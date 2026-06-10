/तृणमूल काँग्रेसच्या 19 बंडखोर खासदारांची नावं आली समोर, वाचा संपूर्ण यादी; 16 वं नाव वाचून आश्चर्य वाटेल

TMC Rebel MPs: पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राजकीय वाऱ्यांनी वेगाने आपली दिशा बदलली आहे. ममता बॅनर्जींच्या हातातून सत्ता जाताच राजकीय खळबळ माजली असून, तृणमूल काँग्रेस पक्षात बंडखोरी सुरु आहे. तृणमूलमधील 19 बंडखोर खासदारांची नावं समोर आली आहेत, ज्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
बंडखोर खासदारांमध्ये काकोली घोष (बारासात), जगदीश चंद्र बसूनिया (कूच बिहार) आणि खलीलुर रहमान (जांगीपुर) यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, यामध्ये बहरामपूरचे खासदार युसूफ पठाण, अबू ताहीर खान (मुर्शिदाबाद), पार्थ भौमिक (बैरकपुर), बापी हलदार (मथुरापूर), सायोनी घोष (कोलकाता दक्षिण), मिताली बाग (आरामबाग), दीपक अधिकारी (घाटल), कालिपदा सोरेन (झाड़ग्राम), जून मालिया (मेदिनीपुर), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), डॉ. शर्मिला सरकार (बर्धमान ईस्ट), शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल), आसित कुमार मल (बोलपुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम) आणि रचना बनर्गी (हुगली) यांचा समावेश आहे.
पक्षात झालेल्या बंडखोरीनंतर तृणमूलचे नेते कल्याण बॅनर्जी आणि कीर्ती आझाद यांनी पक्षातील बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका केली. बंडखोर नेत्यांमध्ये राजकीय नैतिकतेचा अभाव असून त्यांचे भाजपशी लागेबांधे आहेत असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे. संकटाच्या काळात त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहे, असे आरोपही त्यांनी केला. बंडखोर खासदारांचा दावा खरा असेल आणि त्यांना खरोखरच तसा पाठिंबा असेल, तर ते अधिकृतपणे भाजपमध्ये प्रवेश का करत नाहीत? असा प्रश्न कल्याण बॅनर्जी यांनी विचारला आहे. भाजपा बंडखोर खासदारांना पक्षात घेणार नाही असाही दावा त्यांनी केला आहे.
काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने, आपल्याकडे सुमारे 20 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत एनडीएला (NDA) पाठिंबा देण्याबाबत लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यानंतर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. पक्षावर आरोप केल्यानंतर नैतिकतेचे भान राखत राजीनामा देणाऱ्या तृणमूलचे माजी राज्यसभा सदस्य सुखेंदू शेखर रॉय यांचे उदाहरण देत, बंडखोर खासदारांनीही तसेच अनुकरण करावे, असे बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.
बंडखोर गटाने जारी केलेल्या कथित पत्राच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, कल्याण बॅनर्जी यांनी इतकी महत्त्वाची कागदपत्रं सार्वजनिक का करण्यात आली नाही? असं विचारलं आहे. बंडखोर खासदार भाजपशी हातमिळवणी करून काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या नेत्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली होती.