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LIVE UPDATES: ‘मतचोरी’नंतर ‘कायदा चोरी’ आणि त्यानंतर ‘संस्था चोरी, राहुल गांधींचा आरोप

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 September 2026 : अजय देवगणचा बंगला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पण चर्चेत येण्यामागचं कारण वेगळं आहे.  'कपोळ को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग  सोसायटी'मध्ये  अजय देवगणच्या बंगल्यावर सलून अन् स्पाबाबत बीएमसीने  'काम थांबवण्याची नोटीस' बजावली आहे. काँग्रेस पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात मोठ्या आंदोलन करणार आहे.भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी पक्ष संघटनेत नवीन नियुक्त्या जाहीर केल्या.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Sep 24, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:27 PM IST
LIVE UPDATES: ‘मतचोरी’नंतर ‘कायदा चोरी’ आणि त्यानंतर ‘संस्था चोरी, राहुल गांधींचा आरोप
24 September 2026 06:27 PM (IST)

प्रवाशांनी भरलेल्या खासगी प्रवासी बसला आग, 9 जणांचा मृत्यू

 

ग्रेटर नोएडातील यमुना एक्स्प्रेसवेवर बुधवारी रात्री प्रवाशांनी भरलेल्या खासगी प्रवासी बसला भीषण आग लागून ९ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत एक महिला आणि आठ पुरुषांचा समावेश आहे. सुमारे ३० ते ३५ प्रवासी बसमध्ये होते. आग लागण्यापूर्वी बसमधून जळण्याचा वास येत असल्याची माहिती प्रवाशांनी चालक आणि वाहकाला दिली होती. मात्र, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
सुनील कुमार हे दिल्लीहून महोबाला जाणाऱ्या ‘राज कल्पना ट्रॅव्हल्स’च्या बसमधून प्रवास करत होते. संबंधित बसचा क्रमांक बीआर ३२ पीए ८६४७ असा होता. रात्री साधारण साडेअकरा वाजता ही बस यमुना एक्स्प्रेसवेवरील नोएडा-आग्रा मार्गाजवळ आली असता, चालकाच्या केबिनमधून काहीसा जळण्याचा वास येत असल्याचे काही प्रवाशांच्या लक्षात आले. याविषयी प्रवाशांनी तातडीने चालक आणि वाहकाला सतर्क केले, परंतु बसमध्ये अशा प्रकारचा वास येणे सामान्य आहे, असे सांगून चालकाने प्रवाशांची चिंता फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे, चालकाने बस थांबवून कोणतीही तपासणी करण्याचे टाळले, असा गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.

24 September 2026 06:19 PM (IST)

दुष्काळी मदत करण्यासाठी विशेष अधिवेशन नाही-सचिन अहिर

 

राज्यात पडलेल्या दुष्काळ परिस्थिती संदर्भात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सध्या कोणतेही विशेष अधिवेशन होणार नाही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्य सरकार सोडवेल नाहीतर पुढील काही दिवसात हिवाळी अधिवेशन होणार आहे त्यात ते मांडता येतील अशी माहिती विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष सचिन अहिर यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात माध्यमांशी बोलताना दिली...गणेश उत्सवासाठी सचिन अहिर हे आज पिंपरी चिंचवड शहरातील भोसरी परिसरातील एका नामांकित कंपनीत आले होते त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने फक्त अहवाल तयार होण्याची वाट न पाहता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करावी अस आवाहन अहिर यांनी केल.

24 September 2026 06:14 PM (IST)

अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीर ताब्यात घेऊन मारहाण

पुण्यातील आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवून बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या फॅक्ट फाईंडिंग रिपोर्टनंतर भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात 11 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

24 September 2026 06:13 PM (IST)

पंढरपूरमध्ये डॉल्बीला फाटा देत वारकरी पथकासोबत विसर्जन मिरवणूक

 

पंढरपूरमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डॉल्बी साऊंड सिस्टिम ला फाटा देत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गणेश मंडळाने पारंपारिक वारकरी भजन पथक सोबत घेऊन गणरायाची मिरवणूक काढली एकाच सुंदर पोशाखामध्ये असलेले वारकरी धोतर शुभ्र शर्ट टोपी आणि लाल रंगाचे जॅकेट हातात टाळ आणि ते वाजवत धरलेला ठेका यामुळं विसर्जनाची ही मिरवणूक पंढरपूर मध्ये एक आकर्षण ठरल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी मिरवणूक पाहण्यासाठी पंढरपुरातील अनेक नागरिकांनी आवर्जून पाहण्यासाठी गर्दी केली होती.

24 September 2026 06:08 PM (IST)

शेतकरी महिलेनं मुख्यमंत्र्यांसामोर फोडला टाहो

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातील आले असतांना मंगरुळपीर तालुक्यातील मोहगव्हाण इथं एका शेतकरी महिलेनं मुख्यमंत्र्यांसामोर टाहो फोडला, मुख्यमंत्र्यांनी ही महिलेच्या खांद्यावर हात ठेवत त्यांना जवळ घेऊन धीर देण्याचा प्रयत्न केला. वाशिम जिल्ह्यात पावसाभाई पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी प्रचंड खचले आहेत. अशात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उद्याच दुष्काळ जाहीर करतो असं आश्वासन दिले. आता या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती मदत होते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

24 September 2026 06:01 PM (IST)

‘मतचोरी’नंतर ‘कायदा चोरी’ आणि त्यानंतर ‘संस्था चोरी, राहुल गांधींचा आरोप

 

ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.2024 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये झाल्या.निवडणूक आयोगाची जबाबदारी मतदारांच्या मतांचं संरक्षण करण्याची आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.  मताचा अधिकार राहिला नाही तर संविधान काम करू शकत नाही.मत नष्ट झालं तर कायदे बेकायदेशीर ठरतात आणि संस्थांना अर्थ राहत नाही. ‘मतचोरी’नंतर ‘कायदा चोरी’ आणि त्यानंतर ‘संस्था चोरी’, असा आरोपही त्यांनी केलाय. 

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TAGS:
Rahul Gandhi Speech
dnyanesh kumar Resign
राहुल गांधी
ज्ञानेश कुमार

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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