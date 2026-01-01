भारतीय घरांमध्ये मोठा खजिना! प्रत्येकाकडे आहे 'ही' गोष्ट; किंमत ₹44,99,34,50,00,00,000+

Indian Household Have 5 Trillion Dollar Worth Thing: भारत सरकारला सन 2030 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचवायची आहे. यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आणि प्रोत्साहन देणारी पॅकेजेसची घोषणा करत आहे. मात्र एक अशी गोष्ट आहे ज्यामध्ये भारताने पाच ट्रिलियनचा आकडा अनेक वर्षांपूर्वीच ओलांडला आहे. ही गोष्ट भारतातील श्रीमंतापासून ते गरीबांपर्यंत सगळ्यांनी विकत घेऊन ठेवली आहे. विशेष म्हणजे आता जगभरातून या गोष्टीसाठी मागणी वाढत आहे. परिस्थिती अशी आहे की केवळ छोटे गुंतवणूकदारच नाही तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेबरोबर अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकाही मोठ्या प्रमाणात ही गोष्ट खरेदी करुन ठेवत आहे.
आपण ज्या गोष्टीबद्दल बोलतोय ती गोष्ट आहे, सोनं! होय, सोनं हीच अशी गोष्ट आहे जी अनेक भारतीय घरांमध्ये निष्क्रीय संपत्ती म्हणून पडून आहे. भारतीयांकडे सध्या देशाच्या एकूण जीडीपीच्या किंमतीपेक्षाही अधिक मूल्य असलेलं सोनं पडून आहे. जगातील आघाडीची गुंतवणुक कंपनी 'मॉर्गन स्टॅनली'ने आपल्या नव्या अहवालामध्ये दावा केला आहे, भारतीय घरांमध्ये दागिने आणि नाण्यांच्या रुपामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे की, त्याची किंमत 5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 50 खर्व डॉलरपेक्षाही अधिक आहे. भारतीय चलनामध्ये ही रक्कम 44,99,34,50,00,00,000 रुपये इतकी होते. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा 4 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक आहे.
भारतीयांना सोनं खरेदी करायला आवडतं हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. सणवार असो किंवा विवाह सोहळे असो किंवा कोणाला एखाद्या खास दिवसानिमित्त भेट द्यायची असो सोन्याला भारतीय संस्कृतीत फार महत्त्व असल्याने अशा प्रसंगी सोनं दिलं जातं. जागतिक बाजारपेठेत सोन्याची किंमत 4500 डॉलर प्रति औंसपेक्षाही अधिक आहे. या किंमतीचा विचार केला तर भारतीय घरांमधील सोन्याची किंमत 5 ट्रीलियन डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे. म्हणजेच ही किंमत भारताच्या जीडीपीपेक्षाही अधिक आहे.
'मॉर्गन स्टॅनली'ने आपल्या अहवालात असं म्हटलं आहे की सध्या भारतीय घरांमध्ये असलेल्या सोन्याचा साठा हा जवळपास 34 हजार 600 टनांच्या आसपास आहे. आर्थिकदृष्ट्या जगातील अव्वल दहा देशांच्या केंद्रीय बँकांकडे एकत्रितरित्या असलेल्या सोन्याच्या साठ्यापेक्षाही हा साठा फार जास्त आहे. आत जागतिक स्तरावरील दरानुसार या सोन्याची किंमत किती असेल याचा विचार केला तर ती नक्कीच 5 ट्रीलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक असणार. म्हणजेच भारताच्या 4.1 ट्रिलियन जीडीपीपेक्षाही घराघरात असलेल्या सोन्याची एकत्रित किंमत ही अधिक आहे.