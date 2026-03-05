English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 05 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 05, 2026, 08:46 AM IST
5 Mar 2026, 08:44 वाजता

अभिनेत्री वर्षा उसगावकरांची 47 लाखांची फसवणूक

 

Varsha Usgaonkar : मराठी, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेत्री यांना मोठा धक्का बसला आहे. वर्षा उसगांवकर यांची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर आणि मृणालिनी जांभळे यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींची जवळपास 47 लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकारामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक तसेच बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत.

 

5 Mar 2026, 08:04 वाजता

लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चात 20% कपात होणार?

 

 

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २०% कपात करण्याची शक्यता आहे. शिवाय, आता दीड हजार रुपयांवरून एकवीशे रुपये प्रति महिना वाढ करण्याचे आश्वासन दिले असताना त्यासाठीही वाट पहावी लागून शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार ई-केवायसी तपासणी आणि उत्पन्न कर आणि इतर डेटाबेससह क्रॉस-व्हेरिफिकेशननंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट झालीय. पडताळणी मोहिमेमुळे सुमारे ६० लाख लाभार्थींची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यानंतर योजनेत कपात होण्याची शक्यता आहे.

5 Mar 2026, 07:38 वाजता

इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद

 

Strait of Hormuz Closed : इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद...जेएनपीए बंदरात पाच हजार कंटेनर अडकले...शिपिंग कंपन्यांवर आर्थिक संकटाचे सावट...इस्त्रायल-इराण युद्धाचा व्यापाराला फटका

5 Mar 2026, 07:33 वाजता

श्रीलंकेजवळ अमेरिकन पाणबुडीचा इराणी युद्धनौकेवर हल्ला

 

UK-Iran War : अमेरिका-इस्त्रायल-इराण युद्धाची धग हिंद महासागरापर्यंत येऊन पोहचलीये...अमेरिकन पाणबुडीने श्रीलंकेजवळ इराणी युद्धनौकेवन जोरदार हल्ला केलाय.. यात इराणी युद्धनौकेवरील 180 सैनिकांपैकी 87 सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..32 सैनिकांना वाचवण्यात यश आलंय.. तर बेपत्ता सैनिकांचा श्रीलंकेच्या नौदलाकडून शोध घेतला जात आहे.. इराणची ही युद्धनौका
भारतात विशाखापट्टणम येथे नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदल सरावात सहभागी झाली होती...भारतातून परत जाताना दक्षिण श्रीलंकेतील गाले शहरापासून सुमारे ४० नॉटिकल मैल म्हणजे सुमारे 75 किलोमीट अंतरावर असताना हा हल्ला झालाय..दुस-या महायुद्धानंतर एवढ्या मोठ्या हल्ल्याची ही पहिलीच घटना आहे.. 

