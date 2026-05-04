Tamil Nadu Assam Kerala Puducherry Result Live Updates: केरळात 1960 नंतर पहिल्यांदाच असं घडणार; एकाही राज्यात 'हा' पक्ष सत्तेत नसणार?

Tamil Nadu Assam Kerala Puducherry Result Live Updates: पश्चिम बंगालसह तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पदुच्चेरीमधील विधानसभा निवडणुकीचाही निकाल आज लागणार आहे. चारही राज्यांमध्ये मतमोजणी सुरु असून, येथे नेमकी कोणाची सत्ता येणार हे पाहावं लागणार आहे. तामिळनाडूत थलापती विजयच्या राजकारणातील प्रवेशाने गणितं बदलू शकतात. तसंच केरळात काँग्रेस सत्ता राखणार की भाजपा जिंकणार याची उत्सुकता आहे. दुसरीकडे आसाममध्ये एनडीए पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे.
चारही राज्यांच्या निकालाची प्रत्येक अपडेट येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.
4 May 2026, 13:46 वाजता
Kerala Election Results 2026 Live Updates: मुख्यमंत्री स्टॅलिन स्वत:च्याच मतदारसंघात पिछाडीवर
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री स्टॅलिन स्वत:च्याच मतदारसंघात पिछाडीवर आहेत. तर त्यांचेच पुत्र आणि उपमुख्यमंत्री उदयनिधी हेदेखील पिछाडीवर आहेत. स्टॅलिन हे कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, तर उदयनिधी चेपॉक तिरुवल्लिकेनी मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. तमिळनाडूच्या राजकारणातील ही सर्वांत मोठी उलथापालथ आहे. जनतेनं सत्ताधारी पक्षांना थेट नाकारत थलपती विजय यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने मजबूत आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
4 May 2026, 13:44 वाजता
डीएमके आणि एआयएडीमकेसाठी सर्वांत मोठा धक्का
तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत अभिनेते थलपती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने सेंच्युरी मारली आहे. शंभरहून अधिक जागांवर टीव्हीके आघाडीवर आहे. 1967 नंतर पहिल्यांदाच तमिळनाडूमध्ये तिसरा पक्ष सत्तेत येताना दिसत आहे. डीएमके आणि एआयएडीमकेसाठी हा सर्वांत मोठा धक्का मानला जात आहे. विजय यांनी तमिळनाडूच्या राजकारणातील प्रस्थापितांनाच हादरा दिला आहे. डीएमकेनं या निवडणुकीत 234 सदस्यीय विधानसभेत 164 जागांवर निवडणूक लढवली आहे. तर त्यांच्या मुख्य सहकारी काँग्रेस पक्षाने 28 जागांवर निवडणूक लढवली होती. उर्वरित जागांवर डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडीतील इतर पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या डीएमके पक्षासाठी ही अत्यंत वाईट बातमी आहे. कारण ट्रेंड्सनुसार, डीएमकेच्या 34 पैकी 31 मंत्री पिछाडीवर आहेत.
4 May 2026, 13:37 वाजता
Assam Election Results 2026: सुरुवातीच्या कलांवर भाजपाची प्रतिक्रिया, चित्र स्पष्ट होण्यास वेळ लागेल
2026 च्या आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान, जागीरोड मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार पीयूष हजारिका यांनी म्हटले आहे की, निकालांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्यास काही वेळ लागेल. त्यांनी नमूद केले की, आतापर्यंत मतमोजणीच्या केवळ ३-४ फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत; त्यामुळे, सध्याचे कल अंतिम मानले जाऊ नयेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणताही निश्चित दावा करण्यापूर्वी आणखी काही वेळ लागेल; तसेच दुपारच्या सुमारास परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
सुरुवातीच्या कलांनुसार, आसाममध्ये भाजपने आपली भक्कम आघाडी कायम राखली असून, 'एनडीए' (NDA) युती बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे. १२६ सदस्यांच्या विधानसभेत, भाजप सुमारे ९७ जागांवर आघाडीवर असल्याचे वृत्त आहे, तर काँग्रेस सुमारे २६ जागांवर पिछाडीवर आहे. या कलांच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर परतण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसत आहे.
4 May 2026, 12:55 वाजता
Kerala Election Results 2026 Live Updates: 1960 नंतर पहिल्यांदाच असं घडणार
केरळमध्ये, डाव्या आघाडीचे (LDF) दहा वर्षांचे शासन संपुष्टात येत आहे. राज्यात UDF पुन्हा सत्तेवर येत आहे. १९६० च्या दशकानंतर पहिल्यांदाच, कोणत्याही राज्यात डावे पक्ष सत्तेवर असणार नाहीत.
4 May 2026, 12:30 वाजता
तामिळनाडूत थलापती विजय काँग्रेससोबत युती करणार?
विजयच्या टीव्हीकेला कुणाची साथ?
डीएमके आणि एआयडीएमकेची साथ घेणार नाही
द्रविडीयन पॉलिटीक्सपासून विजय दूर राहण्याची शक्यता
लहान पक्षांना सोबत घेऊन सत्तास्थापनेची शक्यता
बहुमतासाठी हव्यात 117 जागा
टीव्हीकेला 105 जागांवर आघाडी
अजूनही 12 जागांची गरज
5 जागा असलेलं काँग्रेसही टीव्हीकेसोबत जाण्यास उत्सुक - सूत्र
4 May 2026, 12:20 वाजता
Kerala Election Results 2026 Live Updates: काँग्रेस कार्यालयात जल्लोष
केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत UDF ने बहुमताचा आकडा गाठताच, तिरुवनंतपुरम येथील काँग्रेस मुख्यालयात एकच जल्लोष सुरु झाला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस (संघटन) के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेशाध्यक्ष सनी जोसेफ, विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीशन, खासदार शशी थरूर आणि के. सुरेश, तसेच रमेश चेन्निथला यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी केक कापून या आनंदाच्या प्रसंगाचा सोहळा साजरा केला.
4 May 2026, 12:13 वाजता
Tamil Nadu Election Results 2026: TVK आघाडीवर; सेलममध्ये उत्सवाचे वातावरण
तामिळनाडू निवडणुकीच्या कलानुसार, विजय यांचा पक्ष असलेल्या 'TVK'ने आपली आघाडी कायम राखली आहे. जसजसे आकडे समोर येत आहेत, तसतसे सेलममधील पक्ष कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये उत्सवाचे वातावरण स्पष्टपणे जाणवत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये आघाडीवर असल्याने, TVK राज्याच्या राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.
4 May 2026, 12:02 वाजता
Kerala Election Result 2026 Live: काँग्रेसच्या कार्यालयात सेलिब्रेशनची तयारी सुरु! केसी वेणुगोपाल, चेनिथला आणि शशी थरुर यांची गळाभेट
4 May 2026, 11:48 वाजता
Tamil Nadu Result Live: विजयची 'सेंच्युरी' ! 234 पैकी 111 जागांवर TVK ची आघाडी, कोईम्बतूरमध्ये सेलिब्रेशनची तयारी
4 May 2026, 11:22 वाजता
Tamil Nadu Result Live: तामिळनाडूत विजयचा TVK पक्ष बहुमताच्या जवळ, CM स्टॅलिन आणि उदयनिधी यांची काय स्थिती?