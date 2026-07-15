/अंतिम निरोप: श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्यावर अग्रोहा धाममध्ये अंत्यसंस्कार, अंत्ययात्रेत प्रचंड जनसमुदाय

हिसार : श्री नंद किशोरजी यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्र यांचे वडील श्री नंदकिशोर गोयंका यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सोमवारी (१३ जुलै) वयाच्या ९६ व्या वर्षी मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मंगळवारी (१४ जुलै) त्यांचे पार्थिव मुंबईहून हिसारला आणण्यात आले, जिथे आज हिसारमधील ऐतिहासिक 'अग्रोहा धाम' येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
श्री नंदकिशोर गोयंका यांचे पार्थिव अंतिम संस्कारांसाठी अग्रोहा धाममध्ये नेण्यात आले, तेव्हा हजारो लोक या अंत्ययात्रेत सामील झाले आणि जड अंतःकरणाने त्यांना निरोप दिला. अंतिम मिरवणुकीदरम्यान, 'बाबूजी अमर रहे...' या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले होते. आज अग्रोहा धामच्या 'गोएंका उद्यान' येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी त्यांच्या पत्नीवरही अग्रोहा धाममध्येच अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.
राजकीय, सामाजिक आणि इतर क्षेत्रांतील प्रमुख व्यक्ती श्री नंदकिशोर गोयंका यांना आदरांजली वाहण्यासाठी आणि त्यांचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी अग्रोहा धाम येथे पोहोचले होते. यामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश आहे:
मनोहर लाल खट्टर (हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री)
डॉ. हर्ष वर्धन (माजी केंद्रीय मंत्री)
रणबीर गंगवा (कॅबिनेट मंत्री, हरियाणा)
सुभाष बराला (राज्यसभा खासदार)
विनोद भयाना (आमदार, हशा)
कमल गुप्ता (माजी मंत्री, हरियाणा)
चंद्रप्रकाश (आमदार, आदमपूर)
अमित चचन (आमदार, नौहार, राजस्थान) यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
२८ सप्टेंबर १९३० रोजी जन्मलेले श्री नंदकिशोर गोयंका हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) एक समर्पित स्वयंसेवक होते. त्यांनी संघात दीर्घकाळ अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. व्यावसायिक कार्यांपासून दूर राहून, त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय हिताची
कामे आणि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी समर्पित केले.
गोसेवा हा त्यांच्या जीवनाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग होता. त्यांनी गोसंरक्षणासाठी अनेक कामे केली. ते हिसारच्या 'श्री देवी भवन मंदिर गोशाळा ट्रस्ट'चे विश्वस्त आणि 'श्री वैष्णव अग्रसेन गोशाळे'चे अध्यक्ष व विश्वस्त होते. याव्यतिरिक्त, त्यांनी जागतिक स्तरावर वैश्य समाजाला संघटित आणि सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.
महाराजा अग्रसेन यांनी 'अग्रोह धाम' या ऐतिहासिक शहराच्या उभारणी आणि विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ते या पवित्र स्थळाच्या मुख्य संस्थापकांपैकी एक होते. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळेच आज अग्रोह धामला आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळाली आहे. यासोबतच, त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी मोठे योगदान दिले. ते हिसार येथील 'फतेहचंद महिला महाविद्यालया'चे अध्यक्ष आणि 'जीएनजी गोएंका शाळे'चे विश्वस्त होते.
त्यांच्या साधेपणा, नम्रता आणि मनमिळाऊ स्वभावामुळे ते समाजातील सर्व स्तरांमध्ये लोकप्रिय होते. त्यांच्या निधनाने केवळ एसेल कुटुंबानेच नव्हे, तर सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आणि वैचारिक जगाने एक खरा मार्गदर्शक गमावला आहे. त्यांचे जीवन येणाऱ्या पिढ्यांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी राहील.
महाराजा अग्रसेन यांनी आपली राजधानी बनवलेले अग्रोह, प्राचीन काळापासून व्यापार आणि समृद्धीचे केंद्र राहिले आहे. इ.स. ११९४ मध्ये मुहम्मद घोरीच्या आक्रमणानंतर 'अग्रोह धाम'ची पडझड झाली. त्यानंतर १९०७ मध्ये, त्याच्या पुनर्बांधणी आणि विकासासाठी प्रयत्न सुरू झाले. १९०७ मध्ये संत ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी अग्रोह येथे आले आणि त्यांनी अग्रवाल समाजाला प्रेरणा देऊन १९०८ मध्ये 'अग्रवाल दरबार'ची स्थापना केली. पुढे, १९७६ मध्ये, अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधी परिषदेत अग्रोहच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक ठराव मंजूर करण्यात आला.
मंदिर संकुलातील मुख्य आकर्षण म्हणजे 'त्रिकुटा मंदिर', जे देवी महालक्ष्मी, माता सरस्वती आणि महाराजा अग्रसेन यांना समर्पित आहे. मुख्य मंदिर १८० फूट उंच असून त्यात देवी महालक्ष्मीची मूर्ती आहे. याव्यतिरिक्त, येथे वैष्णो देवीची गुहा आणि एक शिव मंदिर बांधण्यात आले आहे.
संकुलाच्या मध्यभागी विशाल 'शक्ती सरोवर' असून, त्याच्या मध्यभागी समुद्रमंथनाचे चित्रण करणारा एक घाट आहे. दिल्लीपासून सुमारे १९० किमी अंतरावर असलेल्या या ऐतिहासिक शहरात सामाजिक सेवा उपक्रमांनाही सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाते . येथे एक प्राचीन गोशाळा आणि महाराजा अग्रसेन वैद्यकीय महाविद्यालय व संशोधन केंद्र आहे; यापैकी दुसऱ्या केंद्राला वैद्यकीय संशोधन आणि शिक्षणाचे एक अग्रगण्य केंद्र म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. अग्रोहा धाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपासून सुमारे १९० किमी अंतरावर वसलेले आहे.