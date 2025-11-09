English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लेस्बियन जोडीदाराच्या प्रेमात 5 महिन्यांच बाळ ठरलं अडथळा, आईने पोटच्या मुलाला असं संपवलं

तामिळनाडूतील कृष्णगिरी येथे एका महिलेने तिच्या लेस्बियन पार्टनरसाठी तिच्या 5 महिन्यांच्या मुलाला मारले. हा प्रकार कसा उघडकीस आला?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 9, 2025, 07:03 PM IST
तामिळनाडूतील कृष्णगिरी येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये 25 वर्षीय महिलेने तिच्या लेस्बियन पार्टनरसाठी तिच्या 5 महिन्यांच्या मुलाची हत्या केली. या हत्येप्रकरणी दोन्ही महिलांना अटक करण्यात आली आहे.

25 वर्षीय भारती आणि तिचा लेस्बियन प्रियकर सुमित्रा यांना २ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या ५ महिन्यांच्या मुलाच्या ध्रुवनच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. चिन्नट्टी गावातील रहिवासी भारतीला आणखी दोन मुले आहेत, दोन्ही मुली ५ आणि ३ वर्षांच्या आहेत. भारतीचा पती के. सुरेश याला अलीकडेच तिचे लेस्बियन संबंध कळले होते आणि घरी तिच्याशी वारंवार भांडत असे.

भारतीने कसे केले नाटक 

2 नोव्हेंबर रोजी भारतीने तिच्या नवजात मुलाचा गळा दाबून खून केला आणि तिच्या कुटुंबाला सांगितले की बाळ अचानक मरण पावले. कुटुंबातील सदस्य दिवसा कामावर होते आणि भारतीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्याने मुलाला पुरले.

पतीला आला पत्नीचा संशय 

सुरेशला त्याच्या पत्नीबद्दल काही संशय होता आणि त्याने मुलाच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी केलामंगलम पोलिसांशी संपर्क साधला. तपासाअंती, पोलिसांना भारतीने सुमित्राला पाठवलेल्या मृत मुलाचा फोटो सापडला, ज्यावरून हत्येची पुष्टी झाली. इतर चॅट्स, फोटो आणि व्हिडिओंमधून भारती आणि सुमित्रा यांच्यातील घनिष्ठ संबंध उघड झाले.

तपासणीदरम्यान सत्य उघड

चौकशीनंतर, भारती आणि सुमित्रा दोघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिली आणि सुमित्रा यांच्यावर खून करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. तिला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

4 वर्षांपासून सुरु होतं नातं

२६ वर्षीय भारतीचे लग्न सुरेश नावाच्या पुरूषाशी झाले होते. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा होता. लग्नानंतरही भारतीचे तिच्याच शेजारच्या सुमित्रा (२२) या तरुणीशी चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. भारती तिचा नवरा कामावर गेल्यानंतर अनेकदा सुमित्राच्या घरी येत असे.

मुलाच्या जन्मानंतर संबंध बिघडले

असे म्हटले जाते की त्यांच्या मुलाच्या जन्मानंतर भारती आणि सुमित्रा यांच्यात वाद वाढले. सुमित्राला वाटले की हे मूल त्यांच्या नात्यात अडथळा आणत आहे. या मुद्द्यावरून त्यांचे वारंवार भांडण झाले. एके दिवशी, रागाच्या भरात आणि रागाच्या भरात भारतीने तिच्याच मुलाचा गळा दाबून खून केला. नंतर, तिने तिच्या कुटुंबाला सांगितले की ती स्तनपान करत असताना बाळाचे डोके जमिनीवर आदळले आणि त्याचा मृत्यू झाला. कुटुंबाने तिच्यावर विश्वास ठेवला आणि बाळाचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
तमिलनाडुकृष्णागिरीTamil Nadukrishnagirilesbian affair

