/Maharashtra Breaking News Today LIVE: एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटली

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील सोनखेड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काल सायंकाळी ही घटना घडली. तीन वर्षांची चिमुकली घरासमोरील अंगणात खेळत असताना शेजारी राहणाऱ्या 35 वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दाखवून तीला नेले. अर्ध्या तासानंतर आरोपीनेच मुलीला घरी सोडले. मुलगी रडत असल्याने आईने विचारपूस केली. पालकांनी तात्काळ मुलीला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आल्यानंतर या प्रकरणी पीडित बालिकेच्या आईच्या फिर्यादीवरून सोनखेड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
धामणगाव (सातेफळ) येथील ग्रामपंचायतीचे सुमारे १ लाख १६ हजार रुपयांचे वीज बिल थकीत असल्याने विद्युत विभागाने पाणीपुरवठा करणारी वीज जोडणी खंडित केली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने थकीत बिलाचा भरणा करून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी केली. मात्र, बिल भरल्यानंतर मीटर पीडी झाल्याचे कारण देत आणखी १२ हजार रुपये भरण्याचे आदेश विद्युत विभागाचे अधिकारी गोरडे यांनी दिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्याने गेल्या आठ दिवसांपासून गावातील नळांना पाण्याचा थेंबही आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत असून, ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.या समस्येचा जाब विचारण्यासाठी गटविकास अधिकारी पाटील, सरपंच हेमंत शिंदे यांच्यासह संतप्त ग्रामस्थ विद्युत विभागाच्या कार्यालयात पोहोचले. मात्र, कार्यकारी अभियंता गोरडे कार्यालयात उपस्थित नसल्याने ग्रामस्थांचा संताप आणखी वाढला. अधिकारी वारंवार गैरहजर राहत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी त्यांच्या रिकाम्या खुर्चीला हार घालून अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला.“बिल भरूनही पाणीपुरवठा बंद का?” असा सवाल करत ग्रामस्थांनी तातडीने वीजपुरवठा सुरू करून पाणीप्रश्न सोडवण्याची मागणी केली.
प्रभादेवी सेनापति बापट रोडला मोठी पाईपलाईन फुटली आहे. एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 august 2026: प्रभादेवी सेनापति बापट रोडला मोठी पाईपलाईन फुटली.एलफिन्स्टन पुलाच्या कामादरम्यान मोठी पाईपलाईन फुटली.माजी मंत्री अनिल पाटील यांच व्हॉट्स अप हॅक करण्यात आलं. पाटील यांच्या मोबाइल नंबरवरून अनेकांना आर्थिक मदतीच आवाहन करणारे मेसेज पाठवण्यात आले.हिंगणघाटच्या सुलतानपूरच्या पुलाची पुन्हा चर्चा झाली असून पुलाच्या प्रश्नावर शशिकांत शिंदेंनी आक्रमक इशारा दिलाय.