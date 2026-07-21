/Live: जंतरमंतरवर तरुणाईचं आंदोलन सुरुच, संसद भवनाच्या 150 मीटरआधी बॅरिकेटिंग

--'पोलिसांनी अनेकांची डोकी फोडली'
--अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप
--सरकारची कृती हुकूमशाहीचं लक्षण- दिपके
--150हून अधिक मुलं जखमी, एका तरुणीची प्रकृती गंभीर- दिपके
--यापुढेही आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं स्पष्ट
- एनडीएच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींचं वक्तव्य
- मंगल मिलन बैठकीत मोदींचं पेपरफुटीवर भाष्य
- तरुणांचं नुकसान होऊ देणार नाही- मोदी
--'चर्चेसाठी गेलेल्यांचे मोबाईल जप्त केले'
--सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप
--'आता चर्चा करायची असेल तर जंतरमंतरवर या'
--अभिजीत दिपके यांचं सरकारला आवाहन
दिल्लीत सीजेपी कार्यकर्ते आणि तरुणाईचं आंदोलन
संसद भवन परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था
संसद भवनाच्या 150 मीटरआधी बॅरिकेटिंग
दरम्यान जंतरमंतरवर आंदोलनस्थळी पुन्हा गोंधळ झालाय
आंदोलक आणि पोलीस आमनेसामने आले होते त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण होते..
Live: -अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी प्रकरण
-न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला सुनावलं
-'राम मंदिर देणगी प्रकरणाचे राजकारण करू नका'
-चौकशी विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याच्या सूचना
कालची कृती म्हणजे हुकूमशाहीचे लक्षण. पोलिसांकडून पहिला हल्ला करण्यात आला: अभिजीत दिपके
Live: पोलिसांनी आंदोलकांचे डोकं फोडलेः अभिजीत दीपके
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील क्रूर हल्ल्याची दखल घेण्याऐवजी, सरकारने दडपशाही आणि कठोर कारवाईचा मार्ग अवलंबला आहे. ही भ्याड कृती सत्य आणि उत्तरदायित्वाबाबतची त्यांची भीती उघड करते.
20 जुलै हा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी 'काळा दिवस' म्हणून लक्षात ठेवला जाईल. आम्ही केंद्र सरकारकडे अशी मागणी करतो की, २० जुलै हा दिवस 'भ्याडपणाचा दिवस' (Coward’s Day) म्हणून घोषित केला जावा — जो या सत्ताधारी व्यवस्थेची कमकुवतपणा आणि हुकूमशाही यांचे कायमस्वरूपी स्मरण करून देईल, असं ट्विट संजय राऊत यांनी केलं आहे.
पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना केलेल्या मारहाणीचा निषेध करत उपोषण सुरु ठेवण्याचा निर्धार
Live: नाशिकमध्ये चिमुकल्यांच्या आरोग्याशी खेळ..अंगणवाडीच्या पोषण आहारात आढळला मृत पक्षी...निफाडच्या देवगावमधील धक्कादायक प्रकार...घटनेमुळे खळबळ, पालकांमध्ये तीव्र संताप....
Live: राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी बैठक, राज्यातील पीक पाण्याचा आढावा, राज्यातही विद्यार्थी आंदोलन जोर धरत असताना बैठकीत काय चर्चा होणार याकडे लक्ष
Live: भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर, येत्या 1 ऑगस्टला अमित शाहांच्या हस्ते पुण्यात सन्मान
दिल्लीतील किसान घाटावर शेतकरी आंदोलन करणार. अमेरिका-भारत व्यापार कराराला शेतक-यांचा विरोध. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शंभू बॉर्डर सील.
Live: दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राज्यभरातील तरुण मैदानात, मुंबईत चैत्यभूमीवर तर पुण्यात रेल्वे स्टेशन परिसरात आंदोलन, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातही धग
Live:संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीएच्या संसदीय पक्षाची मंगल मिलन बैठक, मोदींच्या नेतृत्वात पार पडणा-या बैठकीकडे लक्ष
दिल्लीच्या जंतरमंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन आता अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. तर, सोनम वांगचुक यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची हाक दिली आहे. त्याचबरोबर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या सह राज्यातील इतर घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून.