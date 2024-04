Ram Navami 2024 LIVE : रामलल्लावर सूर्यतिलक अद्भूत सोहळा

17 Apr 2024, 10:38 वाजता

मंदिर प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार दुपारी 12.16 मिनिटांनी तीन आरशांच्या माध्यमातून सूर्याची किरणे वेगवेगळ्या कोनातून वळवली जाईल. त्यानंतर ते ब्रास पाईप्सद्वारे सूर्याची किरण रामलल्लाच्या कपाळी पडणार आहे. या अद्भूत क्षणाचा प्रयोग करण्यात आला. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

The event of Surya Abhishek, where Surya (the Sun) applies tilak on the forehead of Ram Lalla (the infant Lord Ram), was successfully tested in the premises of Ramlala in Ayodhya. On April 17, 2024, during the Ram Navami festivities. pic.twitter.com/ijJ555mQQj

