूप महत्त्व आहे. भारतात, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये चांदीचे उत्खनन केले जाते. परंतु यापैकी एक राज्य इतर राज्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण, या राज्यात चमचमत्या चांदीची सर्वात मोठी खाण आहे.
राजस्थान या राज्यात मोठ्या प्रमाणात चांदीच्या खाणी आहेत. राजस्थानमधील उदयपूर, भिलवाडा आणि अजमेरजवळील खाणी चांदीच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. स्थानिक लोक म्हणतात की 'येथील जमीन केवळ वाळूच देत नाही तर चांदी देखील बाहेर टाकते'. राजस्थाननंतर, आंध्र प्रदेशातून सर्वाधिक चांदीचे उत्खनन केले जाते. येथे दरवर्षी 9 ते 11.5 टन चांदीचे उत्पादन होते. हे भारतातील एकूण चांदीच्या सुमारे 12 ते 15 टक्के आहे. तेलंगणाच्या खाणी देखील आश्चर्यकारक आहेत. दरवर्षी येथून 5 ते 6 टन चांदी बाहेर येते. भारतातील एकूण चांदीच्या 7.5 टक्के आहे.
राजस्थानातील गावांमध्ये असे म्हटले जाते की चांदीची भूमी ही या ठिकाणाची खरी ओळख आहे. लोक सणांच्या दिवशी मुलांना चांदीची नाणी आणि पैजन भेट देतात. हेच कारण आहे की चांदी येथे केवळ एक खनिज नाही तर भावनांशी देखील संबंधित आहे. चांदीचे उत्पादन केवळ स्थानिक लोकांना रोजगार देत नाही तर देशाच्या उद्योगालाही बळकटी देते. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते सजावटीपर्यंत, सर्वत्र चांदीचा वापर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देतो.
FAQ
1. भारतातील सर्वात मोठा चांदी उत्पादक राज्य कोणते आहे?
राजस्थान हे भारतातील सर्वात मोठे चांदी उत्पादक राज्य आहे, जे देशाच्या एकूण चांदी उत्पादनात 55-60% वाटा देते.
2. राजस्थानमधील कोणत्या खाणी चांदीच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत?
राजस्थानमधील उदयपूर येथील झवर खाण, भिलवाडा येथील रामपुरा आगुचा खाण, सिंदेसर खुर्द खाण, राजपुरा दरीबा खाण आणि अजमेरजवळील कायड खाण चांदीच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत.
3. भारतात चांदीचे उत्पादन किती प्रमाणात होते?
2019-20 मध्ये भारताचे एकूण प्राथमिक चांदी उत्पादन सुमारे 76 टन होते, ज्यापैकी राजस्थानने 43 टन उत्पादन केले. 2024 मध्ये भारताचे चांदी उत्पादन 700 टनांपर्यंत वाढले आहे.