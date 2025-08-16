English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIC Recruitment 2025: एलआयसीमध्ये बंपर भरती; ग्रॅज्युएट असाल तर मिळेल 1 लाख 60 हजारवर पगार!

LIC Recruitment 2025:  या भरतीअंतर्गत सहाय्यक अभियंता (AE) साठी 81, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (विशेषज्ञ) साठी 410, आणि सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (सामान्यज्ञ) साठी 350 जागा भरल्या जातील.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 16, 2025, 03:17 PM IST
एलआयसी भरती

LIC Recruitment 2025: भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मध्ये काम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. LIC ने सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (AAO) आणि सहाय्यक अभियंता (AE) या पदांसाठी एकूण 841 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली असून, उमेदवार 8 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अर्ज करू शकतात. पदवीधरांसाठी ही उत्तम संधी असून, निवड झालेल्या उमेदवारांना सुमारे 1.69 लाख रुपये पगार मिळेल.  

या भरतीअंतर्गत सहाय्यक अभियंता (AE) साठी 81, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (विशेषज्ञ) साठी 410, आणि सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (सामान्यज्ञ) साठी 350 जागा भरल्या जातील. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी एलआयसीने जारी केलेली अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचावी, ज्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा स्पष्ट केली आहे.  

शैक्षणिक पात्रता

सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (AAO) - विशेषज्ञ संबंधित क्षेत्रातील विशेष पात्रता आवश्यक आहे.हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत पदवी, कायदा पदवी (LLB).कॉम्प्युटर सायन्स, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा संबंधित क्षेत्रात पदवी.
चार्टर्ड अकाउंटंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), किंवा संबंधित पात्रता.क्षेत्रानुसार पात्रता वेगवेगळी असू शकते.सहाय्यक अभियंता (AE)सिव्हिल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, किंवा संबंधित क्षेत्रात पदवी किंवा डिप्लोमा आवश्यक.

वयोमर्यादा

उमेदवाराचे किमान वय 21 वर्ष तर कमाल वय 30 वर्ष असावे. वयोमर्यादेत अनुसूचित जाती/जमाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग, आणि एक्स-सर्व्हिसमेन यांच्यासाठी शिथिलता लागू असते.

इतर पात्रता

उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.इंग्रजी भाषेची चांगली जाण असणे आवश्यक आहे.काही पदांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान फायदेशीर ठरू शकते.उमेदवाराने कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणात गुन्हेगार नसणे आवश्यक आहे.वैद्यकीय तंदुरुस्तीची पात्रता आवश्यक आहे, जी निवड प्रक्रियेच्या शेवटी तपासली जाईल.

अर्ज शुल्क

अर्ज शुल्काबाबत, अनुसूचित जाती/जमाती/दिव्यांग उमेदवारांसाठी 85 रुपये + व्यवहार शुल्क + जीएसटी, तर इतर श्रेणींसाठी 700 रुपये + व्यवहार शुल्क + जीएसटी असेल. 

निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत 

प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, आणि मुलाखत, त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी. पूर्व परीक्षेचे गुण अंतिम गुणवत्तेत समाविष्ट नसतील, तर मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अंतिम निवड केली जाईल. अधिक माहितीसाठी licindia.in वर भेट द्या. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी एलआयसीने जारी केलेली अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचावी, ज्यामध्ये पात्रतेचे पूर्ण तपशील देण्यात आले आहेत.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

