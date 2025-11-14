Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE: बिहारमध्ये मतमोजणीला सुरुवात; कोणाकडे आघाडी?

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE Updates in Marathi: बिहार निवडणुकीचे निकाल शुक्रवार, 14 नोव्हेंबर 2025 ला जाहीर होत असून सकाळी ८ वाजता मतमोजणीची वेळ आहे. राज्यातील सर्व 243 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतमोजणीची व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यासाठी २४३ मतमोजणी निरीक्षक आणि उमेदवार किंवा त्यांच्या एजंटांच्या उपस्थितीत 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारे मतमोजणी केली जाईल. राज्यभरात 4372 मतमोजणी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक टेबलवर एक मतमोजणी निरीक्षक, एक मतमोजणी सहाय्यक आणि एक सूक्ष्म निरीक्षक असतील. त्यामुळं आता बिहारची सत्ता कोणाच्या हाती जाते हेच पाहणं महत्त्वाचं असेल...
14 Nov 2025, 08:37 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE Updates in Marathi: सोशल मीडियावर पोलिसांची नजर
बिहारमध्ये मतमोजणीला सुरुवात झालेली असतानाच संरक्षण यंत्रणा राज्यातील सुरक्षेच्या व्यवस्थेमध्ये लक्ष घालत असून सोशल मीडियावरही यंत्रणांची नजर आहे. कोणत्याही प्रकारची चिथावणीखोर वक्तल्य आणि तत्सम पोस्टवर यंत्रणा लक्ष ठेवत असून, तातडीनं या पोस्ट करणाऱ्यांवर अटकेची कारवाई करण्यात येत आहे.
14 Nov 2025, 07:56 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE Updates in Marathi: बिहारचा निकाल अन् खवैय्यांची चंगळ...
राजद नेत्या वीणा देवी यांच्या मोकामा येथील निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणावर लिट्टी चोखा आणि रसगुल्ला यासह इतर पदार्थांची मेजवानी. मोठ्या प्रमाणात बनवले जातायत पदार्थ... वीणा देवी या जेडीयूच्या अनंत कुमार सिंह यांच्याविरोधात या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत.
14 Nov 2025, 07:28 वाजता
14 Nov 2025, 07:18 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE Updates in Marathi: किशनगंजमध्ये बीएनस कलम 163 लागू
किशनगंज जिल्ह्यातील कृषी बाजार समिती इथं कडोकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून, याच सुरक्षा व्यवस्थेअंतर्गत मतमोजणीला सुरुवात होणार असून, जिल्ह्यातील 4 विधानसभा क्षेत्रांतील उमेदवारांचं भवितव्य आता ठरणार आहे. मतमोजणीच्या धर्तीवर जिल्ह्यासह किशनगंज शहराच्या सीमेत प्रवेशबंदी करण्यात आली असून, तिथं 144 CRPC/कलम–163 BNS लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच इथं कोणत्याही प्रकारच्या समुदायास एकत्र येण्यावर बंदी. शहराच्या विविध भागांमध्ये, चौकांमध्ये केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात. विजयी मिरवणूक काढल्यास पोलीस प्रशासनाक़डून प्रतिबंधात्मक कारवाई. आदर्श आचार संहिता 16 नोव्हेंबरपर्यंत लागू.
14 Nov 2025, 07:11 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE Updates in Marathi: पोस्टल मतांच्या मोजणीनं होणार मतमोजणी प्रक्रियेची सुरुवात
बिहार निवडणुकीच्या मतदानानंतर पोस्टल मतांच्या मोजणीपासून मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. जहानाबाद, घोसी आणि मखदुमपुर या तीन विधानसभा मतदार संघांतील एकूण 31 उमेदवारांचं नशीब आज ठरणार. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत पार पडणार मतमोजणी. मतमोजणी केंद्रांबाहेर कलम 144 लागू.
14 Nov 2025, 07:01 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE : एनडीए उमेदवार एनडीएने सर्व 243 जागांवर उमेदवार उभे केले होते, परंतु जागावाटपाच्या व्यवस्थेअंतर्गत, प्रमुख पक्षांनी त्यांचे उमेदवार खालीलप्रमाणे जाहीर केले:
पक्ष / उमेदवार
भारतीय जनता पक्ष (भाजप)- 101
जनता दल (संयुक्त) - जेडी(यू)- 101
लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) - एलजेपी(आरव्ही)- 29
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा - एचएएम - 6
राष्ट्रीय लोक मोर्चा - आरएलएम - 6
एकूण - 243
महाआघाडीचे उमेदवारमहाआघाडीने सर्व 243 जागांवर उमेदवार उभे केले होते, परंतु अंतर्गत जागावाटपात काही प्रमाणात तफावत असल्याने (10-11जागांवर आरजेडी आणि काँग्रेसमध्ये "मैत्रीपूर्ण लढाई"), एकूण 252 उमेदवार जाहीर करण्यात आले.
पक्ष / उमेदवारांची संख्या
राष्ट्रीय जनता दल - आरजेडी - 143
काँग्रेस - 61
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) - 20
विकासशील इंसान पार्टी - व्हीआयपी - 15
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - सीपीआय- 9
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) - 4
एकूण (घोषित) - 252 (काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत)
14 Nov 2025, 06:56 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE : मतदारांचा एकूण आकडा
2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी मंगळवारी (11 नोव्हेंबर 2025) मतदान संपले. 2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी मतदान झाले होते. पहिल्या टप्प्यात 69.04 टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यात 68.76 टक्के मतदान झाले. दोन्ही टप्प्यांसाठी एकत्रित मतदानाची टक्केवारी 66.91 टक्के होती, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांची टक्केवारी जवळपास आठ टक्के जास्त होती. 35.145 दशलक्षाहून अधिक महिलांनी मतदान केले, तर पुरुष मतदारांची टक्केवारी अंदाजे 62.8 टक्के होती. 1951 नंतरचा हा सर्वाधिक मतदान आहे. महिलांनी 71 टक्के मतदान करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला
14 Nov 2025, 06:55 वाजता
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Results LIVE : बिहारमध्ये यावेळी विक्रमी मतदान
बिहारमध्ये यावेळी विक्रमी 67.13% मतदान झाले. राज्याच्या निवडणूक इतिहासात हे सर्वाधिक मतदान आहे. राज्यातील निवडणूक लढवणाऱ्या 2616 उमेदवारांपैकी कोणत्याही उमेदवाराने पुनर्मतदानाची विनंती केली नाही. निवडणूक लढवणाऱ्या 12 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनीही मतदान केले नाही. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अंतिम मतदार यादीत 7, 45, 26, 858 ८ मतदार होते. एसआयआर दरम्यान एकही अपील प्राप्त झाले नाही. राज्यातील ३८ जिल्ह्यांपैकी कोणत्याही जिल्ह्यात मतदारांनी किंवा 12 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध कोणतेही अपील दाखल केले नाही.