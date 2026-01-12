English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Voter ID: मतदानाच्या 2 दिवसआधी वोटींग आयडीसंदर्भात मोठी अपडेट; आताच जाणून घ्या अन्यथा...

EPIC card: जर तुम्ही नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करत असाल, तर फॉर्म-6 भरून अर्ज करावा लागतो. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 12, 2026, 08:01 AM IST
EPIC card: महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहे. प्रत्येक नागरिक यादिवशी आपला मतदानाचा अधिकार बजावेल. मतदान करायला जाताना तुमच्याकडे मतदान ओळखपत्र असणं आवश्यक असतं. वोटींग आयडीसंदर्भात एक महत्वाची अपडेट समोर आलीय. आता मतदारांना व्होटर आयडीसोबत मोबाइल नंबर सहजपणे जोडता येतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया घरी बसूनच वेबसाइट किंवा ईसीआय नेट मोबाइल ॲपद्वारे काही मिनिटांत पूर्ण करता येते. यामुळे डिजिटल सुविधांचा लाभ घेता येतो आणि मतदान प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होतेय. पूर्वी ही प्रक्रिया खूप किचकट वाटायची, पण आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ती सुलभ झालीय. उदाहरणार्थ, नवीन मतदार नोंदणी करताना मोबाइल क्रमांक नोंदवला, तर याचा फायदा लगेच मिळतो. यानंतर मतदारांना त्यांच्या ओळखपत्राशी संबंधित अपडेट्स आणि सूचना तात्काळ मिळवण्यास मदत होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

नवीन मतदार नोंदणीसाठी काय आवश्यक?

जर तुम्ही नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करत असाल, तर फॉर्म-6 भरून अर्ज करावा लागतो. या अर्जात मोबाइल क्रमांक नोंदवणे अनिवार्य आहे. तुमचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट झाल्यावर 10 ते 15 दिवसांत ई-एपिक (डिजिटल व्होटर आयडी) डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध होते. पारंपरिक छापील ओळखपत्र पोस्टाने येण्यास वेळ लागतो, पण डिजिटल आवृत्ती त्वरित मिळते. ही पद्धत मतदारांना वेळ वाचवते आणि कागदपत्रांची गरज कमी करते. यामुळे नवीन मतदारांना लगेचच त्यांच्या हक्कांचा लाभ घेता येतो.

सोपी प्रक्रिया

मोबाइल क्रमांक जोडल्यानंतर, तुम्ही घरी बसून ई-एपिक कार्ड जेव्हा इच्छा तेव्हा आणि कितीही वेळा डाउनलोड करू शकता. यासाठी ईसीआय नेट ॲप किंवा electoralsearch.eci.nic.in ही वेबसाइट वापरा. ही सुविधा मतदारांना त्यांच्या ओळखपत्राची डिजिटल प्रत कधीही उपलब्ध करून देते. उदाहरणार्थ, हरवलेल्या ओळखपत्राच्या जागी ही डिजिटल आवृत्ती उपयुक्त ठरते. प्रक्रिया इतकी सरळ आहे की, फक्त काही क्लिक्समध्ये पूर्ण होते, आणि यामुळे मतदारांना कुठल्याही कार्यालयात जाण्याची गरज पडत नाही.

चुका दुरुस्त करण्याची ऑनलाइन सुविधा

मतदार यादी किंवा ओळखपत्रात नाव, पत्ता, वय यासारख्या चुका असतील तर फॉर्म-8 भरून ऑनलाइन अर्ज करा. ही प्रक्रिया देखील घरी बसून पूर्ण होते. मोबाइल जोडलेला असल्याने, दुरुस्तीची माहिती लगेच मिळते. यामुळे मतदारांना त्यांची माहिती नेहमी अपडेट ठेवता येते आणि मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अडचण येत नाही. ही सुविधा विशेषतः ज्येष नागरिक किंवा दूर राहणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, कारण त्यांना शारीरिक त्रास टाळता येतो.

इतर माहिती कशी मिळते?

ईसीआय नेट ॲप किंवा वेबसाइटवर नोंदलेला मोबाइल क्रमांक टाकून किंवा ओळखपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून मतदान केंद्र, बूथ क्रमांक आणि यादीतील तुमचा क्रमांक जाणून घ्या. ही माहिती काही सेकंदांत मिळते. यामुळे मतदारांना मतदानाच्या दिवशी दिशाभूल होत नाही आणि ते योग्य ठिकाणी पोहोचतात. यामुळे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

डिजिटल सुविधांचा लाभ

मोबाइल जोडण्यामुळे मतदारांना डिजिटल सुविधांचा मोठा लाभ मिळतो. अपडेट्स, ई-कार्ड डाउनलोड आणि चुका दुरुस्ती करता येते. ही प्रक्रिया पर्यावरणस्नेही आहे, कारण यात कागदपत्रांची गरज कमी होते. यामुळे मतदारांची संख्या वाढण्यास मदत होते.

