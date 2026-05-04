Tamil Nadu Assam Kerala Puducherry Result Live Updates: केरळात सुरुवातीच्या कलांमध्ये CPI (M) 19 जागांवर आघाडीवर, काँग्रेस 17 आणि भाजपा 3 जागांवर आघाडी

Tamil Nadu Assam Kerala Puducherry Result Live Updates: पश्चिम बंगालसह तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पदुच्चेरीमधील विधानसभा निवडणुकीचाही निकाल आज लागणार आहे. चारही राज्यांमध्ये मतमोजणी सुरु असून, येथे नेमकी कोणाची सत्ता येणार हे पाहावं लागणार आहे. तामिळनाडूत थलापती विजयच्या राजकारणातील प्रवेशाने गणितं बदलू शकतात. तसंच केरळात काँग्रेस सत्ता राखणार की भाजपा जिंकणार याची उत्सुकता आहे. दुसरीकडे आसाममध्ये एनडीए पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे.
4 May 2026, 09:09 वाजता
Kerala Election Result 2026 Live: सुरुवातीच्या कलांमध्ये CPI (M) 19 जागांवर आघाडीवर, काँग्रेस 17 आणि भाजपा 3 जागांवर आघाडी
4 May 2026, 09:04 वाजता
Assam Assembly Election on 126 Seats Live: आसाममध्ये सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजपाची हॅट्ट्रीकच्या दिशेने वाटचाल, 64 जागांवर आघाडीवर, काँग्रेस स्पर्धेतून बाहेर
4 May 2026, 08:59 वाजता
Tamil Nadu Result Live: तामिळनाडूत महा-उलटफेर! कोलाथूरमधून मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन पिछाडीवर, सुरुवातीच्या कलांनी वाढवले हृदयाचे ठोके
4 May 2026, 08:48 वाजता
Assam Vidhan Sabha Results on 126 Seats Live: आसाममध्ये सुरुवातीचे कल हाती! भाजपा आघाडीवर
आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांसाठी मतमोजणी सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे. भाजप ४ जागांवर आघाडीवर असताना, काँग्रेस एका जागेवर आघाडीवर आहे.
4 May 2026, 08:46 वाजता
केरळमध्ये डाव्यांना आपली सत्ता टिकवून ठेवता येईल का?
2026 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. केरळच्या राजकारणाचा इतिहास साधारणपणे सत्ता बदलत राहते. त्यामुळे, जर CPI(M) च्या नेतृत्वाखालील LDF ने पुन्हा एकदा विजय मिळवला, तर ती एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल. मात्र, जनमत चाचण्या (Exit Polls) एक वेगळेच चित्र मांडत आहेत. या वेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF आघाडी घेऊ शकते, तर LDF दुसऱ्या क्रमांकावर राहू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मतांची मोजणी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
4 May 2026, 08:39 वाजता
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: तामिळनाडूत एक्झिट पोलचे वेगवेगळे अंदाज
काही जनमत चाचण्यांमध्ये DMK आघाडीला आघाडी मिळताना दिसत आहे; 'Axis My India' च्या अंदाजानुसार TVK ला 98 ते 120 जागा मिळू शकतात, तर इतर संस्थांनी DMK ला आघाडीवर दर्शवत 122 ते 145 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. AIADMK ला 60 ते 100 जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.