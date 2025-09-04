English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
LIC मध्ये बंपर भरती, 1 लाखाच्या वर पगार; कुठे पाठवायचा अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर!

LIC HFL Recruitment 2025: सहाय्यक अभियंता पदासाठी AICTE मान्यताप्राप्त संस्थेतून बीई/बीटेक (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल) पदवी आवश्यक आहे

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 4, 2025, 02:13 PM IST
LIC मध्ये बंपर भरती, 1 लाखाच्या वर पगार; कुठे पाठवायचा अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर!
एलआयसी भरती

LIC HFL Recruitment 2025: चांगल्या पद आणि पगाराची नोकरी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी अपडेट आहे. कारण एलआयसीमध्ये विविध पदांची भरती निघाली आहे. अधिकृत वेबसाइटवर यासंदर्भात नोटिफिकेशन निघाले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, पगार, अर्जाची शेवटची तारीख याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.  

पदाचा तपशील 

भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (एएओ) आणि सहाय्यक अभियंता (एई) पदांसाठी 841 रिक्त जागांची घोषणा केली आहे. यामध्ये 81 सहाय्यक अभियंता, 410 एएओ विशेषज्ञ आणि 350 एएओ पत्रकार पदांचा समावेश आहे. 

पात्रता आणि वयोमर्यादा

सहाय्यक अभियंता पदासाठी AICTE मान्यताप्राप्त संस्थेतून बीई/बीटेक (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल) पदवी आवश्यक आहे. तर एएओ पत्रकार पदासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवी पुरेशी आहे. उमेदवारांचे वय 1 ऑगस्ट 2025 रोजी 21 ते 30-32 वर्षे असावे. राखीव प्रवर्गांना वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.

अर्ज शुल्क किती भरायचा?

एलआयसीच्या भरतीसाठी SC/ST/PwD उमेदवारांसाठी 85 रुपये (अधिक व्यवहार शुल्क आणि GST), तर इतरांसाठी 700 रुपये (अधिक व्यवहार शुल्क आणि GST) शुल्क आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असून, उमेदवारांनी वेबसाइटवरून अर्ज सादर करावेत.

काय आहे पात्रता? 

दिल्ली विद्यापीठाच्या श्यामलाल कॉलेज (संध्याकाळ) येथे 57 सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 सप्टेंबर 2025 आहे. उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावे. पात्रतेसाठी 55% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आणि NET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. टॉप 500 QS/टाइम्स रँकिंग विद्यापीठांतून पीएचडी असल्यास NET आवश्यक नाही.

महत्वाच्या तारखा 

इच्छुकांनी 8 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावे. पूर्व परीक्षा 3 ऑक्टोबर आणि मुख्य परीक्षा 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी होण्याची शक्यता आहे.

किती मिळेल पगार? 

दिल्ली विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापकांना वेतन पातळी 10 नुसार 57,700 ते 1,82,400 रुपये मासिक वेतन मिळेल. राखीव प्रवर्गांना 5% गुण सवलत आहे. या दोन्ही भरती प्रक्रिया तरुणांना करिअरची उत्तम संधी उपलब्ध करून देत आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

