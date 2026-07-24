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Maharashtra Breaking News Today LIVE: वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आंदोलन थांबणार? दिपके म्हणाले, 'जंतरमंतर येथील...'

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 July 2026: देशासहीत राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:13 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आंदोलन थांबणार? दिपके म्हणाले, 'जंतरमंतर येथील...'
24 July 2026 09:13 AM (IST)

अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाने इंस्टाग्राम पोस्टवरुन विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दिले समर्थन 

"मला अशा देशाचा नागरिक असल्याचा अभिमान आहे, जिथे आपल्या तरुणांमध्ये अजूनही मतभेद व्यक्त करण्याचे, प्रतिकार करण्याचे, अश्रुधूर आणि लाठीचार्जला न जुमानण्याचे धैर्य आहे. दुःखद बाब ही आहे की, त्यांना तसे करावं लागतंय," असं अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाने म्हटलं आहे.

24 July 2026 07:39 AM (IST)

नाशिकच्या चांदोरी गावातील 40 कुटुंबाचे करण्यात आले स्थलांतर

- चांदोरी गावाला पुराच्या पाण्याने वेढा घातल्याने  प्रशासनाकडून खबरदारी

- 40 कुटुंबातील सदस्यांना सायखेडा परिसरातील गोदावरी सोसायटीत हलवले

- गोदावरी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने प्रशासन अलर्ट मोडवर

- जिल्हा परिषदेच्या वतीने नागरिकांना जेवण आणि निवासाची करण्यात आली व्यवस्था

24 July 2026 07:39 AM (IST)

वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आंदोलन थांबणार का?

सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर, आंदोलन थांबणार का या प्रश्नावर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी, 'धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत जंतरमंतर येथील आंदोलन सुरूच राहील,' असं म्हटलं आहे.

24 July 2026 07:39 AM (IST)

पुणे घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट

पुणे शहराच्या घाटमाथ्यावर हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे  पुढील दोन दिवस शहरात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज असून वातावरणातील पोषक बदलांमुळे मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणातही दररोज पाऊस होत आहे. जिल्ह्यातील दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीकामांना वेग आला आहे.

24 July 2026 07:35 AM (IST)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पंढरपुर दौऱ्यावर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पंढरपुर दौऱ्यातील आजचे संभाव्य कार्यक्रम-

दुपारी 1 वाजता आगमन शासकीय विश्रामगृह-कृषी प्रदर्शन उद्घाटन, कर्जमाफी बद्दल एपीएमसीमध्ये सत्कार, पंढरपूर-स्वच्छता दिंडी समारोप, पंचायत समिती-पर्यावरण वारी समारोप, विश्रामगृह-संत ज्ञानेश्वर महाराज पादुका मंदिर भूमिपूजन, नाथ चौक.

24 July 2026 07:35 AM (IST)

विद्यार्थ्यांना मारहाण का केली? -प्रियंका गांधी

विद्यार्थ्यांनी हात उचलला नव्हता, मग त्यांना मारहाण का केली? असा प्रश्न प्रियंका गांधी यांनी सरकारला केला आहे. सरकारकडून
लोकशाही संपवण्याचं काम सुरू असल्याचा हल्लाबोल प्रियंका गांधींनी केला.

24 July 2026 07:35 AM (IST)

प्रधानांचा राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार-राहुल गांधी

'इंडिया'च्या बैठकीनंतर राहुल गांधींच्या निवासस्थानाबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा दिसून आा. पोलिसांनी अडवल्यानंतरही राहुल गांधी 'गांधी स्मृतीस्थळावर' पोहोचले. प्रधानांचा राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय.

24 July 2026 07:32 AM (IST)

जितेंद्र सिंह म्हणाले, 'आंदोलक विद्यार्थ्यांसोबत चर्चेसाठी तयार', ओवेसींनी लगावला टोला

दरवाजे खुले आहेत, कधीही चर्चेसाठी या असं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलकांना म्हटलं आहे. आंदोलनासह इतर विषयावरही सरकार चर्चेसाठी तयार असून पेपरफुटीचं प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवणार आहोत, असं जितेंद्र सिंह म्हणालेत. मात्र यावरुन ओवेसींनी टोला लगावताना, पहिले विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करायला शिका, असं म्हटलं आहे.

24 July 2026 07:32 AM (IST)

काँग्रेस आजपासून राज्यभर आंदोलन करणार 

देशाचे भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तसेच निष्पाप विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित अमानुष लाठीचार्ज आणि अत्याचाराच्या निषेधार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माफी मागावी आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आजपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यभरात बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे.

24 July 2026 07:32 AM (IST)

जंतर-मंतरवर युवकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग 

उच्चभ्रूंसह सर्व स्तरातील विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. झुरळाचे हेल्मेट घालून आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. अनेकजण घरी न सांगताच आंदोलनात सहभागी झाल्याचं दिसत आहे.

24 July 2026 07:27 AM (IST)

आज सीजेपीचं देशव्यापी आंदोलन

सीजेपीकडून आज देशभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. आज देशव्यापी आंदोलन करा, असं आवाहन सीजेपीनं केलं आहे. प्रत्येक राज्यात आंदोलन करण्याचं सीजेपीचं आवाहन असून देशभरात आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

24 July 2026 07:27 AM (IST)

रात्री 11.52 ला मोदींचा Video संदेश; थेट कॅमेरासमोर येत विद्यार्थी अन् पालकांना म्हणाले, 'सोमवारपासून...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीट पेपरफुटीसंदर्भातील आंदोलनावर पहिल्यांदाच कॅमेरासमोर येऊन भाष्य केलं आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन रात्री 11.52 वाजता पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या येथे क्लिक करुन...

24 July 2026 07:27 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतलं

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसानंतर आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. मध्यरात्रीनंतर नेमकं घडलं काय जाणून घ्या येथे क्लिक करुन...

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TAGS:
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Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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