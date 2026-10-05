/LIVE UPDATES: सायनमधील आणिक आगारात भीषण आग, बसेस पेटल्या

नोकरी बदलताना पगार, कार्यालय आणि कामाची जबाबदारी बदलते; मात्र कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफचे जुने खाते अनेकदा तसेच राहून जाते. अनेक कंपन्यांमध्ये काम केले असेल तर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे पीएफ खाते किंवा सदस्य क्रमांक तयार झालेले असू शकतात. अशा वेळी जुनी पीएफ रक्कम सध्याच्या खात्यात हस्तांतरित करणे महत्त्वाचे आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) अद्ययावत सदस्य संकेतस्थळावर जुन्या पीएफ खात्याचे हस्तांतरण करण्यासाठी दोन ऑनलाइन मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील बैठक संपली.दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास एक तास चर्चा झाली. राज्यातील दुष्काळावर चर्चा झाली.मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत देखील चर्चा झाली.
सायन प्रतीक्षा नगर येथील आणिक आगारात मोठ्या प्रमाणात आग लागली आहे.सायन प्रतिक्षानगर येथील आणिक आगारात काही बसेसना आग लागली. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाचे पथक रवाना झाले.
दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावात शेकडो मासे मृतावस्थेत आढळल्याने जलप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.पितृपक्षात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पिंडदानामुळे पाण्यावर स्निग्ध पदार्थांचा थर साचला आणि माशांना ऑक्सिजन मिळाला नाही, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा आज बाणगंगा तलावाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत.
चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अभिनेता राजपाल यादव यांच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या वारंवार आदेश देऊनही त्यांनी पैसे जमा केलेले नाहीत.सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, तक्रारदाराला काही रक्कम परत मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठीच ते राजपाल यादव यांच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करत होते. अन्यथा, त्यांनी शिक्षेविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळून लावले असते.न्यायालयाने राजपाल यादव यांना आदेशाचे पालन करण्यासाठी उद्यापर्यंतची अंतिम संधी दिली आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचे पुणे या ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन हे आंदोलन राहिलेलं नसून रोहित पवार नाईट्स असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केला आहे.नाईट शिफ्ट मध्ये हे आंदोलन सुरू आहे.दिवसभर तिथे फक्त 50-100 लोक असतात.हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आंदोलन आहे.खासदार ओम राजे निंबाळकर हे आंदोलन स्थळी पोहोचले असता त्यांना विद्यार्थ्यांनी ट्रोल केलं असल्याचा आरोप देखील भाजपाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केला.आंदोलन स्थळावर एंटरटेनमेंट असतं तिथं कॉमेडीयन येऊन गेले आहेत तिथे वेगवेगळे गाणी होतात. आता हे आंदोलन फक्त करमणुकीचे साधन राहिले आहे.
केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे विषयक स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकसभा गट नेते डॉ .श्रीकांत शिंदे यांचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी याबद्द्ल आभार मानले आहेत.
केवळ गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना अटक करण्याऐवजी महिलांवरील गुन्हे रोखण्याच्या गरजेवर भर देत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली पोलिसांना संवेदनशील भागांवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी २४ तास कार्यरत राहणारा देखरेख कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश दिले.दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला म्हणाले की, आगामी सणासुदीच्या काळात "हे गुंड, हे समाजकंटक आणि असामाजिक घटक अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.""त्यामुळे तुम्हाला अत्यंत सावध राहावे लागेल. आम्ही पुन्हा सांगत आहोत, या सर्व गुन्हेगारांच्या मनात धाक निर्माण करा. काही अनुचित घडल्यास तुमची खैर नाही. कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला हे गुन्हे रोखावेच लागतील," असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
निवडणूक आयोग आणि एसआयआर (SIR) मुद्द्यांवर काँग्रेसची एक मोठी बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह सर्व राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्य प्रभारी उपस्थित होते.प्रदेश अध्यक्षही उपस्थित होते.एसआयआर (SIR) मुद्द्यावरील आंदोलनांसाठी रणनीती तयार केली जाईल.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी ७ लोककल्याण मार्ग या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. दोन्ही नेत्यांमधे विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्यासोबत एक मोठी बैठक सुरू आहे.गृहमंत्री अमित शाह आणि माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात दाखल झाले आहेत.भाजपच्या 'सेवा संकल्पा'चा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होत आहे. नरेंद्र मोदींच्या २५ व्या जयंतीनिमित्त भाजप ७ ऑक्टोबर रोजी देशभरात एका मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 05 october 2026 : SIR प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन फॉर्म 6 सोबत जोडलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती, असा दावा गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने केला होता. "फॉर्म-6मध्ये बेकायदेशीर बदल झाल्याचं सिद्ध झालं", असा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केलाय. राजकारणातही काही पिसाळलेले लोकं असतात अशी विखारी टीका रोहित पवारांनी नवनाथ बन यांचं नाव न घेता केलीये. त्यांच्या या टीकेला नवनाथ बन यांनीही उत्तर देत रोहित पवारांनी प्रश्नांना उत्तर द्यावं वैयक्तिक टीका करु नये असा आव्हान केलंय.