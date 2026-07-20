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Delhi CJP Protest LIVE News: पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

Delhi CJP Protest News Today LIVE Updates 20 July 2026:सोनम वांगचुक त्यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली नाही, शिष्टमंडळ पाठऊन त्यांच्याशी चर्चा केली नाही.जर सरकारला लाज असेल तर राजीनामा घेतील, असे एनसीपी नेते मेहबूब शेख यांनी म्हटले. सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम भागात आठवडा भराच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाळा सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे धरणांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 20, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:29 PM IST
Delhi CJP Protest LIVE News: पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या
20 July 2026 04:29 PM (IST)

CJP च्या शिष्टमंडळाची  जे.पी. नड्डांसोबत चर्चा, काय घडलं नेमकं?

सौरव दास, अशुतोष रंका आणि जे पी नड्डा भेट झाली दास यांची एक्स पोस्ट करत माहिती. मी दुपारपासून जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी आहे. आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा किंवा त्यांची हकालपट्टी या मागणीचाही समावेश आहे.मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की ते यावर योग्य त्या पातळीवर चर्चा करतील. मात्र, अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे शांततापूर्ण आंदोलन करणारे थांबणार नाहीत, असे कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आले.

20 July 2026 04:28 PM (IST)

CJP च्या शिष्टमंडळाची  जे.पी. नड्डांसोबत चर्चा, काय घडलं नेमकं?

सौरव दास, अशुतोष रंका आणि जे पी नड्डा भेट झाली दास यांची एक्स पोस्ट करत माहिती. मी दुपारपासून जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी आहे. आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा किंवा त्यांची हकालपट्टी या मागणीचाही समावेश आहे.मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की ते यावर योग्य त्या पातळीवर चर्चा करतील. मात्र, अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे शांततापूर्ण आंदोलन करणारे थांबणार नाहीत, असे कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आले.

20 July 2026 03:39 PM (IST)

जंतर मंतरवरील लोकांची भीती आज नाहीशी झाली,हुकूमशाहीच्या भीतीतून मुक्त- सिसोदीया 

जंतर मंतरवरील लोकांची भीती आज नाहीशी झाली आहे.हुकूमशाहीच्या भीतीतून मुक्त झालेले लोक आज घराबाहेर पडले आहेत. धर्मेंद्र प्रधान, राजीनामा द्या त्यांची एकच मागणी आहे अशी पोस्ट मनिष सिसोदीयांनी केली आहे.

20 July 2026 03:32 PM (IST)

पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या 

संसदेच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. संसद भवन परिसरात मोठं आंदोलन पाहायला मिळतंय. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.

20 July 2026 03:25 PM (IST)

अमित शहा,धर्मेंद्र प्रधान आणि पियुष गोयल यांच्यात बैठक 

कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आक्रमकपण सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि पियुष गोयल यांच्यातील बैठक सुरू आहे.

20 July 2026 03:22 PM (IST)

जे.पी. नड्डा आणि CJP शिष्टमंडळाची 10 मिनिटांची भेट

दोन तासांहून अधिक काळ वाट पाहिल्यानंतर जे.पी. नड्डा जी यांची त्यांच्या निवासस्थानी १० मिनिटांसाठी भेट दिल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आले. आम्ही आमच्या मागण्यांचे लेखी निवेदन सादर केले असून, त्यांनी यासंदर्भात अंतर्गत पातळीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; आम्ही त्या प्रक्रियेत आहोत. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेतले जात असल्याच्या बातम्याही येत असल्याचे ते म्हणाले. 

20 July 2026 03:17 PM (IST)

दिल्ली पोलिसांनी गीतांजली यांचे केस ओढले, 40-50 जणांचीही डोकी फुटली- CJP 

दिल्ली पोलिसांनी गीतांजली यांचे केस ओढले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला.एका 12 वर्षांच्या मुलीचे डोके फुटले आहे. इतर 40-50 जणांचीही डोकी फुटल्याचा दावा कॉकरोच जनता पार्टीकडून करण्यात आलाय. 

20 July 2026 03:12 PM (IST)

आजच्या या महान चळवळीचे श्रेय केवळ एकाच व्यक्तीला जाते, राऊतांची पोस्ट 

आजच्या या महान चळवळीचे श्रेय केवळ एकाच व्यक्तीला जाते. ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांतजी.देशातील मृतवत झालेल्या गोष्टींना पुन्हा जिवंत केल्याबद्दल धन्यवाद, अशी पोस्ट ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलीय. 

20 July 2026 03:07 PM (IST)

संसद भवनाचं मुख्य प्रवेशद्वार केलं बंद  

कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आक्रमकपण सुरु असून संसदेकडे कूच करत आहे. आंदोलक संसदभवनापासून 100 मीटर दूर आहेत. दरम्यान संसद भवनाचं मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आलंय.

20 July 2026 03:04 PM (IST)

संसदेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय 

संसदेचं कामकाज दुपारी 12 वाजता सुरु झालं. यानंतर 5 वेळा स्थगित करण्यात आलं. पण आता संसदेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आलंय. 

20 July 2026 03:00 PM (IST)

CJP चे आंदोलक संसदभवनापासून 100 मीटर दूर 

कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आक्रमकपण सुरु असून संसदेकडे कूच करत आहे. आंदोलक संसदभवनापासून 100 मीटर दूर आहेत.

20 July 2026 02:52 PM (IST)

अभिजित दिपके यांना पोलिसांनी जंतरमंतरवरून घेतले ताब्यात 

कॉकरोच जनता पार्टीचे जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरु आहे. आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्यादिवशी दिल्लीतील संसदेवर मोर्चा काढण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिजित दिपके यांना पोलिसांनी जंतरमंतरवरून ताब्यात घेतले आहे. 

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TAGS:
sonam wangchuk
Monsoon Session
Cockroach Janata Party
National News
narendra modi

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

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ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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