लेस्बियन जोडीदाराच्या प्रेमात 5 महिन्यांच बाळ ठरलं अडथळा, आईने पोटच्या मुलाला असं संपवलं

तामिळनाडूतील कृष्णगिरी येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये 25 वर्षीय महिलेने तिच्या लेस्बियन पार्टनरसाठी तिच्या 5 महिन्यांच्या मुलाची हत्या केली. या हत्येप्रकरणी दोन्ही महिलांना अटक करण्यात आली आहे.
25 वर्षीय भारती आणि तिचा लेस्बियन प्रियकर सुमित्रा यांना २ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या ५ महिन्यांच्या मुलाच्या ध्रुवनच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. चिन्नट्टी गावातील रहिवासी भारतीला आणखी दोन मुले आहेत, दोन्ही मुली ५ आणि ३ वर्षांच्या आहेत. भारतीचा पती के. सुरेश याला अलीकडेच तिचे लेस्बियन संबंध कळले होते आणि घरी तिच्याशी वारंवार भांडत असे.
2 नोव्हेंबर रोजी भारतीने तिच्या नवजात मुलाचा गळा दाबून खून केला आणि तिच्या कुटुंबाला सांगितले की बाळ अचानक मरण पावले. कुटुंबातील सदस्य दिवसा कामावर होते आणि भारतीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्याने मुलाला पुरले.
सुरेशला त्याच्या पत्नीबद्दल काही संशय होता आणि त्याने मुलाच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी केलामंगलम पोलिसांशी संपर्क साधला. तपासाअंती, पोलिसांना भारतीने सुमित्राला पाठवलेल्या मृत मुलाचा फोटो सापडला, ज्यावरून हत्येची पुष्टी झाली. इतर चॅट्स, फोटो आणि व्हिडिओंमधून भारती आणि सुमित्रा यांच्यातील घनिष्ठ संबंध उघड झाले.
चौकशीनंतर, भारती आणि सुमित्रा दोघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिली आणि सुमित्रा यांच्यावर खून करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. तिला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
२६ वर्षीय भारतीचे लग्न सुरेश नावाच्या पुरूषाशी झाले होते. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा होता. लग्नानंतरही भारतीचे तिच्याच शेजारच्या सुमित्रा (२२) या तरुणीशी चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. भारती तिचा नवरा कामावर गेल्यानंतर अनेकदा सुमित्राच्या घरी येत असे.
असे म्हटले जाते की त्यांच्या मुलाच्या जन्मानंतर भारती आणि सुमित्रा यांच्यात वाद वाढले. सुमित्राला वाटले की हे मूल त्यांच्या नात्यात अडथळा आणत आहे. या मुद्द्यावरून त्यांचे वारंवार भांडण झाले. एके दिवशी, रागाच्या भरात आणि रागाच्या भरात भारतीने तिच्याच मुलाचा गळा दाबून खून केला. नंतर, तिने तिच्या कुटुंबाला सांगितले की ती स्तनपान करत असताना बाळाचे डोके जमिनीवर आदळले आणि त्याचा मृत्यू झाला. कुटुंबाने तिच्यावर विश्वास ठेवला आणि बाळाचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.