  • भारतीय घरांमध्ये मोठा खजिना! प्रत्येकाकडे आहे ही गोष्ट; किंमत ₹44,99,34,50,00,00,000+

भारतीय घरांमध्ये मोठा खजिना! प्रत्येकाकडे आहे 'ही' गोष्ट; किंमत ₹44,99,34,50,00,00,000+

Indian Household Have 5 Trillion Dollar Worth Thing: भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकेल अशी गोष्ट भारतातील जवळपास प्रत्येक घरात आहे. यासंदर्भातील खुलासा एका अंतरराष्ट्रीय संस्थेनं केला आहे. नेमकी ही गोष्ट काय आणि तिची किंमत किती पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 1, 2026, 03:39 PM IST
भारतीय घरांमध्ये मोठा खजिना! प्रत्येकाकडे आहे 'ही' गोष्ट; किंमत ₹44,99,34,50,00,00,000+
श्रीमंत, गरीब प्रत्येक भारतीयाकडे आहे 'ही' गोष्ट (प्रातिनिधिक फोटो)

Indian Household Have 5 Trillion Dollar Worth Thing: भारत सरकारला सन 2030 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचवायची आहे. यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आणि प्रोत्साहन देणारी पॅकेजेसची घोषणा करत आहे. मात्र एक अशी गोष्ट आहे ज्यामध्ये भारताने पाच ट्रिलियनचा आकडा अनेक वर्षांपूर्वीच ओलांडला आहे. ही गोष्ट भारतातील श्रीमंतापासून ते गरीबांपर्यंत सगळ्यांनी विकत घेऊन ठेवली आहे. विशेष म्हणजे आता जगभरातून या गोष्टीसाठी मागणी वाढत आहे. परिस्थिती अशी आहे की केवळ छोटे गुंतवणूकदारच नाही तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेबरोबर अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकाही मोठ्या प्रमाणात ही गोष्ट खरेदी करुन ठेवत आहे.

कोणाचा अहवाल?

आपण ज्या गोष्टीबद्दल बोलतोय ती गोष्ट आहे, सोनं! होय, सोनं हीच अशी गोष्ट आहे जी अनेक भारतीय घरांमध्ये निष्क्रीय संपत्ती म्हणून पडून आहे. भारतीयांकडे सध्या देशाच्या एकूण जीडीपीच्या किंमतीपेक्षाही अधिक मूल्य असलेलं सोनं पडून आहे. जगातील आघाडीची गुंतवणुक कंपनी 'मॉर्गन स्टॅनली'ने आपल्या नव्या अहवालामध्ये दावा केला आहे, भारतीय घरांमध्ये दागिने आणि नाण्यांच्या रुपामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे की, त्याची किंमत 5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 50 खर्व डॉलरपेक्षाही अधिक आहे. भारतीय चलनामध्ये ही रक्कम 44,99,34,50,00,00,000 रुपये इतकी होते. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा 4 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक आहे. 

भारतीय घरांमधील सोन्याची किंमत किती?

भारतीयांना सोनं खरेदी करायला आवडतं हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. सणवार असो किंवा विवाह सोहळे असो किंवा कोणाला एखाद्या खास दिवसानिमित्त भेट द्यायची असो सोन्याला भारतीय संस्कृतीत फार महत्त्व असल्याने अशा प्रसंगी सोनं दिलं जातं. जागतिक बाजारपेठेत सोन्याची किंमत 4500 डॉलर प्रति औंसपेक्षाही अधिक आहे. या किंमतीचा विचार केला तर भारतीय घरांमधील सोन्याची किंमत 5 ट्रीलियन डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे. म्हणजेच ही किंमत भारताच्या जीडीपीपेक्षाही अधिक आहे.

भारतीयांकडे नेमकं किती सोनं आहे?

'मॉर्गन स्टॅनली'ने आपल्या अहवालात असं म्हटलं आहे की सध्या भारतीय घरांमध्ये असलेल्या सोन्याचा साठा हा जवळपास 34 हजार 600 टनांच्या आसपास आहे. आर्थिकदृष्ट्या जगातील अव्वल दहा देशांच्या केंद्रीय बँकांकडे एकत्रितरित्या असलेल्या सोन्याच्या साठ्यापेक्षाही हा साठा फार जास्त आहे. आत जागतिक स्तरावरील दरानुसार या सोन्याची किंमत किती असेल याचा विचार केला तर ती नक्कीच 5 ट्रीलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक असणार. म्हणजेच भारताच्या 4.1 ट्रिलियन जीडीपीपेक्षाही घराघरात असलेल्या सोन्याची एकत्रित किंमत ही अधिक आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Tags:
indiahouseholdgold value5 trillion dollargdp

