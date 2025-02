केंद्रीय बजेट 2025 LIVE: मोदी 3.0 सरकारचं मध्यमवर्गीयांना रिटर्नगिफ्ट; वाचा सर्व घोषणा एकाच ठिकाणी

1 Feb 2025, 12:25 वाजता

मध्यमवर्ग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य स्तंभ असून, याच मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवत अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. 2014 मध्ये मध्यमवर्गावरून कराचा भार हलका करण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं होतं. ज्यानंतर यंदाही अर्थमंत्र्यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली.

12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.

₹15-20 Lk उत्पन्नावर 20 टक्के कर

₹24 Lk हून अधिक रकमेच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर.

"The middle class provide strengths to the economy. In recognition of their contribution, we have periodically reduced the tax burdens. I am now happy to announce that there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs."says Finance Minister Nirmala…

