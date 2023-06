Biparjoy Cyclone Live Updates : बिपरजॉय वादळ गुजरातच्या किनाऱ्यावर धडकले; वाऱ्याचा वेग ताशी 115 ते 120 km

15 Jun 2023, 19:26 वाजता

गुजरातमध्ये मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

#WATCH | Gujarat | Heavy rainfall, accompanied by strong winds, continues in Morbi as an impact of #CycloneBiparjoy.

The landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch and it will continue until midnight, says IMD pic.twitter.com/xzIFwCxP1U

— ANI (@ANI) June 15, 2023