/Maharashtra Breaking News Today LIVE: अभिजीत दिपके कपिल सिब्बल यांच्या भेटीला; आंदोलकांरील दाखल एफआयआर मागे घेण्याबाबत चर्चा

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ''''पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026'''' जाहीर केली आहे. या योजनेत आता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. पात्र शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीच्या याद्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्राप्त झाल्या आहेत.
याद्या नागरिकांना पाहता याव्यात, यासाठी गाव, चावडी, संबंधित बँक शाखा, सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी संस्था आदी ठिकाणी लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 72 हजार 388 खातेदारांची माहिती पोर्टल वर अपलोड करण्यात आली असून यात 43 हजार 816 खातेदार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तर 28 हजार 572 खातेदार हे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे आहेत. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फूले कर्जमाफी योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत त्यांच्या थकीत पीककर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत
दिल्लीत अभिजीत दिपके कपिल सिब्बल यांच्या भेटीला गेले आहेत. आंदोलकांरील दाखल एफआयआर मागे घेण्याबाबत सरकारनं आश्वासन दिले आहे. त्याअनुषंगाने कायदेशीर बाबींची चर्चा होणार आहे. लाठीचार्ज केलेल्या पोलिसांवरही कारवाई करण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबींवर चर्चा होणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 July 2026 : नीट पेपरफुटीच्या विरोधात देशभरात तरूणांनी केलेल्या आंदोलनासमोर अखेर केंद्र सरकारला झुकावं लागल. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. देशाचे नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला. प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला.शनिवारी रात्री तशी अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती.त्यानंतर आज सकाळी त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला. या अनुषंगाने देशात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत.