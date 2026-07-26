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Maharashtra Breaking News Today LIVE: अभिजीत दिपके कपिल सिब्बल यांच्या भेटीला; आंदोलकांरील दाखल एफआयआर मागे घेण्याबाबत चर्चा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 July 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:10 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: अभिजीत दिपके कपिल सिब्बल यांच्या भेटीला; आंदोलकांरील दाखल एफआयआर मागे घेण्याबाबत चर्चा
26 July 2026 05:10 PM (IST)

कर्जमुक्त शेतकऱ्यांच्या याद्या पोचल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ''''पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026'''' जाहीर केली आहे. या योजनेत आता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. पात्र शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीच्या याद्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्राप्त झाल्या आहेत. 

 याद्या नागरिकांना पाहता याव्यात, यासाठी गाव, चावडी, संबंधित बँक शाखा, सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी संस्था आदी ठिकाणी लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 72 हजार 388 खातेदारांची माहिती पोर्टल वर अपलोड करण्यात आली असून यात 43 हजार 816 खातेदार  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तर 28 हजार 572 खातेदार हे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे आहेत. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फूले कर्जमाफी योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत त्यांच्या थकीत पीककर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत

26 July 2026 04:44 PM (IST)

 अभिजीत दिपके कपिल सिब्बल यांच्या भेटीला; आंदोलकांरील दाखल एफआयआर मागे घेण्याबाबत चर्चा

दिल्लीत अभिजीत दिपके कपिल सिब्बल यांच्या भेटीला गेले आहेत.  आंदोलकांरील दाखल एफआयआर मागे घेण्याबाबत सरकारनं आश्वासन दिले आहे. त्याअनुषंगाने कायदेशीर बाबींची चर्चा होणार आहे.  लाठीचार्ज केलेल्या पोलिसांवरही कारवाई करण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबींवर चर्चा होणार आहे. 

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TAGS:
abhijeet dipke
Dharmedra Pradha
Pralhad Joshi
sharad pawar
maharashtra
Pune monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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