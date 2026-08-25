Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Maharashtra Breaking News Today LIVE: एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटली
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटली

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 august 2026: नाफेड एनसीसीएफच्या बफर स्टॉक मधून दिल्ली सह इतर शहरांमध्ये कांदा रवाना होणार आहे.गणेशोत्सवात येऊ शकणा-या अडचणी विशेषत: ओव्हरहेड वायर्स विषयी आज प्रशासनासोबत बैठकीत चर्चा झाली.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Aug 25, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:31 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटली
25 August 2026 05:30 PM (IST)

तीन वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार, आरोपीला अटक

 

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील सोनखेड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काल सायंकाळी ही घटना घडली. तीन वर्षांची चिमुकली घरासमोरील अंगणात खेळत असताना शेजारी राहणाऱ्या 35 वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दाखवून तीला नेले. अर्ध्या तासानंतर आरोपीनेच मुलीला घरी सोडले. मुलगी रडत असल्याने आईने विचारपूस केली. पालकांनी तात्काळ मुलीला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आल्यानंतर या प्रकरणी पीडित बालिकेच्या आईच्या फिर्यादीवरून सोनखेड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

25 August 2026 05:27 PM (IST)

बिल भरूनही आठ दिवसांपासून पाणीपुरवठा बंद

 

धामणगाव (सातेफळ) येथील ग्रामपंचायतीचे सुमारे १ लाख १६ हजार रुपयांचे वीज बिल थकीत असल्याने विद्युत विभागाने पाणीपुरवठा करणारी वीज जोडणी खंडित केली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने थकीत बिलाचा भरणा करून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी केली. मात्र, बिल भरल्यानंतर मीटर पीडी झाल्याचे कारण देत आणखी १२ हजार रुपये भरण्याचे आदेश विद्युत विभागाचे अधिकारी गोरडे यांनी दिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्याने गेल्या आठ दिवसांपासून गावातील नळांना पाण्याचा थेंबही आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत असून, ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.या समस्येचा जाब विचारण्यासाठी गटविकास अधिकारी पाटील, सरपंच हेमंत शिंदे यांच्यासह संतप्त ग्रामस्थ विद्युत विभागाच्या कार्यालयात पोहोचले. मात्र, कार्यकारी अभियंता गोरडे कार्यालयात उपस्थित नसल्याने ग्रामस्थांचा संताप आणखी वाढला. अधिकारी वारंवार गैरहजर राहत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी त्यांच्या रिकाम्या खुर्चीला हार घालून अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला.“बिल भरूनही पाणीपुरवठा बंद का?” असा सवाल करत ग्रामस्थांनी तातडीने वीजपुरवठा सुरू करून पाणीप्रश्न सोडवण्याची मागणी केली.

25 August 2026 05:23 PM (IST)

एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटली

 

प्रभादेवी सेनापति बापट रोडला मोठी पाईपलाईन फुटली आहे. एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news
Maharashtra Weather Updates

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील महत्वाच्या बातम्या
2
3
4
5