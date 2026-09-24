/LIVE UPDATES: ‘मतचोरी’नंतर ‘कायदा चोरी’ आणि त्यानंतर ‘संस्था चोरी, राहुल गांधींचा आरोप

ग्रेटर नोएडातील यमुना एक्स्प्रेसवेवर बुधवारी रात्री प्रवाशांनी भरलेल्या खासगी प्रवासी बसला भीषण आग लागून ९ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत एक महिला आणि आठ पुरुषांचा समावेश आहे. सुमारे ३० ते ३५ प्रवासी बसमध्ये होते. आग लागण्यापूर्वी बसमधून जळण्याचा वास येत असल्याची माहिती प्रवाशांनी चालक आणि वाहकाला दिली होती. मात्र, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
सुनील कुमार हे दिल्लीहून महोबाला जाणाऱ्या ‘राज कल्पना ट्रॅव्हल्स’च्या बसमधून प्रवास करत होते. संबंधित बसचा क्रमांक बीआर ३२ पीए ८६४७ असा होता. रात्री साधारण साडेअकरा वाजता ही बस यमुना एक्स्प्रेसवेवरील नोएडा-आग्रा मार्गाजवळ आली असता, चालकाच्या केबिनमधून काहीसा जळण्याचा वास येत असल्याचे काही प्रवाशांच्या लक्षात आले. याविषयी प्रवाशांनी तातडीने चालक आणि वाहकाला सतर्क केले, परंतु बसमध्ये अशा प्रकारचा वास येणे सामान्य आहे, असे सांगून चालकाने प्रवाशांची चिंता फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे, चालकाने बस थांबवून कोणतीही तपासणी करण्याचे टाळले, असा गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
राज्यात पडलेल्या दुष्काळ परिस्थिती संदर्भात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सध्या कोणतेही विशेष अधिवेशन होणार नाही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्य सरकार सोडवेल नाहीतर पुढील काही दिवसात हिवाळी अधिवेशन होणार आहे त्यात ते मांडता येतील अशी माहिती विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष सचिन अहिर यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात माध्यमांशी बोलताना दिली...गणेश उत्सवासाठी सचिन अहिर हे आज पिंपरी चिंचवड शहरातील भोसरी परिसरातील एका नामांकित कंपनीत आले होते त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने फक्त अहवाल तयार होण्याची वाट न पाहता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करावी अस आवाहन अहिर यांनी केल.
पुण्यातील आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवून बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या फॅक्ट फाईंडिंग रिपोर्टनंतर भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात 11 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पंढरपूरमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डॉल्बी साऊंड सिस्टिम ला फाटा देत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गणेश मंडळाने पारंपारिक वारकरी भजन पथक सोबत घेऊन गणरायाची मिरवणूक काढली एकाच सुंदर पोशाखामध्ये असलेले वारकरी धोतर शुभ्र शर्ट टोपी आणि लाल रंगाचे जॅकेट हातात टाळ आणि ते वाजवत धरलेला ठेका यामुळं विसर्जनाची ही मिरवणूक पंढरपूर मध्ये एक आकर्षण ठरल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी मिरवणूक पाहण्यासाठी पंढरपुरातील अनेक नागरिकांनी आवर्जून पाहण्यासाठी गर्दी केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातील आले असतांना मंगरुळपीर तालुक्यातील मोहगव्हाण इथं एका शेतकरी महिलेनं मुख्यमंत्र्यांसामोर टाहो फोडला, मुख्यमंत्र्यांनी ही महिलेच्या खांद्यावर हात ठेवत त्यांना जवळ घेऊन धीर देण्याचा प्रयत्न केला. वाशिम जिल्ह्यात पावसाभाई पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी प्रचंड खचले आहेत. अशात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उद्याच दुष्काळ जाहीर करतो असं आश्वासन दिले. आता या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती मदत होते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.2024 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये झाल्या.निवडणूक आयोगाची जबाबदारी मतदारांच्या मतांचं संरक्षण करण्याची आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. मताचा अधिकार राहिला नाही तर संविधान काम करू शकत नाही.मत नष्ट झालं तर कायदे बेकायदेशीर ठरतात आणि संस्थांना अर्थ राहत नाही. ‘मतचोरी’नंतर ‘कायदा चोरी’ आणि त्यानंतर ‘संस्था चोरी’, असा आरोपही त्यांनी केलाय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 September 2026: ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी तक्रार दाखल केली.दिल्ली पोलिसात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची तयारी असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. लोकसभेसह राज्यसभेतही महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस देण्याची विरोधकांची तयारी आहे. महादेव ऑनलाइन बेटिंग ॲप प्रकरणात एका मोठ्या कारवाईत, सीबीआयने या प्रकरणातील सूत्रधार आणि हवा असलेला आरोपी अभिषेक कुमारला अटक केली आहे. अभिषेक कुमार दुबईहून भारतात आला आणि हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच त्याला अटक करण्यात आली.