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LIVE UPDATES: सायनमधील आणिक आगारात भीषण आग, बसेस पेटल्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 05 october 2026 : मुंबई पुण्यातील 1800 कोटींच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची कंपनीत 99 टक्के  हिस्सेदारी असूनही आरोपी न केल्याने मुंबई हायकोर्टानं प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता DGP सदानंद दाते यांनी अधिक व्यावसायिक आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.नागपूर पदवीधर मतदार संघात भाजपात बंडखोरी झालीय. माजी महापौर आणि पदवीधर मतदारसंघाचे माजी आमदार अनिल सोलेंनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. मुंबई पुण्यातील 1800 कोटींच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची कंपनीत 99 टक्के  हिस्सेदारी असूनही आरोपी न केल्याने मुंबई हायकोर्टानं प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता DGP सदानंद दाते यांनी अधिक व्यावसायिक आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Oct 05, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:03 PM IST
LIVE UPDATES: सायनमधील आणिक आगारात भीषण आग, बसेस पेटल्या
05 October 2026 07:02 PM (IST)

जुन्या PF मधले पैसे असे नव्या खात्यात कसे आणायचे

नोकरी बदलताना पगार, कार्यालय आणि कामाची जबाबदारी बदलते; मात्र कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफचे जुने खाते अनेकदा तसेच राहून जाते. अनेक कंपन्यांमध्ये काम केले असेल तर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे पीएफ खाते किंवा सदस्य क्रमांक तयार झालेले असू शकतात. अशा वेळी जुनी पीएफ रक्कम सध्याच्या खात्यात हस्तांतरित करणे महत्त्वाचे आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) अद्ययावत सदस्य संकेतस्थळावर जुन्या पीएफ खात्याचे हस्तांतरण करण्यासाठी दोन ऑनलाइन मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत.

05 October 2026 06:24 PM (IST)

एकनाथ शिंदे-पीएम मोदींमध्ये 1 तास झाली चर्चा, कारण आलं समोर

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील बैठक संपली.दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास एक तास चर्चा झाली. राज्यातील दुष्काळावर चर्चा झाली.मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत देखील चर्चा झाली.

05 October 2026 06:08 PM (IST)

सायनमधील आणिक आगारात भीषण आग, बसेस पेटल्या

 

सायन प्रतीक्षा नगर येथील आणिक आगारात मोठ्या प्रमाणात आग लागली आहे.सायन प्रतिक्षानगर येथील आणिक आगारात काही बसेसना आग लागली.  आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाचे पथक रवाना झाले.

05 October 2026 05:59 PM (IST)

बाणगंगा तलावात शेकडो मासे मृतावस्थेत

 

दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावात शेकडो मासे मृतावस्थेत आढळल्याने जलप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.पितृपक्षात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पिंडदानामुळे पाण्यावर स्निग्ध पदार्थांचा थर साचला आणि माशांना ऑक्सिजन मिळाला नाही, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा आज बाणगंगा तलावाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत.

05 October 2026 05:58 PM (IST)

राजपाल यादवच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

 

चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अभिनेता राजपाल यादव यांच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या वारंवार आदेश देऊनही त्यांनी पैसे जमा केलेले नाहीत.सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, तक्रारदाराला काही रक्कम परत मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठीच ते राजपाल यादव यांच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करत होते. अन्यथा, त्यांनी शिक्षेविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळून लावले असते.न्यायालयाने राजपाल यादव यांना आदेशाचे पालन करण्यासाठी उद्यापर्यंतची अंतिम संधी दिली आहे.

05 October 2026 05:56 PM (IST)

रोहित पवार महाराष्ट्राचे नवीन पप्पू, भाजप आमदाराची टीका

 

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचे पुणे या ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन हे आंदोलन राहिलेलं नसून रोहित पवार नाईट्स  असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केला आहे.नाईट शिफ्ट मध्ये हे आंदोलन सुरू आहे.दिवसभर तिथे फक्त 50-100 लोक असतात.हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आंदोलन आहे.खासदार ओम राजे निंबाळकर हे आंदोलन स्थळी पोहोचले असता त्यांना विद्यार्थ्यांनी ट्रोल केलं असल्याचा आरोप देखील भाजपाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केला.आंदोलन स्थळावर एंटरटेनमेंट असतं तिथं कॉमेडीयन येऊन गेले आहेत तिथे वेगवेगळे गाणी होतात. आता हे आंदोलन फक्त करमणुकीचे साधन राहिले आहे.

05 October 2026 05:52 PM (IST)

केंद्राच्या रेल्वे स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती

 

केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे विषयक स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकसभा गट नेते डॉ .श्रीकांत शिंदे यांचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी याबद्द्ल आभार मानले आहेत.

05 October 2026 05:41 PM (IST)

गुंडांच्या मनात पोलिसांचा धाक निर्माण झाला पाहिजे

 

केवळ गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना अटक करण्याऐवजी महिलांवरील गुन्हे रोखण्याच्या गरजेवर भर देत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली पोलिसांना संवेदनशील भागांवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी २४ तास कार्यरत राहणारा देखरेख कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश दिले.दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला म्हणाले की, आगामी सणासुदीच्या काळात "हे गुंड, हे समाजकंटक आणि असामाजिक घटक अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.""त्यामुळे तुम्हाला अत्यंत सावध राहावे लागेल. आम्ही पुन्हा सांगत आहोत, या सर्व गुन्हेगारांच्या मनात धाक निर्माण करा. काही अनुचित घडल्यास तुमची खैर नाही. कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला हे गुन्हे रोखावेच लागतील," असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

05 October 2026 05:39 PM (IST)

निवडणूक आयोग,SIR मुद्द्यांवर काँग्रेसची मोठी बैठक, काय होणार निर्णय?

 

निवडणूक आयोग आणि एसआयआर (SIR) मुद्द्यांवर काँग्रेसची एक मोठी बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह सर्व राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्य प्रभारी उपस्थित होते.प्रदेश अध्यक्षही उपस्थित होते.एसआयआर (SIR) मुद्द्यावरील आंदोलनांसाठी रणनीती तयार केली जाईल.

05 October 2026 05:34 PM (IST)

एकनाथ शिंदे पीएम मोदींच्या भेटीसाठी दाखल, काय होणार चर्चा?

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी ७ लोककल्याण मार्ग या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. दोन्ही नेत्यांमधे विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे.

05 October 2026 05:23 PM (IST)

भाजपच्या मुख्यालयात मोठी बैठक, काय घडलंय नेमकं?

 

भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्यासोबत एक मोठी बैठक सुरू आहे.गृहमंत्री अमित शाह आणि माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात दाखल झाले आहेत.भाजपच्या 'सेवा संकल्पा'चा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होत आहे. नरेंद्र मोदींच्या २५ व्या जयंतीनिमित्त भाजप ७ ऑक्टोबर रोजी देशभरात एका मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे.

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TAGS:
Dnyanesh Kumar
election commission
Rahul Gandhi
CJP

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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