Budget 2026 LIVE Updates: सामान्यांची निराशाच, अर्थसंकल्पातून कुणाच्या वाट्याला काय?

Union Budget Live Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमण यांच्या पेटाऱ्यातून सर्वसामान्यांना काय मिळणार? त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण 11 वाजता सुरू होईल. रविवारी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यापैकी ५ प्रमुख क्षेत्रे, जिथे सकारात्मक घोषणांची जनता आशा करत आहे. या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होणार आणि काय महाग हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरमहा अंदाजे ₹100000 पर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कर स्लॅबमधून सूट देण्यात आली, ज्यामुळे मध्यमवर्गाला थेट फायदा झाला. यावेळी, पगारदार वर्ग कर स्लॅबमध्ये काही नवीन बदल किंवा अतिरिक्त सवलत दिली जाते का हे पाहण्यासाठी उत्सुक असेल.
1 Feb 2026, 12:58 वाजता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया
विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल.
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे.
1 Feb 2026, 12:53 वाजता
बजेट म्हणजे घोषणांचा पाऊस - बळवंत वानखेडे
काँग्रेस खासदार बळवंत वानखेडे यांनी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेटवर प्रतिक्रिया दिली आहे. वानखेडे म्हणाले की, आजचा बजेट म्हणजे घोषणांचा पाऊस. महाराष्ट्राचा म देखील या बजेट ध्ये नाही. जिथे निवडणुका आहेत त्याच्या घोषणा या बजेटमध्ये आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबत काहीही या बजेटमध्ये नाही. खत, बियाणे याबाबत काहीही थेट बजेटमध्ये नाही. टॅक्सबाबत देखील बजेटमध्ये काहीही घोषणा नाही. शहरांसाठी देखील या बजेटमध्ये काहीही नाही
1 Feb 2026, 12:27 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 तास 27 मिनिटे अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी काय काय घोषणा केल्या आहेत. त्याबद्दल जाणून घ्या.
1 Feb 2026, 12:20 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: कर्करोगाशी संबंधित 17 औषधांसाठी सवलती जाहीर
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की कर्करोगाशी संबंधित 17 औषधांना सूट दिली जाईल. विशिष्ट वैद्यकीय कारणांसाठी इतर सात दुर्मिळ आजारांच्या औषधांच्या आयातीला सूट दिली जाईल.
1 Feb 2026, 12:15 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: योग आणि आयुर्वेदाबाबत मोठी घोषणा
योग आणि आयुर्वेदाच्या प्राचीन प्रणालींवर भर दिला जाईल, ज्यांनी जगभरात ओळख मिळवली आहे. तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था स्थापन केल्या जातील.
1 Feb 2026, 12:13 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: भारतात डेटा सेंटर बांधणाऱ्या कंपन्यांना सवलती
परराष्ट्रमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत कर सवलतीची घोषणा केली आहे. परदेशी कंपन्या जर भारतात डेटा सेंटर बांधतील तर ते याचा फायदा घेऊ शकतात.
1 Feb 2026, 12:10 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: राज्यांना 1.4 लाख कोटी रुपये मिळणार - अर्थमंत्री
16 व्या वित्त आयोगाने राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर केला. त्यांचा सल्ला स्वीकारण्यात आला आहे. आम्ही 2026-27 मध्ये राज्यांना 1.4 लाख कोटी रुपये देत आहोत, ज्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासाचा समावेश आहे.
1 Feb 2026, 12:04 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: Income Tax बाबत एक मोठी घोषणा
स्वावलंबी भारतासाठी ₹2000 कोटी. शिवाय, प्राप्तिकर फॉर्म सोपे केले जातील. नवीन कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. सुधारित आयटीआर 31 मार्चपर्यंत दाखल करता येईल.
1 Feb 2026, 11:58 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi:सरकार किती खर्च करत आहे?
26.7 लाख कोटी करांमध्ये.49.6 लाख कोटी खर्चात. भांडवली खर्च 11 लाख कोटी आहे. 2026-27 मध्ये कर्ज तूट 36.5 लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. 53.5 लाख कोटी खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही बाजारातून कर्ज घेऊ.
1 Feb 2026, 11:53 वाजता
Budget 2026 Live Updates in Marathi: मानसिक आरोग्याबाबत अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
लखपती दीदींची योजना यशस्वी झाली. कर्ज-आधारित रोजगार स्थापनेत पुढे जा. त्या स्वयंरोजगार स्थापन करत आहेत. अपंग लोकांना सक्षम बनवण्याच्या आमच्या योजनेत विविध क्षेत्रांमध्ये संधी आहेत. आम्ही त्यांना शक्य तितक्या क्षेत्रात संधी देऊ. कृत्रिम अवयव निर्मितीसाठी एक संस्था स्थापन केली जाईल. केंद्रे बळकट केली जातील. मानसिक आरोग्याबाबत एक मोठी घोषणा करताना ते म्हणाले की मानसिक संस्था बळकट केली जाईल.