LIC मध्ये बंपर भरती, 1 लाखाच्या वर पगार; कुठे पाठवायचा अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर!

LIC HFL Recruitment 2025: चांगल्या पद आणि पगाराची नोकरी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी अपडेट आहे. कारण एलआयसीमध्ये विविध पदांची भरती निघाली आहे. अधिकृत वेबसाइटवर यासंदर्भात नोटिफिकेशन निघाले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, पगार, अर्जाची शेवटची तारीख याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.
भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (एएओ) आणि सहाय्यक अभियंता (एई) पदांसाठी 841 रिक्त जागांची घोषणा केली आहे. यामध्ये 81 सहाय्यक अभियंता, 410 एएओ विशेषज्ञ आणि 350 एएओ पत्रकार पदांचा समावेश आहे.
सहाय्यक अभियंता पदासाठी AICTE मान्यताप्राप्त संस्थेतून बीई/बीटेक (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल) पदवी आवश्यक आहे. तर एएओ पत्रकार पदासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवी पुरेशी आहे. उमेदवारांचे वय 1 ऑगस्ट 2025 रोजी 21 ते 30-32 वर्षे असावे. राखीव प्रवर्गांना वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.
एलआयसीच्या भरतीसाठी SC/ST/PwD उमेदवारांसाठी 85 रुपये (अधिक व्यवहार शुल्क आणि GST), तर इतरांसाठी 700 रुपये (अधिक व्यवहार शुल्क आणि GST) शुल्क आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असून, उमेदवारांनी वेबसाइटवरून अर्ज सादर करावेत.
दिल्ली विद्यापीठाच्या श्यामलाल कॉलेज (संध्याकाळ) येथे 57 सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 सप्टेंबर 2025 आहे. उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावे. पात्रतेसाठी 55% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आणि NET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. टॉप 500 QS/टाइम्स रँकिंग विद्यापीठांतून पीएचडी असल्यास NET आवश्यक नाही.
इच्छुकांनी 8 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावे. पूर्व परीक्षा 3 ऑक्टोबर आणि मुख्य परीक्षा 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापकांना वेतन पातळी 10 नुसार 57,700 ते 1,82,400 रुपये मासिक वेतन मिळेल. राखीव प्रवर्गांना 5% गुण सवलत आहे. या दोन्ही भरती प्रक्रिया तरुणांना करिअरची उत्तम संधी उपलब्ध करून देत आहेत.