Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
Gold Silver Price Today: सोनं पुन्हा चमकलं! कोणत्याही खरेदी किंवा गुंतवणूकीआधी जाणून घ्या नवे दर

Gold Silver Price: आज, 11 मार्च 2026, बुधवार रोजी भारतीय बाजारात सोन्याच्या दराने उसळी घेतल्याचे दिसत आहे. सोन्याचे दर वाढले असता चांदीच्या किमतीतही वाढ पाहायला मिळाली आहे. तर कोणतीही खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्याआधी आजचे लेटेस्ट सोने चांदी दर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 11, 2026, 11:42 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Gold Silver Latest Price Today: सराफा बाजारात सोन्याचे दर गेल्या अनके दिवसांपासून कधी घरत होते तर कधी गगनाला भिडले होते. दरम्या आज 11 मार्च 2026, बुधवार रोजी भारतीय बाजारात सोन्याच्या दराने उसळी घेतल्याचे दिसत आहे. सोन्याच दर वाढले असता चांदीच्या किमतीतही वाढ पाहायला मिळाली आहे. तर आजचे लेटेस्ट सोने चांदी दर जाणून घ्या...

सोने चांदी दर किती रुपयांनी वाढले?

बुलियन मार्केटनुसार आज 11 मार्च 2026 रोजी देशात 24 कॅरेटच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा दर  163,520 रुपये आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 149,896 रुपये इतकं आहे. यानुसार एक किलो चांदी तब्बल 276,550 रपयांवर आहे. याशिवाय 10 ग्रॅम चांदीचा दर 2766 रुये इतका आहे.

आजचे सोने-चांदीचे दर 

आज (10 मार्च 2026) भारतातील प्रमुख शहरांमधील सोने आणि चांदीचे अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे आहेत. ज्वेलर्सनुसार आणि मेकिंग चार्जेसनुसार हे दर थोडेफार बदलू शकतात.

  • मुंबई – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,63,230 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,49,628 प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • पुणे – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,63,230 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,49,628 प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • नागपूर – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,63,230 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,49,628 प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • नाशिक – 24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,63,230 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,49,628 प्रति 10 ग्रॅम आहे.

मुंबईतील कालच्या आणि आजच्य दरातील फरक?

काल-  24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,61,670 प्रति 10 ग्रॅम,
आज-  24 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,63,230 प्रति 10 ग्रॅम,
फरक-  आज 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमच्या किंमतीत ₹1,560 ने वाढ झाली आहे.

काल- 22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,49,628 प्रति 10 ग्रॅम
आज-  22 कॅरेट सोने सुमारे ₹1,48,190 प्रति 10 ग्रॅम
फरक- 22 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमच्या किंमतीत ₹1,438 ने कमी झाली आहे.

22 कॅरेट सोने आणि 24 कॅरेट सोन्याचे वेगवेगळे दर जाणून घेण्याची गरज का?

कधीही सोने खरेदी करताना सराफ तुम्हाला 22 कॅरेटचे सोने खरेदी करायचे आहे की  24 कॅरेटचे? असे विचारतो. त्यामुळे दोन्हींचे योग्य दर जाणून घेणे फार गरजेचे आहे.

या दोन्हींमध्ये फरक काय?

24 कॅरेट सोने हे 99.9 टक्के शुद्ध असते तर 22 कॅरेटचे सोने अंदाजे 91 टक्के शुद्ध असते. यामध्ये इतर तांबे, चांदी किंवा जस्ताचे मिश्रण असते. बहुतेक वेळा 24 कॅरेटपेक्षा 22 कॅरेट सोने खरेदी केले जाते कारण त्याचे दागिने तयार करता येत नाहीत.

