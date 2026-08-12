/LIVE UPDATES: बीडमध्ये वादातून गोळीबार,चार राऊंड फायर केले

लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुंबई अध्यक्ष पदावर पार्थ पवार यांच्या जवळच्या व्यक्तीची निवड होण्याची शक्यता आहे. आमदार जिशान सिद्धकी यांची लवकरच मुंबई अध्यक्ष पदावर निवड होण्याची शक्यता आहे. समीर भुजबळ यांच्या राजीनाम्यानंतर २ वर्षापासून मुंबई अध्यक्ष पद रिक्त आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक रेल्वेगाडीत “छत्रपती शिवाजी महाराज की जय” आणि “जय भवानी, जय शिवाजी” अशा उद्घोषणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. दिल्ली दौऱ्यावर असतांना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत विधानसभा अध्यक्ष यांनी पत्र दिले. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे केवळ देशातील महत्त्वाचे ऐतिहासिक रेल्वे स्थानक नसून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्य, स्वराज्य आणि राष्ट्रभक्तीच्या विचारांचे प्रतीक आहे. या स्थानकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यात आले असून, देशभरातून दररोज हजारो प्रवासी या स्थानकावरून प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वे प्रवासाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा आणि पराक्रमाचा संदेश देशभर पोहोचविण्याच्या दृष्टीने ही उद्घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे नार्वेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
किरकोळ वादातून बीडमध्ये गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली आहे. शहरातील इमामपूर रोडवर पेट्रोल पंपाजवळ रात्री साडेसातच्या दरम्यान ही घटना घडली. चार राऊंड फायर करण्यात आले असून सुदैवाने यात कोणीही जखमी झाले नाही. मात्र किरकोळ लहान मुलांच्या वादातही धोकादायक शस्त्र आणि गोळीबारी होत आहे . यात वापरले जाणारे अवैध शास्त्र येतात कुठून यासह अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.तसेच बीडमध्ये कायद्याचा धाक उरला आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सुदैवाने यात गोळी लागली नाही. मात्र लाठा काठाने मारहाण केल्यानंतर एक जण जखमी झाला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा बीड मधील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पुढील तपास बीड ग्रामीण पोलिस करत आहेत.
कपिल सिबल म्हणाले, “अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यापूर्वी ते अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. परंतु, न्यायमूर्तींचे म्हणणे योग्य आहे की, एकदा का राजकीय पक्षात 'प्रथमदर्शनी' फूट पडली, की त्यानंतरच्या घडामोडींचा विचार केला जाऊ शकतो, यात काहीच शंका नाही. या मुद्द्याशी माझे कोणतेही दुमत नाही.”, असे सिब्बल म्हणाले. जस्टीस बागची म्हणाले, “आपण एका जिवंत लोकशाहीशी संबंधित बाबी हाताळत आहोत, हे आपण विसरता कामा नये.”कपिल सिबल म्हणाले, “अगदी बरोबर. ती किती लोकशाहीवादी आहे हे मला माहित नाही, पण आपण नक्कीच एका 'आकांक्षी' भारतात जगत आहोत.”
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, शिंदे गटाला ११ 'राज्य प्रभारीं'चा पाठिंबा होता. 'ते शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचे भाग आहेत, रचनेबाहेरील घटक नाहीत.जेव्हा आपण एखाद्या राजकीय पक्षाचा विचार करतो, तेव्हा केवळ पदाधिकाऱ्यांचाच विचार करून चालत नाही, तर प्राथमिक सदस्यांचाही विचार करावा लागतो, असे ते म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांची संख्या हा निकष लावून मुख्यमंत्री पद देण्यात आले. त्यावेळी ग्राउंड रियालिटी तपासली गेली नाही. मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर होती. कुठल्याही गोष्टीची संघटनेची माहितीची शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले, असे सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोगाला अधिकार नाही की अधिकाराचा चुकीचा वापर केला असं म्हणायचंय तुम्हाला ? असा सवाल सुप्रीम कोर्ट यांनी कपिल सिब्बल यांना केला.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले, आम्ही तुम्हाला हा प्रश्न विचारत आहोत की: जेव्हा आयोग अखेरीस चिन्हाच्या वादावर निर्णय देईल, तेव्हा संबंधित वस्तुस्थिती परिच्छेद १५ लागू केल्याच्या तारखेलाच थांबलेली असते, की वाद जसजसा पुढे जाईल तसतसे आयोग त्यानंतरच्या घडामोडी विचारात घेऊ शकतो. यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले, जर सुरुवातीलाच राजकीय पक्षात वरवर पाहता फूट असेल, तर त्यानंतरच्या घटनांचा निश्चितपणे विचार केला जाऊ शकतो. त्याबद्दल कोणताही वाद नाही. जर राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी प्रकरण सिद्ध झाले, तर परिस्थिती बदलू शकते. अंतिम निर्णयाच्या वेळी, आयोग त्यानंतरच्या सामग्रीची तपासणी करून चिन्हाचा हक्कदार कोण आहे हे ठरवू शकतो. ८ ऑगस्ट रोजी जे घडले किंवा त्यानंतर आणखी कागदपत्रे दाखल करण्यात आली, यावर माझा आक्षेप नाही. माझा प्रश्न अधिक मर्यादित आहे: राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे प्राथमिक स्तरावर सिद्ध करण्यासाठी, १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगासमोर कोणती सामग्री उपलब्ध होती?
जर तुम्ही सुरुवातीलाच म्हणालात की निवडणूक आयोगाला अधिकारक्षेत्र नाही, तर कशाचीही चौकशी होऊ शकत नाही. पण जर अधिकारक्षेत्र असेल, आणि त्याचा चुकीचा वापर केला गेला असेल किंवा तुमची पद्धतच चुकीची असेल असे सरन्यायाधीश म्हणाले. जर पक्षांमध्ये फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी प्रकरण सिद्ध झाले, तर गोष्टी पुढे सरकतील. पण १९ जुलै रोजी आयोगाकडे कोणता दस्तऐवज उपलब्ध होता? असा प्रश्न सिब्बलांनी विचारला.
१३ वर्षांपासून निवडणूक आयोग हे शोधून काढत नाही की पक्षाची दुसरी घटना आहे का? हा भारताचा निवडणूक आयोग आहे.जो सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि पदाधिकाऱ्यांवर देखरेख करतो. मग ते असा तकलादू युक्तिवाद करतात की ही पक्षाची घटना या आयोगाच्या दप्तरी नाही? मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की, ही एक हुकूमशाही रचना आहे या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगासमोर काहीही नव्हते. न्यायाधीश चर्चा करतात. सिबल निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ देतात. निवडणूक आयोग समाजवादी पक्षाच्या निकालावर अवलंबून आहे. मुलायम सिंह यांच्या गटाने म्हटले होते की अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य होते. पण हे प्रकरण पक्षातील फुटीशी संबंधित होते,असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, आणि प्रथम संविधान वगळल्याशिवाय, नंतर संघटनात्मक रचना वगळल्याशिवाय आणि शेवटी केवळ विधिमंडळ पक्ष शिल्लक राहिल्याशिवाय त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. मग ते असे म्हणू शकले असते की दुसऱ्या गटाकडे विधिमंडळात बहुमत आहे आणि म्हणून त्यांना चिन्ह मिळाले पाहिजे. तुम्ही अंतिम ध्येय आधीच ठरवता आणि मग तिथे पोहोचण्यासाठी तर्कात फेरफार करता. हे परिच्छेद १५ अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या अगदी विरुद्ध आहे, असे सिब्बल म्हणाले. याच तर्काने शहर प्रमुख आणि विभाग प्रमुख हे देखील अनिवार्यपणे निवडले गेले पाहिजेत, असा अर्थ होईल. त्यानंतर प्रशासकीय रचना आहे. ही पदे नियुक्तीद्वारे भरली जातात कारण त्यांचे कार्य पक्षाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. यामध्ये सरचिटणीस, खजिनदार आणि सचिव यांचा समावेश आहे आणि राज्य स्तरावरही अशीच रचना आहे. त्यानंतर आपण प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडे येतो, असे सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोग म्हणते की मी शिस्तपालन समितीकडे जायला पाहिजे होते. मी त्याला (शिंदे) कशातून काढून टाकू? त्याने मला (उद्धव) काढून टाकले! चला पक्षाच्या रचनेकडे परत जाऊया. म्हणजे मी दाखवू शकेन की ती कितपत लोकशाही आहे. सिबल २०१८ च्या पक्ष घटनेचा संदर्भ देतात. पक्ष प्रमुख निवडणुकीद्वारे नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते म्हणजे, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण-निर्माता संस्था पूर्णपणे लोकशाही आहे. आता बघा कोण नियुक्त केले जातात? शिवसेना नेते काही उपनेते मग २ सचिव. पक्षाचा खजिनदार निवडला जातो का? नाही. जिल्हा प्रमुख, उप-जिल्हा प्रमुख ते नामनिर्देशित असतात. निवडून आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार ते वापरतात. शिवसेना नेते हा शब्दप्रयोग अस्पष्ट वाटतो.विधिमंडळ पक्षाचे नेते की पक्षाचे नेते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याचा अर्थ पक्षात. कारण ECI ला एका विशिष्ट निष्कर्षावर यायचे होते, म्हणून त्यांनी २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. त्याने शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली. परिच्छेद १५ अंतर्गत असलेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या अगदी उलट, असे सिब्बल म्हणाले.
१२ उपनेत्यांना नामनिर्देशित करण्यात आले आणि २१ जण निवडून आले. कृपया ४ एप्रिल ही तारीख आणि आयोगाचा शिक्का लक्षात घ्या. हे २०१८ सालचे आहे. डाव्या बाजूला DECCBR असे लिहिले आहे. ते थेट उप निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये, मी दस्तऐवजात फेरफार करू शकत नाही. ते म्हणतात की ते येथे अस्तित्वात नाही, असे सिब्बल म्हणाले.फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली. तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कळवत नाही का? असे न्यायपीठाने विचारले. आम्ही कळवतो. आम्ही नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या दोघांचीही माहिती दिली. आमचे म्हणणे आहे की आम्ही पक्षाची घटनाही दिली, असे सिब्बल म्हणाले. ते म्हणतात की हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आल्याचे जे. बागची म्हणाले त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर दस्तऐवज नंतर तयार केला असेल तर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे.
वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला असून कलम घटनेच्या २९ अ चा दाखल देण्यात आला.काही कागदपत्रे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर सादर केली.आम्ही पक्ष कार्यालयाचा पत्ता आयोगाला सांगितला. आयोगाला जे हवे ते दिले, यात घटनेचा संबंध नाही,23 जानेवारीच्या पक्ष संघटनात्मक निवडणुकीची माहिती आयोगाला दिली, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय लवकरच शिवसेना उद्धव_ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या २०२४ मधील याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. या याचिकेत, राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभाअध्यक्षांनी दिलेल्या नकाराल्या आव्हान देण्यात आले आहे.न्यायपीठात सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आहेत.यासोबतच, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.
विधानसभा सदस्यांना (आमदारांना) प्राप्त असलेल्या विधिमंडळ विशेषाधिकारांची व्याप्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराशी त्यांचा असलेला परस्परसंबंध यांबाबतच्या, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या एका घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय ६ ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू करणार आहे.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यामुळे आमदारांची संख्या किंवा त्यांच्यातील फूट याच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे स्वामित्व ठरवता येत नाही.चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही. निवडणूक चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे पक्ष आणि त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सिब्बल यांच्या मते, प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांचा प्रश्न निर्माण होतो. आमदारांचा स्वतंत्र गट तयार झाला म्हणून तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचा प्रतिस्पर्धी गट ठरत नाही.
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेत 'शिवसेनाप्रमुख' आणि 'पक्षप्रमुख' अशा पदांचा उल्लेख आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर 'पक्षप्रमुख' हे पद अस्तित्वात आले. मात्र, 'मुख्य नेता' हे पद मूळ पक्षघटनेत नव्हते. पक्षात फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने हे पद निर्माण केले, असा दावा सिब्बल यांनी केला. पक्षफुटीनंतर निर्माण केलेल्या पदाला मूळ पक्षघटनेचा आधार कसा देता येईल, असा सवालही त्यांनी केला. १९९९ मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या बदलांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. मूळ पक्षघटनेत पदच नसेल, तर त्याच्या आधारे निर्माण झालेल्या गटाला मूळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे देता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला.
आमदारांचा गट वेगळा होणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडणे नव्हे. संपूर्ण पक्षाचे स्वामित्व विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. निवडणूक आयोग ही न्यायाधिकरणासारखी संस्था आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना 'लोकशाहीवादी' किंवा 'अलोकशाहीवादी' ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाची बाजू सिब्बल यांनी मांडली. शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीवादी नव्हती, असे आयोगाचे मत असेल, तर पक्षाची मान्यता किंवा नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया का सुरू केली नाही, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
shiv sena supreme court hearing live: 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे दोन गट झाले. दोन्ही गटांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या नोंदींमध्येही हीच पार्श्वभूमी नमूद आहे.निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाभोवती आहे. पक्षाची घटना, पक्ष संघटना आणि विधिमंडळातील बहुमत यांचा विचार कसा केला गेला, यावर ठाकरे गटाकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.