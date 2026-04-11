English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Col. Sonam Wangchuk: लडाखचा सिंह हरपला! कारगिल युद्धातील वीर कर्नल सोनम वांगचुक यांचे निधन

Col. Sonam Wangchuk: कारगिल युद्धादरम्यान, केवळ 40 सैनिकांच्या मदतीने 18000 फूट उंचीवर 136 पाकिस्तानी घुसखोरांना ठार करणारे 'लडाखचा सिंह' म्हणून ओळखले जाणारे कारगिल युद्धातील वीर, निवृत्त कर्नल सोनम वांगचुक यांचे निधन झाले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 11, 2026, 07:05 AM IST
Kargil War Hero  Sonam Wangchuk  passes away : लडाखच्या मातीत जन्मलेले आणि संपूर्ण देशासाठी अभिमान ठरलेले कर्नल (निवृत्त) सोनम वांगचुक आता आपल्यात नाहीत. “लायन ऑफ लडाख” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शूर अधिकाऱ्यांनी आपल्या पराक्रमाने कारगिल युद्धात इतिहास रचला होता. त्यांच्या निधनाने केवळ लडाखच नव्हे, तर संपूर्ण देश शोकाकुल झाला आहे. लेहमध्ये त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले. काही दिवसांपासून त्यांना छातीत दुखणे आणि अस्वस्थता जाणवत होती. कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, अलीकडेच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले होते, आणि त्या संदर्भातील विधींसाठी ते लडाखमध्ये आले होते. या काळात सतत लोकांची ये-जा आणि मानसिक ताण यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

18000 फूट उंचीवरचा अद्भुत पराक्रम

1999 मधील कारगिल युद्ध दरम्यान कर्नल वांगचुक यांनी दाखवलेले धैर्य आजही प्रेरणादायी मानले जाते. 30 मे 1999 रोजी त्यांनी अवघ्या 40 सैनिकांसह अत्यंत कठीण परिस्थितीत एक धाडसी मोहिम पार पाडली. सुमारे 18,000 फूट उंचीवर, प्रचंड थंडी आणि बर्फवृष्टीच्या वातावरणात त्यांनी मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी घुसखोरांना पराभूत केले.

विशेष म्हणजे या संपूर्ण कारवाईत त्यांना तोफखान्याची कोणतीही मदत नव्हती. तरीही तीन दिवस चाललेल्या या मोहिमेत त्यांनी आपल्या नेतृत्वगुणांनी आणि रणनितीने विजय मिळवला. ही लढाई भारताच्या सुरुवातीच्या निर्णायक विजयांपैकी एक ठरली आणि त्यानंतर भारतीय सैन्याने अनेक महत्त्वाच्या यशस्वी मोहिमा पार पाडल्या.

शौर्याचा सन्मान, महावीर चक्र प्रदान 

कर्नल वांगचुक यांच्या या अद्वितीय शौर्यासाठी त्यांना भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च युद्धसन्मान महावीर चक्र प्रदान करण्यात आला. त्यांच्या धाडसाने आणि नेतृत्वाने अनेक जवानांना प्रेरणा दिली आणि त्यांची ओळख एक कर्तव्यदक्ष आणि निर्भय अधिकारी म्हणून निर्माण झाली.

जीवनप्रवास आणि सेवा

11 मे 1964 रोजी जन्मलेले कर्नल वांगचुक लडाखमधील लेह जिल्ह्यातील संकर गावचे रहिवासी होते. त्यांनी जवळपास 30 वर्षे भारतीय सैन्यात सेवा बजावली आणि 2018 साली निवृत्त झाले. आपल्या सेवाकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी मोलाचे योगदान दिले.

राष्ट्रभरातून श्रद्धांजली

त्यांच्या निधनानंतर देशभरातून शोक व्यक्त केला जात आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांच्या शौर्य, नेतृत्व आणि देशसेवेप्रती असलेल्या निष्ठेचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, वांगचुक हे लडाखच्या जिद्दीचे आणि भारताच्या “विविधतेतील एकता” या मूल्याचे जिवंत प्रतीक होते.

प्रेरणादायी वारसा

कर्नल सोनम वांगचुक यांचे जीवन हे धैर्य, समर्पण आणि बलिदानाचे प्रतीक आहे. त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही कर्तव्याला सर्वोच्च मान देत देशासाठी लढा दिला. त्यांची कहाणी आणि त्यांचा पराक्रम पुढील अनेक पिढ्यांना देशभक्तीची आणि सेवाभावाची प्रेरणा देत राहील.

त्यांच्या जाण्याने एक शूर योद्धा हरपला असला, तरी त्यांची शौर्यगाथा कायम स्मरणात राहील.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Col. Sonam WangchukladakhKargilMaha Vir Chakra

इतर बातम्या

