1 एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार; मंत्रिमंडळाची नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मान्यता

Liquor Price Hike : 1 एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार आहेत. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने राज्याच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मान्यता दिली आहे. 1 एप्रिलपासून हे धोरण लागू होईल. या धोरणात दारूच्या किंमती, परवाना, दुकान वाटप आणि निर्यात तरतुदींमध्ये बदल समाविष्ट आहेत.
1 एप्रिलपासून, उत्तर प्रदेशात स्थानिक दारूची किंमत प्रति बाटली सुमारे 5 रुपयांनी वाढेल. 36 टक्के अल्कोहोल असलेले स्थानिक दारू 165 रुपयांवरून 173 रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर, परदेशी दारू प्रति बाटली 10 ते 30 रुपयांनी महाग होईल. स्थानिक दारूच्या किमतीत प्रति बाटली वाढ लागू होते आणि अर्ध-चतुर्थांश आणि लघु बाटल्यांसाठीचे दर देखील वाढविण्यात आले आहेत. तथापि, सध्याच्या सुधारणांनुसार इतर मद्य श्रेणींच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
याव्यतिरिक्त, पहिल्यांदाच, 42.8 अंश शक्तीसह 100 मिली लघु स्थानिक दारूचा पॅक, ज्याला बच्चा म्हणतात, सादर करण्यात आला आहे. बाजारात ते 50 रुपयांना उपलब्ध होईल. राज्य सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 71,287 कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क महसूल लक्ष्य निश्चित केले आहे.
नवीन धोरणांतर्गत, शहरी भागातील स्थानिक दारू दुकानांसाठीचा कोटा कमी केला जाईल. राज्यभरातील किरकोळ दारू दुकाने आता ई-लॉटरी प्रणालीद्वारे वाटप केली जातील.किरकोळ परदेशी दारू दुकानांसाठी परवाना शुल्क देखील 7.5 टक्केने वाढवण्यात आले आहे. परदेशी दारूप्रमाणेच बिअर परवान्यांसाठीही अशीच 7.5 टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे.