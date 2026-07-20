/Delhi CJP Protest LIVE News: पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

सौरव दास, अशुतोष रंका आणि जे पी नड्डा भेट झाली दास यांची एक्स पोस्ट करत माहिती. मी दुपारपासून जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी आहे. आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा किंवा त्यांची हकालपट्टी या मागणीचाही समावेश आहे.मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की ते यावर योग्य त्या पातळीवर चर्चा करतील. मात्र, अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे शांततापूर्ण आंदोलन करणारे थांबणार नाहीत, असे कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आले.
सौरव दास, अशुतोष रंका आणि जे पी नड्डा भेट झाली दास यांची एक्स पोस्ट करत माहिती. मी दुपारपासून जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी आहे. आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा किंवा त्यांची हकालपट्टी या मागणीचाही समावेश आहे.मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की ते यावर योग्य त्या पातळीवर चर्चा करतील. मात्र, अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे शांततापूर्ण आंदोलन करणारे थांबणार नाहीत, असे कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आले.
जंतर मंतरवरील लोकांची भीती आज नाहीशी झाली आहे.हुकूमशाहीच्या भीतीतून मुक्त झालेले लोक आज घराबाहेर पडले आहेत. धर्मेंद्र प्रधान, राजीनामा द्या त्यांची एकच मागणी आहे अशी पोस्ट मनिष सिसोदीयांनी केली आहे.
संसदेच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. संसद भवन परिसरात मोठं आंदोलन पाहायला मिळतंय. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आक्रमकपण सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि पियुष गोयल यांच्यातील बैठक सुरू आहे.
दोन तासांहून अधिक काळ वाट पाहिल्यानंतर जे.पी. नड्डा जी यांची त्यांच्या निवासस्थानी १० मिनिटांसाठी भेट दिल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आले. आम्ही आमच्या मागण्यांचे लेखी निवेदन सादर केले असून, त्यांनी यासंदर्भात अंतर्गत पातळीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; आम्ही त्या प्रक्रियेत आहोत. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेतले जात असल्याच्या बातम्याही येत असल्याचे ते म्हणाले.
दिल्ली पोलिसांनी गीतांजली यांचे केस ओढले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला.एका 12 वर्षांच्या मुलीचे डोके फुटले आहे. इतर 40-50 जणांचीही डोकी फुटल्याचा दावा कॉकरोच जनता पार्टीकडून करण्यात आलाय.
आजच्या या महान चळवळीचे श्रेय केवळ एकाच व्यक्तीला जाते. ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांतजी.देशातील मृतवत झालेल्या गोष्टींना पुन्हा जिवंत केल्याबद्दल धन्यवाद, अशी पोस्ट ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलीय.
कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आक्रमकपण सुरु असून संसदेकडे कूच करत आहे. आंदोलक संसदभवनापासून 100 मीटर दूर आहेत. दरम्यान संसद भवनाचं मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आलंय.
संसदेचं कामकाज दुपारी 12 वाजता सुरु झालं. यानंतर 5 वेळा स्थगित करण्यात आलं. पण आता संसदेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आलंय.
कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आक्रमकपण सुरु असून संसदेकडे कूच करत आहे. आंदोलक संसदभवनापासून 100 मीटर दूर आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टीचे जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरु आहे. आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्यादिवशी दिल्लीतील संसदेवर मोर्चा काढण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिजित दिपके यांना पोलिसांनी जंतरमंतरवरून ताब्यात घेतले आहे.
Delhi CJP Protest News Today LIVE Updates 20 July 2026: लडाखचे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना केंद्र सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ आज भिवंडीत एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आलं.राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले सोनम वांगचुक यांचे उपोषण दिल्ली पोलिसांनी उधळून लावल्याचा आरोप करत, यवतमाळ येथे विद्यार्थी विविध संघटना व राजकीय पक्षांनी एक दिवसीय उपोषण आंदोलन केले.- दिल्लीतील सोनंम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून सांगलीमध्ये पुरोगामी संघटनांच्यावतीने आंदोलन करण्यात आलं आहे.