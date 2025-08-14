English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कूलिंग होत नसल्याने प्रवाशांनी केली तक्रार; एसी डक्ट उघडून पाहिलं असता सगळेच चक्रावले, आत चक्क....

ट्रेनच्या डब्यातील एका व्हिडिओमध्ये एक टेक्निशिअन डक्टवर्कमधून अनेक पॅकेजेस काढताना दिसत आहे  

शिवराज यादव | Updated: Aug 14, 2025, 07:49 PM IST
कूलिंग होत नसल्याने प्रवाशांनी केली तक्रार; एसी डक्ट उघडून पाहिलं असता सगळेच चक्रावले, आत चक्क....

लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करत असताना काही प्रवाशांना कुलिंग होत नसल्याने त्रास होत होता. यामुळे त्यांनी एअर कंडिशनिंग खराब असल्याची तक्रार केली. पण या तक्रारीमुळे एक मोठा घोटाळा उघडकीस होईल याची कोणालाही कल्पना नव्हती. एसी-2 टियर कोचचा एसी डक्ट उघडून पाहिलं असता त्यात  शेकडो व्हिस्कीच्या बाटल्या लपवून ठेवण्यात आल्याचं उघड झालं. 

प्रवाशांनी कूलिंग सिस्टममध्ये समस्या आल्याची तक्रार केल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. ज्यामुळे तांत्रिक तपासणी थांबवण्यात आली. रेल्वे तंत्रज्ञांनी 32 आणि 34 क्रमांकाच्या बर्थच्या वरील डक्टची तपासणी केली असता त्यांना वर्तमानपत्रात गुंडाळलेल्या बाटल्या आढळल्या, ज्यामुळे हवेच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होत होता. अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर दारू जप्त केली आणि आणखी कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट लपवलेली नाही याची खात्री कोचची कसून तपासणी केली. 

Reddit वर शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओला दिलेल्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेसमधील प्रवाशांनी एसी डब्यात कुलिंग कमी होत असल्याने तक्रार केली. तंत्रज्ञाने एसी डक्ट तपासला असता त्यात मोठ्या प्रमाणात दारुच्या बाटल्या लपवण्यात आल्याचं उघड झालं".

एक्सवर, RailwaySeva ने एका व्हिडिओला उत्तर देत लिहिलं की, "संबंधित अधिकाऱ्याकडे आवश्यक कारवाईसाठी @drm_sonpur ला कळविण्यात आले आहे." दुसऱ्या पोस्टमध्ये, त्यांनी म्हटलं की, "तुम्हाला कळविण्यात येत आहे की, या घटनेच्या संदर्भात, GRP बस्तीने उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम 60 अंतर्गत गुन्हा क्रमांक 34/2025 नोंदवला आहे."

दरम्यान ही घटना उघडकीस आल्यानंतर रेल्वेने कारवाई केली असली तरी, सोशल मीडिया युजर्सनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रवासी, रेल्वे अधिकारी किंवा डब्यापर्यंत पोहोचणारे अनधिकृत व्यक्ती दारू तस्करीत सहभागी आहेत का? अशी विचारणा एकाने केली आहे. 

एका युजरने लिहिलं आहे की, ''सामान्य प्रवासी असे कृत्य करणार नाहीत. ट्रेन स्टेशनवर असताना ते लोड करता येत नाही. ते यार्डमध्ये लोड केले गेले असावे. म्हणून रेल्वे अधिकारी तस्करीसाठी जबाबदार आहेत.'

दुसऱ्याने म्हटलं आहे की "वाह! काय जुगाड आहे. जर तुम्ही एवढी बुद्धी एखाद्या फायदेशीर गोष्टीसाठी वापरली असती तर तुम्ही काहीतरी चांगले करू शकला असता. पण दारू तस्करीत डोक्याचा वापर केला गेला"

बिहारमध्ये एप्रिल 2016 पासून दारू विक्री आणि सेवनावर पूर्णपणे बंदी आहे. दारूचा गैरवापर आणि संबंधित गुन्हे कमी करण्यासाठी हे बंदी घालण्यात आली आहे, परंतु या बंदीमुळे तस्करीच्या कारवाया वाढल्या आहेत. राज्यात दारू तस्करी करण्यासाठी तस्कर वाहने, मालवाहू आणि प्रवासी गाड्यांमध्ये दारू लपवून ठेवण्यासारख्या सर्जनशील पद्धती वापरतात.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Liquor Bottlestrainrailway

इतर बातम्या

ढगफुटीमुळे किश्तवाडमध्ये मृत्यूचा तांडव, आतापर्यंत 32 जणांच...

भारत