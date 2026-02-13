English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1 एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार; मंत्रिमंडळाची नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मान्यता

1 एप्रिलपासून उत्तर प्रदेशात दारूच्या किंमतीत वाढ होणार आहे.  मंत्रिमंडळाने नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मान्यता दिली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 13, 2026, 07:57 PM IST
Liquor Price Hike : 1 एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार आहेत. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने राज्याच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मान्यता दिली आहे. 1 एप्रिलपासून हे धोरण लागू होईल. या धोरणात दारूच्या किंमती, परवाना, दुकान वाटप आणि निर्यात तरतुदींमध्ये बदल समाविष्ट आहेत.

स्थानिक आणि परदेशी दारूच्या किंमतीत वाढ

1 एप्रिलपासून, उत्तर प्रदेशात स्थानिक दारूची किंमत प्रति बाटली सुमारे 5 रुपयांनी वाढेल. 36 टक्के अल्कोहोल असलेले स्थानिक दारू 165 रुपयांवरून 173 रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर, परदेशी दारू प्रति बाटली 10 ते 30 रुपयांनी महाग होईल. स्थानिक दारूच्या किमतीत प्रति बाटली वाढ लागू होते आणि अर्ध-चतुर्थांश आणि लघु बाटल्यांसाठीचे दर देखील वाढविण्यात आले आहेत. तथापि, सध्याच्या सुधारणांनुसार इतर मद्य श्रेणींच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

याव्यतिरिक्त, पहिल्यांदाच, 42.8 अंश शक्तीसह 100 मिली लघु स्थानिक दारूचा पॅक, ज्याला बच्चा म्हणतात, सादर करण्यात आला आहे. बाजारात ते 50 रुपयांना उपलब्ध होईल. राज्य सरकारने 2026-27  या आर्थिक वर्षासाठी 71,287 कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क महसूल लक्ष्य निश्चित केले आहे.

दुकान कोटा, वाटप आणि परवाना शुल्कात बदल

नवीन धोरणांतर्गत, शहरी भागातील स्थानिक दारू दुकानांसाठीचा कोटा कमी केला जाईल. राज्यभरातील किरकोळ दारू दुकाने आता ई-लॉटरी प्रणालीद्वारे वाटप केली जातील.किरकोळ परदेशी दारू दुकानांसाठी परवाना शुल्क देखील 7.5 टक्केने वाढवण्यात आले आहे. परदेशी दारूप्रमाणेच बिअर परवान्यांसाठीही अशीच 7.5 टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

