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अंतिम निरोप: श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्यावर अग्रोहा धाममध्ये अंत्यसंस्कार, अंत्ययात्रेत प्रचंड जनसमुदाय

 एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाषचंद्र यांचे वडील आणि अग्रोहा धामचे संस्थापक श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्या पार्थिव देहावर आज हरियाणातील हिसार येथील ऐतिहासिक 'अग्रोहा धाम' मध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुंबईहून विमानाने त्यांचे पार्थिव देह हिसारला आणल्यापासून, अंतिम दर्शनासाठी लोकांची गर्दी होऊ लागली आणि हजारो लोक अंत्यविधीत सहभागी झाले. 

Published: Jul 15, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:27 PM IST
अंतिम निरोप: श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्यावर अग्रोहा धाममध्ये अंत्यसंस्कार, अंत्ययात्रेत प्रचंड जनसमुदाय
Image Credit: श्री. नंदकिशोर गोयंका यांच्यावर अग्रोहा धाम येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले

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अंतिम निरोप: श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्यावर अग्रोहा धाममध्ये अंत्यसंस्कार, अंत्ययात्रेत प्रचंड जनसमुदाय
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