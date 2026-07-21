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Live: जंतरमंतरवर तरुणाईचं आंदोलन सुरुच, संसद भवनाच्या 150 मीटरआधी बॅरिकेटिंग

दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपी चांगलीच आक्रमक झाली आहे.दरम्यान यावेळी या परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला आहे. या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवूयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:08 AM IST
Live: जंतरमंतरवर तरुणाईचं आंदोलन सुरुच, संसद भवनाच्या 150 मीटरआधी बॅरिकेटिंग
21 July 2026 11:07 AM (IST)

Live: 'दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलकांना क्रूरपणे मारहाणः अभिजीत दिपके

--'पोलिसांनी अनेकांची डोकी फोडली'
--अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप
--सरकारची कृती हुकूमशाहीचं लक्षण- दिपके
--150हून अधिक मुलं जखमी, एका तरुणीची प्रकृती गंभीर- दिपके 
--यापुढेही आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं स्पष्ट

21 July 2026 11:07 AM (IST)

Live: पेपरफुटीच्या दोषींना कठोर शिक्षा होणार; पंतप्रधान मोदी

- एनडीएच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींचं वक्तव्य
- मंगल मिलन बैठकीत मोदींचं पेपरफुटीवर भाष्य
- तरुणांचं नुकसान होऊ देणार नाही- मोदी

21 July 2026 10:55 AM (IST)

Live: --'सरकारने चर्चेच्या नावाखाली टाईमपास केला'

--'चर्चेसाठी गेलेल्यांचे मोबाईल जप्त केले'
--सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप
--'आता चर्चा करायची असेल तर जंतरमंतरवर या'
--अभिजीत दिपके यांचं सरकारला आवाहन

21 July 2026 10:54 AM (IST)

Live: जंतरमंतरवर तरुणाईचं आंदोलन सुरुच, संसद भवनाच्या 150 मीटरआधी बॅरिकेटिंग

दिल्लीत सीजेपी कार्यकर्ते आणि तरुणाईचं आंदोलन

संसद भवन परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था

संसद भवनाच्या 150 मीटरआधी बॅरिकेटिंग

दरम्यान जंतरमंतरवर आंदोलनस्थळी पुन्हा गोंधळ झालाय

आंदोलक आणि पोलीस आमनेसामने आले होते त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण होते..

21 July 2026 10:06 AM (IST)

Live: -अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी प्रकरण
-न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला सुनावलं 
-'राम मंदिर देणगी प्रकरणाचे राजकारण करू नका'
-चौकशी विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याच्या सूचना

21 July 2026 10:03 AM (IST)

Live: आंदोलक विद्यार्थ्यांना क्रूरपणे मारलेः अभिजीत दिपके

कालची कृती म्हणजे हुकूमशाहीचे लक्षण. पोलिसांकडून पहिला हल्ला करण्यात आला: अभिजीत दिपके 

21 July 2026 10:02 AM (IST)

Live: पोलिसांनी आंदोलकांचे डोकं फोडलेः अभिजीत दीपके

21 July 2026 09:53 AM (IST)

Live: 20 जुलै भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस: संजय राऊत

 दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील क्रूर हल्ल्याची दखल घेण्याऐवजी, सरकारने दडपशाही आणि कठोर कारवाईचा मार्ग अवलंबला आहे. ही भ्याड कृती सत्य आणि उत्तरदायित्वाबाबतची त्यांची भीती उघड करते.
20 जुलै हा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी 'काळा दिवस' म्हणून लक्षात ठेवला जाईल. आम्ही केंद्र सरकारकडे अशी मागणी करतो की, २० जुलै हा दिवस 'भ्याडपणाचा दिवस' (Coward’s Day) म्हणून घोषित केला जावा — जो या सत्ताधारी व्यवस्थेची कमकुवतपणा आणि हुकूमशाही यांचे कायमस्वरूपी स्मरण करून देईल, असं ट्विट संजय राऊत यांनी केलं आहे.

21 July 2026 09:51 AM (IST)

Live: सोनम वांगचूक यांचं उपोषण सुरुच

पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना केलेल्या मारहाणीचा निषेध करत उपोषण सुरु ठेवण्याचा निर्धार

21 July 2026 09:46 AM (IST)

Live: नाशिकमध्ये चिमुकल्यांच्या आरोग्याशी खेळ..अंगणवाडीच्या पोषण आहारात आढळला मृत पक्षी...निफाडच्या देवगावमधील धक्कादायक प्रकार...घटनेमुळे खळबळ, पालकांमध्ये तीव्र संताप.... 

21 July 2026 09:45 AM (IST)

Live: राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी बैठक, राज्यातील पीक पाण्याचा आढावा, राज्यातही विद्यार्थी आंदोलन जोर धरत असताना बैठकीत काय चर्चा होणार याकडे लक्ष

21 July 2026 09:43 AM (IST)

Live: भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर, येत्या 1 ऑगस्टला अमित शाहांच्या हस्ते पुण्यात सन्मान

21 July 2026 09:42 AM (IST)

Live: पंजाबमधील शेतक-यांचं आज दिल्लीत आंदोलन

दिल्लीतील किसान घाटावर शेतकरी आंदोलन करणार. अमेरिका-भारत व्यापार कराराला शेतक-यांचा विरोध. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शंभू बॉर्डर सील.

21 July 2026 09:41 AM (IST)

Live: दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राज्यभरातील तरुण मैदानात, मुंबईत चैत्यभूमीवर तर पुण्यात रेल्वे स्टेशन परिसरात आंदोलन, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातही धग

21 July 2026 09:41 AM (IST)

Live:संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीएच्या संसदीय पक्षाची मंगल मिलन बैठक, मोदींच्या नेतृत्वात पार पडणा-या बैठकीकडे लक्ष

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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