Marathi News
  • भारत
  • Budget 2026 LIVE Updates: बजेटच्या दिवशी सोनं 9 हजार तर चांदी 17 हजारांनी स्वस्त

Budget 2026 LIVE Updates: बजेटच्या दिवशी सोनं 9 हजार तर चांदी 17 हजारांनी स्वस्त

Union Budget 2026 LIVE Updates in Marathi (केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 लाईव्ह बातम्या ):1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे. सामान्यांना यामधून काय मिळणार पाहूया?

Dakshata Thasale | Feb 01, 2026, 09:32 AM IST
Budget 2026 LIVE Updates: बजेटच्या दिवशी सोनं 9 हजार तर चांदी 17 हजारांनी स्वस्त

Union Budget Live Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमण यांच्या पेटाऱ्यातून सर्वसामान्यांना काय मिळणार? त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण 11 वाजता सुरू होईल. रविवारी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यापैकी ५ प्रमुख क्षेत्रे, जिथे सकारात्मक घोषणांची जनता आशा करत आहे. या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होणार आणि काय महाग हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरमहा अंदाजे ₹100000 पर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कर स्लॅबमधून सूट देण्यात आली, ज्यामुळे मध्यमवर्गाला थेट फायदा झाला. यावेळी, पगारदार वर्ग कर स्लॅबमध्ये काही नवीन बदल किंवा अतिरिक्त सवलत दिली जाते का हे पाहण्यासाठी उत्सुक असेल.

1 Feb 2026, 09:32 वाजता

अर्थसंकल्पात 75 वर्षांची परंपरा मोडणार, दिसणार मोठा बदल 

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करताना एका नवीन परंपरेची सुरुवात करतील. गेल्या 75 वर्षांपासून, अर्थसंकल्पीय भाषणाचा केंद्रबिंदू भाग अ (आर्थिक आढावा आणि धोरणे) वर होता, परंतु यावेळी, भाग ब (कर आणि भविष्यातील रोडमॅप) वर सर्वाधिक लक्ष दिले जाईल. हे सरकारच्या "रिफॉर्म एक्सप्रेस" व्हिजनचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते, जे पुढील 25 वर्षांसाठी आर्थिक ताकद आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताच्या भूमिकेवर भर देईल.

1 Feb 2026, 09:18 वाजता

अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर मार्केट कोसळलं

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यापूर्वीच शेअर मार्केट सुरु होताच कोसळलं आहे. शेअर मार्केट 500 अंकांनी कोसळलं आहे. 

1 Feb 2026, 09:16 वाजता

लोकांना अर्थसंकल्पाकडून खूप आशा 

1 Feb 2026, 09:12 वाजता

1 Feb 2026, 09:07 वाजता

निर्मला सीतारमण आज संसदेत सादर करणार अर्थसंकल्प

1 Feb 2026, 08:39 वाजता

पंकज चौधरी यांच्यानंतर निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालयात पोहोचल्या

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, "गेल्या 11 वर्षात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांनी लोकांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित केल्या आहेत आणि देशाच्या प्रगतीचा मार्ग दाखवला आहे. आजचा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे." दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण थेट अर्थ मंत्रालयात पोहोचल्या आहेत.

1 Feb 2026, 08:03 वाजता

Budget 2026 Live Updates in Marathi: 2026 चा अर्थसंकल्प संशोधन आणि नवोपक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रित करू शकतो.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, सरकारने खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम उपक्रमांना चालना देण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली होती. असे मानले जाते की सरकार या अर्थसंकल्पातही या क्षेत्रांवर विशेष भर देऊ शकते. संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमांना गती देण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.

1 Feb 2026, 07:46 वाजता

Budget 2026 Live Updates in Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सलग 9 वं बजेट

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. सकाळी 11 वाजता लोकसभेत त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होईल. गेल्या १५ वर्षांतील आकडेवारी पाहता, बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराची स्थिती फारशी चांगली नसते; मात्र त्यानंतरच्या आठवड्यात मोठी तेजी पाहायला मिळते. जुनी आकडेवारी सांगते की, प्री-बजेट आठवड्यात निफ्टी सरासरी 0.52 टक्क्यांनी खाली येतो, तर बजेटच्या दिवशी 'निफ्टी बँक'मध्ये सरासरी तेजी दिसून येते.

1 Feb 2026, 07:42 वाजता

Budget 2026 Live Updates in Marathi: अर्थसंकल्प दिनाचे वेळापत्रक :

सकाळी ८.३० वाजता
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या निवासस्थानावरून अर्थ मंत्रालयाकडे रवाना होतील.

सकाळी ८.४५ वाजता
कर्तव्य भवन–1 (मान सिंह रोड) येथे अर्थमंत्री पोहोचतील.

सकाळी ९.०० वाजता
अर्थ मंत्रालयाबाहेर अर्थमंत्री आणि त्यांच्या बजेट टीमचा पारंपरिक फोटो सेशन होईल.

सकाळी ९.३० वाजता
अर्थमंत्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेऊन अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे सादर करतील.

सकाळी ९.५० वाजता
अर्थमंत्री संसद भवनात दाखल होतील.
   येथे पहिले मीडिया फोटो सेशन होणार आहे.

सकाळी १०.१५ वाजता
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी दिली जाईल.

सकाळी ११.०० वाजता
लोकसभेचे कामकाज सुरू होईल. त्यानंतर अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. भाषणाच्या प्रारंभी सरकारच्या कामगिरीचा आणि महत्त्वाच्या आकडेवारीचा आढावा मांडला जाईल.

दुपारी १.०० ते २.०० दरम्यान
अर्थमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदींची माहिती देतील.

1 Feb 2026, 07:19 वाजता

Budget 2026 Live Updates in Marathi: गेल्या अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गाला मोठ्या प्रमाणात कर सवलत मिळाली.

गेल्या अर्थसंकल्पात, सरकारने पगारदार व्यक्तींना मोठी सवलत दिली. दरमहा अंदाजे ₹१ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कर स्लॅबमधून सूट देण्यात आली, ज्यामुळे मध्यमवर्गाला थेट फायदा झाला. यावेळीही, पगारदार वर्ग कर स्लॅबमध्ये काही नवीन बदल किंवा अतिरिक्त सवलत दिली जाते का हे पाहण्यासाठी उत्सुक असेल.

