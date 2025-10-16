सर्वसामान्य आणि महिलांसाठी LIC चे दिवाळी गिफ्ट; दोन जबरदस्त पॉलिसी लाँच, कसा फायदा होणार?

LIC new insurance schemes 2025: देशातील विश्वासार्ह विमा कंपनी म्हणजे LIC (Life Insurance Corporation of India) ने त्यांच्या ग्राहकांसाठी दोन नवीन पॉलिसी लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. एलआयसीने पुढे म्हटलं आहे की, ते 15 ऑक्टोबर 2025पासून दोन नवीन स्कीम ‘LIC’s Jan Suraksha’ आणि ‘LIC’s Bima Lakshmi’ लाँच करणार आहेत. या दोन्ही स्कीम खासकरुन सर्वसामान्यांसाठी काढण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन या स्कीम काढण्यात आल्या आहेत.
LIC ने म्हटलं आहे की, दोन्ही योजना Non-Participating (Non-Par) आणि Non-Linked कॅटगरीमध्ये येतात. याचा मार्केट किंवा बोनसशी काहीच देणे-घेणे नाही.
LIC Jan Suraksha Plan ही एक लो कॉस्ट मायक्रो इन्शुरन्स स्कीम आहे. जी खासकरुन मध्यम वर्गीय लोकांसाठी आहे. हा प्लान Non-Par आणि Non-Linked
कॅटेगरीत येते. याचा अर्थ त्याचे परतावे थेट मार्केटशी जोडलेले नसतील. ही योजना त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना कमी प्रीमियमवर स्वतःचे किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे विमा संरक्षण हवे असेल. ही योजना सोपी आणि सुलभ प्रीमियम पेमेंट पर्याय देते, ज्यामुळे ग्रामीण आणि लहान शहरांमधील लोकांना या योजनेचा लाभ घेणे सोपे होईल.
ही एक सूक्ष्म-विमा योजना आहे जी कमी प्रीमियमवर जीवन विमा संरक्षण देते. ही विशेषतः गरीब आणि कमी उत्पन्न गटांना लक्ष्य करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
दुसरी योजना, एलआयसी बिमा लक्ष्मी, ही एक जीवन विमा + बचत योजना आहे. ही योजना ग्राहकांना जीवन विमा आणि बचत दोन्ही फायदे देते. ही एक Non-Par, Non-Linked Individual Life Savings Plan देखील आहे. याचा अर्थ असा की त्याचे बोनस मार्केटवर अवलंबून राहत नाही आणि गुंतवणूकदारांना स्थापित नियमांनुसार परतावा मिळेल. ही योजना अशा ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करते ज्यांना दीर्घकालीन बचतीसह जीवन कव्हर हवे आहे.
ही योजना गुंतवणूक आणि संरक्षण दोन्ही देते, विशेषतः महिला आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी डिझाइन केलेली आहे. बचतीची रक्कम पॉलिसी परिपक्व झाल्यावर दिली जाईल. गुंतवणूकदारांना स्थिर परतावा आणि संरक्षण दोन्ही मिळेल.
एलआयसीची ही दोन्ही उत्पादने विशेषतः व्यक्तींच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. जन सुरक्षा योजना कमी प्रीमियमवर मूलभूत विमा संरक्षण मिळवणाऱ्यांसाठी आहे. बीमा लक्ष्मी योजना अशा ग्राहकांसाठी आहे ज्यांना विमा आणि बचत एकत्र करायची आहे. एलआयसीचे ध्येय देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि ग्रामीण भागात विमा सेवांचा विस्तार करणे आहे.