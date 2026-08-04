/20 वर्षानंतर बदलला कायदा, छोट्या व्यावसायिकांना होणार मोठा फायदा; MSME बीलमध्ये नेमकं असं काय?

देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने MSME Bill 2026 संसदेत मांडला आहे. या विधेयकाचा उद्देश छोट्या उद्योगांना व्यवसाय सुलभ करणे, कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करणे, थकीत देयके वेळेत मिळवून देणे आणि उद्योगांना अधिक स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे लाखो उद्योजकांना व्यवसाय वाढविण्यासाठी अधिक सक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था उपलब्ध होईल.
MSME क्षेत्राशी संबंधित विद्यमान नियम अधिक प्रभावी आणि आधुनिक करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. बदलत्या औद्योगिक गरजा, डिजिटल व्यवहार आणि उद्योगांसमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विशेषतः लघु उद्योगांना सरकारी योजना, वित्तपुरवठा आणि कायदेशीर संरक्षण अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या विधेयकातील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे MSME उद्योगांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ करणे. डिजिटल पडताळणी, कमी कागदपत्रे आणि वेगवान मंजुरी प्रक्रियेमुळे नवउद्योजक तसेच विद्यमान उद्योगांना व्यवसाय विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उभारणे अधिक सोपे होऊ शकते.
लघु उद्योगांना अनेकदा मोठ्या कंपन्यांकडून किंवा संस्थांकडून वेळेत पैसे मिळत नाहीत. या समस्येवर उपाय म्हणून थकीत देयकांच्या वसुलीसाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ठरावीक कालावधीत देयके न दिल्यास संबंधितांवर कारवाईची तरतूद अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न या विधेयकात करण्यात आला आहे. त्यामुळे छोट्या उद्योगांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
MSME क्षेत्रातील नोंदणी, अर्ज प्रक्रिया आणि सरकारी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. ऑनलाइन सेवा, जलद मंजुरी आणि माहितीची सहज उपलब्धता यामुळे उद्योगांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या कमी माराव्या लागतील.
MSME क्षेत्र हे भारतातील रोजगारनिर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. या विधेयकामुळे नवीन उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, विद्यमान उद्योगांना विस्ताराची संधी मिळेल आणि स्थानिक उत्पादन तसेच निर्यात वाढण्यास मदत होईल. परिणामी अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगार बाजाराला सकारात्मक चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
MSME Bill 2026 लागू झाल्यानंतर उद्योगांना वित्तपुरवठा, वेळेत देयके, डिजिटल सुविधा आणि कायदेशीर संरक्षण यांचा अधिक प्रभावी लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनतील. उद्योग सुलभता (Ease of Doing Business) वाढविण्याच्या दिशेने हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.