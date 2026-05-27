/Maharashtra Breaking News Today LIVE: आखातात पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता, शस्त्रसंधी असतानाही अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 May 2026: राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात एकजूट महत्त्वाची असून सर्वांनी एकाच आवाजात बोलले पाहिजे, असा संदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आमदारांना दिला. पक्षाची एकजूट सर्वोच्च आहे, सर्वांनी एकाच भूमिकेतून बोलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजप 12, शिवसेना 4 आणि एनसीपी 1 असं जागावाटप होणार आहे. भाजप 12 जागांवर ठाम तर शिवसेनेच्या वाट्याला 4 जागा दिल्या जाणार यावरून एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची माहिती मिळत आहे. भाजपकडून 12 जागांसाठी 48 उमेदवार इच्छुक आहेत.
महाराष्ट्रातील विधान परिषद जागांचा वाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या दरबारी पोहोचला आहे. अमित शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मागील आठवडाभर मुंबईकर तापमानवाढीचे तीव्र चटके सहन करत आहेत. पुढचे दोन दिवस पारा 35 अंशांवर राहील, असा अंदाज वर्तवतानाच हवामान खात्याने बुधवारी दुपार ते सायंकाळच्या सुमारास मेघगर्जनेसह पाऊस कोसळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मंगळवारी शहराच्या अनेक भागांत 35 ते 38 अंशांपर्यंत तापमान नोंद झाले.
स्पाईसजेटचे मुंबईहून अहमदाबाद येथे जाणारे विमान तांत्रिक दोषामुळे पाच तास मुंबईतच अडकल्याचा मोठा त्रास प्रवाशांना सोसावा लागला. त्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. सोमवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. कंपनीचे एसजी 880 हे विमान दुपारी 4 वाजून 35 मिनिटांनी मुंबईहून अहमदाबादला रवाना होणार होते. मात्र, या विमानाने रात्री 9 वाजून 43 मिनिटांनी अहमदाबादसाठी उड्डाण केले. स्पाइसजेटच्या प्रवक्त्याने उशिरा रात्री सांगितले, तांत्रिक अडचणीमुळे आधीच्या उड्डाणाला विलंब झाल्यामुळे या विमानाच्या पुढील प्रवासास याचा फटका बसला.
प्रशांत महासागरात 'अलनिनो'च्या निर्मिती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. याचा परिणाम मान्सूनवर दिसू लागला आहे. श्रीलंकेत दाखल झालेल्या मान्सूनच्या प्रवासाला सध्या खीळ बसली असून, केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन 30 मेपर्यंत लांबू शकते.
आंबेनळी घाटात झालेल्या भीषण अपघातात स्कॉर्पिओ गाडी खोल दरीत कोसळून आठ तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण सातारा जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. या हृदयद्रावक दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांची साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सांत्वनपर भेट घेत त्यांच्या दुःखात सहभाग नोंदवला.यावेळी बोलताना खासदार उदयनराजे भोसले म्हणाले, “मी त्यांच्या मुलाची किंवा भावाची जागा कधीच भरून काढू शकत नाही. मात्र मुलगा आणि भाऊ या नात्याने मी सदैव त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन.” या दुःखद प्रसंगी त्यांनी दिवंगत तरुणांना श्रद्धांजली अर्पण करत, “ईश्वर दिवंगत आत्म्यांना शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो,” अशी प्रार्थना केली. दरम्यान, या भीषण अपघातामुळे संपूर्ण परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात असून सर्वत्र शोक व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील आरोपी कुटुंबाने जेलबाहेर येताच जंगी पार्टी केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पार्टीत विशाल आगरवाल हा पत्नीसह नोटांचे हार गळ्यात घालून डान्स करताना दिसत आहे. महिन्याभरापूर्वीच त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे. जेलवारी घडूनही आगरवाल कुटुंबाचा मस्तवालपणा कायम असल्याचं दिसत आहे. सदर व्हिडिओची झी 24 तास पुष्टी करत नाही.
खालापूर तालुक्यात निगडोली गावात वृद्ध दाम्पत्याची गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. 75 वर्षीय रघुनाथ फराट आणि 72 वर्षीय सुरेखा फराट यांचे मृतदेह घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळले. मृतदेहांवर राख आणि पाला-पाचोळा टाकल्याने हत्येमागे घातपाताचा संशय व्यक्त केला जातोय. फोनला प्रतिसाद न मिळाल्याने नातू घरी पोहोचला आणि तेव्हाच हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. घटनास्थळी खालापूर पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले असून अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करुन पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत उद्या होणार बैठक,अद्यापही अर्थ खाते मिळालेले नसल्याने याबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती,तसंच विधानपरिषद निवडणूक, राज्यसभा उमेदवार या विषयांवरही चर्चा होणार आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी उद्या नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
आमदार वरुण सरदेसाईंचे मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचे भूखंड खासगी संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव अत्यंत चिंताजनक आहे. मराठी शाळा आधीच मोठ्या प्रमाणात बंद पडत आहेत आणि याच मुद्द्यावर मी विधानसभेतही आवाज उठवला आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेच्या शाळांचे भूखंड खासगीकरणाच्या दिशेने नेणे योग्य नाही. आदित्यजी ठाकरे यांनी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये अनेक नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा आणि आधुनिक शिक्षण पद्धती आणण्यावर भर दिला होता. BMC शाळा अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याचे काम त्या काळात सुरू झाले. गरज आहे ती हीच दिशा पुढे नेण्याची — महानगरपालिकेच्या शाळा अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थी केंद्रित करण्याची.
मुंबईच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलकडून मुंबईत मोठी कारवाई करण्यात आली असून 50 कोटी 74 लाख रुपयांचं MD ड्रॅगसह ते बनवण्याचं साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. महत्वाचं म्हणजे मुंबईच्या आग्रीपाडा भागातील एका 23 माजली इमारतीतील 10 मजल्यावरील एका फ्लॅटमध्ये संबंधित आरोपी MD बनवण्याची फॅक्ट्री चालवत होते. त्या फॅक्ट्रीचा देखील ANC ने भंडाफोड केला आहे. अँटी नार्कोटिक्सची ही पहिलीच कारवाई आहे ज्यात पोलिसांना एक गावठी बनवाटीचं पिस्तूल आणि 19 जिवंत काडतूसं सापडली आहेत ज्याची एकूण किंमत 64 हजार इतकी आहे. प्रकरणी 3 आरोपीना अटक असून त्यात एक महिला आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे.
२०२९ च्या निवडणुकीत भाजप काय भूमिका घेईल माहिती नाही त्यापेक्षा आपण २८८ जागांची तयारी करायला हवी तसेच मतदार संघ वाढत असतील तर त्याबाबत देखील आगामी प्लानिंग करायला हवी. सध्या राबवण्यात येणारी SIR ही एका विशिष्ट पक्षाच्या फायद्याची आहे या यंत्रणेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणारी मतं कमी करण्याचा डाव आखला आहे यावर वेळीच उपाय योजना करायला हवी अशी भुजबळांनी बैठकीत भूमिका मांडली.
पुढील २ दिवसांत बीएलओ नेमण्यात यावेत आणि तत्काळ त्यांचे ट्रेनिंग देखील सुरू करण्यात यावेत. बैठकीत SIR बाबत तज्ज्ञांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देखील करण्यात आलं
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 28 मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार - सूत्र
उद्या सिद्धारमैया यांचा मुख्यमंत्री म्हणून अखेरचा दिवस ठरण्याची शक्यता
डी.के. शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री
दिल्लीतील बैठकीनंतर काँग्रेस हायकमांडकडून मोठ्या निर्णयाची तयारी
कर्नाटकात सत्ताबदलाच्या हालचालींना वेग
४ उपमुख्यमंत्र्यांच्या फॉर्म्युल्यावरही चर्चा सुरू असल्याची माहिती
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 May 2026: अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. याचं कारण आहे शस्त्रसंधी असतानाही अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केले आहेत. दक्षिण इराणमधील क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्रावर आणि समुद्रात सुरुंग पेरणाऱ्या जहाजांना अमेरिकेनं लक्ष्य केलं आहे. दुसरीकडे इंधनांच्या किंमतीमध्ये 10 दिवसात चौथ्यांदा वाढ झाल्याने सर्वसामान्य चिंतेत आहेत.
यादरम्यान राज्यात विधानपरिषद निवडणुकीवरुन महायुतीत तिढा निर्माण झाला असून, हा तिढा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार दिल्ली दरबारी सोडवणार आहेत. या सर्व घडामोडींचे अपडेट तुम्ही येथे एका क्लिकवर जाणून घेऊ शकता.