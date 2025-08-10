Maharashtra Breaking News Today LIVE: इंटरनेट, मोबाईल बंद ठेवून पाकिस्तानचं बलुचिस्तानमध्ये मोठं ऑपरेशन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 August 2025: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्ट रोजी कर्नाटकला भेट देणार आहेत. ते सकाळी ११ वाजता बेंगळुरूतील केएसआर रेल्वे स्टेशनवर ३ वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवतील.आमदार सुनिल शिंदे यांच्या मुलावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ, मुसळधार पाऊस, ताशी ३०-४० किमी वेगाने वादळी वारे येण्याची शक्यता आहे.जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यासंदर्भात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. नकाश्याशी संबंधित वादानंतर NCERT ने शैक्षणिक पुस्तकांच्या तपासणीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीला पाठ्यपुस्तकांमधील चुकीची माहिती आणि त्रुटी शोधून त्यात सुधारणा सुचवण्याचे काम सोपवण्यात आले आहेत.
10 Aug 2025, 09:45 वाजता
इंटरनेट, मोबाईल बंद ठेवून पाकिस्तानचं बलुचिस्तानमध्ये मोठं ऑपरेशन
पाकिस्तानच्या सुरक्षादलाने अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळ असलेल्या बलुचिस्तानमध्ये मोठी कारवाई केली आहे, या कारवाईमध्ये गेल्या दोन दिवसांत किमान 47 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. याबाबत पाकिस्तानच्या जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) नं माहिती दिली आहे. सात ऑगस्टच्या मध्यरात्री बलुचिस्तानच्या झोब जिल्ह्यातल्या सांबाजा भागात सुरक्षादलानं केलेल्या कारवाईमध्ये 33 दहशतवादी ठार झाले आहेत, तर दुसऱ्या दिवशी करण्यात आलेल्या हल्ल्यामध्ये 14 दहशतवाद्यांना मारण्यात आलं. दहशतवाद्यांकडून मोठा शस्त्रसाठा देखील जप्त करण्यात आल्याची माहिती पाकिस्तानी सैन्याच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली आहे.
पाकिस्तानच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बलुचिस्तानमध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे, सुरक्षेच्या कारणामुळे हा निर्णय घेतल्याचं येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
10 Aug 2025, 09:15 वाजता
Maharashtra Weather Update: पुढील आठवडाभर पावसाची हजेरी, डोंगराळ भागात भूस्खलन तर मैदानी भागात पूराचा धोका!
10 Aug 2025, 09:00 वाजता
केंद्र सरकार नवं इन्कम टॅक्स विधेयक आणणार, 12 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादा घटणार?
देशातील करप्रणालीत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार लवकरच नवं इनकम टॅक्स विधेयक लोकसभेत मांडणार आहे. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (11 ऑगस्ट 2025) रोजी हे विधेयक मांडतील. या विधेयकात करसवलतीच्या मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कपात होऊ शकते अशी सध्या चर्चा आहे.
10 Aug 2025, 08:59 वाजता
अंबरनाथमध्ये मनसेला मोठं खिंडार
अंबरनाथमध्ये शिवसेना शिंदे गटाने मनसेला मोठं खिंडार पाडलं आहे. मनसेच्या जिल्हा संघटक, शहराध्यक्ष आणि शहर संघटकांनी मनसेला रामराम करत थेट शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलाय. त्यामुळं ठाकरे बंधूंची युती होण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदेंनी मनसेला मोठा धोबीपछाड दिल्याची चर्चा रंगलीये.
10 Aug 2025, 07:41 वाजता
पुणे वंदे भारतचा आज शुभारंभ होणार
पुण्यात वंदे भारतचा आज शुभारंभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बंगळूरु येथून ऑनलाईन या वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवी झेंडी दाखवतील देशातील सगळ्यात लांब पल्ल्याची ही वंदे भारत ट्रेन असणार आहे.सध्या नागपूरच्या अजनी ते पुणे (नागपूर) दरम्यान ही वंदे भारत एक्सप्रेस चालवणार आहे.
10 Aug 2025, 07:41 वाजता
किश्तवारच्या डूल भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक
किश्तवारच्या डूल भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली असून दोन ते तीन दहशतवादी लपले असण्याची शक्यता आहे. अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे. १० ऑगस्ट २०२५ रोजी पहाटे किश्तवारमधील डूलच्या सामान्य भागात गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित कारवाई करताना भारतीय लष्कराच्या जवानांनी दहशतवाद्यांशी संपर्क साधला. गोळीबार झाला. सध्या ऑपरेशन प्रगतीपथावर आहे.
10 Aug 2025, 06:31 वाजता
गणपती विसर्जन, दहीहंडीची सुट्टी रद्द केल्याने शिक्षक नाराज
मुंबई : शाळांना अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणपती विसर्जन व दहीहंडीच्या दिवशी मिळणाऱ्या सुट्टयांचा निर्णय राज्य सरकारने ७ ऑगस्टला बदलून गौरी-गणपती व नारळीपौर्णिमा या दिवशी सुट्टी जाहीर केली आहे. मात्र, हा बदल विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नसल्याची टीका शिक्षक आणि पालकांनी केली आहे. मुंबईत गणपती विसर्जन आणि दहीहंडी या सार्वजनिक सणांच्या दिवशी शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर प्रचंड गर्दी व वाहतूककोंडी होते. गोविंदा पथके दहीहंडी फोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांवर उतरतात. त्यावेळी वाहनांचे मार्ग बदलले जातात, तसेच विसर्जन मिरवणुकांमुळे रस्त्यांवर वाहतूक ठप्प होते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करताना अपघाताचा धोका संभवतो. या दिवशी सुट्टी न दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनाची राहील, असे शिक्षिका रेखा बोंडे यांनी सांगितले.
10 Aug 2025, 06:30 वाजता
वकिलांच्या नोंदणीसाठी पर्यायी शुल्क आकारता येणार नाही : सुप्रीम कोर्ट
वकिलांच्या नोंदणीसाठी फक्त कायदेशीर शुल्क घेण्यात यावे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे पर्यायी शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांच्या बार कौन्सिल व बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) दिले आहेत. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक राज्य बार कौन्सिलला कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क घेणे तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
10 Aug 2025, 06:28 वाजता
अमरनाथ यात्रेची सांगता, ४.२० लाख भाविकांचे दर्शन, 'छडी मुबारक'ची स्थापना करून यात्रा पूर्णतेकडे
जम्मू: अमरनाथ यात्रेची शनिवारीऔपचारिक सांगता झाली असून, १४,५०० फूट उंचीवर असलेल्या अमरनाथ गुहेत 'छडी मुबारक'ची स्थापना करण्यात आली. ही छडी स्थापना यात्रा पूर्णतेकडे नेणारा महत्त्वपूर्ण धार्मिक सोहळा आहे. महंत दीपेन्द्र गिरी यांच्या नेतृत्वाखाली दशनामी आखाड्यातून निघालेला साधूंचा जत्था शनिवारी पहाटे पवित्र गुहेत पोहोचला. श्रावण पौर्णिमेच्या पवित्र मुहूर्तावर छडी मुबारकची स्थापना होऊन विधीवत पूजा-अर्चा करण्यात आली. छडी मुबारक आता पहलगामकडे रवाना झाली असून, लिद्दर नदीच्या तीरावर यथाविधी विसर्जन होईल. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर आणि हवामानाच्या बदलत्या स्थितीमुळे काही दिवसांपूर्वीच भाविकांची संख्या कमी झाल्यानंतर यात्रा संथावस्थेत गेली होती. मात्र, आज छडी मुबारकच्या स्थापनेसह यात्रेचा धार्मिक समारोप करण्यात आला.
10 Aug 2025, 06:26 वाजता
भारत-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा एकदा दावा
भारत-पाकिस्तान या देशात चार दिवसांपासून सुरू असलेले युद्ध मीच थांबवल्याचा दावा पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे.
हस्तक्षेप केला नसता तर दोन्ही देशांतील संघर्षाचे रूपांतर आण्विक युद्धात झाले असते, अशी भीती हॉइट हाउसमध्ये ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. या संघर्षात पाच विमाने पाडली गेल्याच्या दाव्याची त्यांनी पुनरावृत्ती केली. मात्र, ती विमाने कोणत्या देशाची होती याबद्दल त्यांनी कोणतेही विधान केले नाही.