Fact Check : झोपलेल्या व्यक्तीच्या जवळ पोहोचला सिंह, गर्जना ऐकताच व्यक्ती धूम ठोकून पळाला, Video Viral

Fact Check : माणसांनी जंगलांवर अतिक्रमण केल्यामुळे वाघ, सिंह असे प्राणी मानवी वस्तीत शिरल्याच्या अनेक घटना समोर आलेल्या आहेत. अशातच सध्या गुजरातच्या अमरेली भागातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. ज्यात एक सिंह निर्माणाधीन असलेल्या इमारतीत प्रवेश करतो, एवढंच नाही तर वरच्या मजल्यावर चढून तिथे झोपलेल्या कामगारांना सुद्धा उठवताना दिसतोय. जंगलाचा राजा असलेला सिंहाची गर्जना आणि त्याला इतक्या जवळ पाहिल्यावर कामगारांनी तेथून धूम ठोकली. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र या व्हिडीओचं सत्य नेमकं काय हे जाणून घेऊयात.

व्हिडिओमध्ये गुजरातच्या धारी जिल्ह्यातील अमरेली भागात निर्माणाधीन असलेल्या इमारतीत प्रवेश सिंह प्रवेश करताना दिसतो.

"A lion was spotted at a construction site in Dhari, Amreli district, Gujarat — a rare moment where the wild meets the built world. Dhari, known for its Kesar mangoes and Asiatic lions, stands as the capital of East Gir Forest — where nature still rules."RajatBhargavaIAS pic.twitter.com/oplHlXs0DX

— Dr Rajat Bhargava IAS (rajatias) June 24, 2025