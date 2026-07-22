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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक उपोषण सोडण्यास तयार पण सरकारसमोर ठेवली एक मोठी अट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 July 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:32 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक उपोषण सोडण्यास तयार पण सरकारसमोर ठेवली एक मोठी अट
22 July 2026 09:31 PM (IST)

जंतरमंतरवर पोलीस-आंदोलक पुन्हा भिडले; 2 पोलिस जखमी

जंतरमंतरवर पोलीस-आंदोलक पुन्हा भिडले आहे. पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. 2 पोलिस जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. 

22 July 2026 08:40 PM (IST)

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे मौन आंदोलन

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे उद्या सकाळी 11 ते 1 वाजेपर्यंत अहिल्यानगरच्या वाडिया पार्क येथील गांधी स्मारक येथे मौन आंदोलन करणार आहेत. सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून प्रश्न सोडवावेत अशी अण्णा हजारे यांची भूमिका आहे. लोकशाहीत संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्विकारल्याने अण्णा हजारे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे...या आंदोलनस्थळाला प्रतिकात्मक स्वरूपात "नगरचे जंतर मंतर" असे नाव देण्यात येणार आहे. या आंदोलनाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

22 July 2026 07:49 PM (IST)

माजी लष्कर अधिकारी आणि  बॉलीवुड कलाकार दिशा पटनीची बहीण खुशबू पटनी यांचे सीजेपी आंदोलनाला समर्थन 

माजी लष्कर अधिकारी आणि  बॉलीवुड कलाकार दिशा पटनीची बहीण खुशबू पटनी यांनी सीजेपी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. सोमवारी सीजेपीच्या आंदोलनात खुशबू पटानी सामील झाल्या. कोणत्याही दिखाव्याशिवाय, एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे  त्यांनी चेहऱ्यावर शांतपणे मास्क घातल्यामुळे लोकं त्यांना ओळखू शकले नाही.  खुशबू पटानी या बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानी यांची मोठी बहीण आणि भारतीय लष्कराच्या माजी अधिकारी आहेत. त्यांनी सुमारे ११-१२ वर्षे देशाची सेवा केली आणि मेजर पदापर्यंत पोहोचल्या. लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर, त्या आता फिटनेस कोच, वेलनेस एक्सपर्ट आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून सक्रिय आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमध्ये अभियांत्रिकी पूर्ण केल्यानंतर, त्या भारतीय लष्करात दाखल झाल्या. मणिपूरसारख्या भागांमध्ये शांतता मोहिमांमध्ये सेवा बजावल्यानंतर, त्यांनी मेजर पदावर स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतली.

22 July 2026 07:20 PM (IST)

'या' 3 मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत  आंदोलन सुरुच ठेवणार; सीजेपी आक्रमक

सीजेपीने सरकारसमोर 3 मागण्या ठेवल्या आहेत.  

1 . धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
2 आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई
3 शांततापूर्ण आंदोलकांवर खटला चालवू नये

या 3  मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याची भूमिका सीजेपीने घेतली आहे. 

22 July 2026 06:25 PM (IST)

 21 मुलांनी जीव दिला नसून सिस्टीमने यांचा जीव घेतलाय; सुजात आंबेडकर यांचा संताप

दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ आम्ही उद्या महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. पोलिसांनी अमानुषपणे केलेल्या मारहाणीत मुलींनाही सोडले नाही. हा केवळ एका राजीनाम्याचा किंवा जबाबदारीचा प्रश्न नाहीय, त्यामुळे आम्हीही लढाईत सहभागी आहोत. 21 मुलांची आत्महत्या नसून ती या सिस्टीमने घेतलेले जीव आहेत.  डाव्या संघटनांनी पत्र देवून बंदला पाठिंबा दिला आहे.भाजपविरोधी सर्वांनी उद्या बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन मी करत आहे.  या आंदोलनात कॅाग्रेस काल दिसली.याला भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस असे स्वरूप देवू नका,ही लढाई विद्यार्थ्यांची आहे. उद्याचा बंद यशस्वी होईल,याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. मीही उद्या बंद यशस्वी करण्यासाठी मुंबईत असणार आहे. दिल्लीतही आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मी नक्की जाणार आहे. 

22 July 2026 05:34 PM (IST)

हर्षवर्धन सपकाळ घेणार राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट

मुंबईसह महाराष्ट्रात पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांचे अटकसत्र व दडपशाही विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस नेत्यांचे शिष्टमंडळ उद्या गुरुवार दि. २३ जुलै रोजी दुपारी १२ वा. राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेणार आहेत

22 July 2026 05:19 PM (IST)

पंतप्रधानांनी माफी मागावी, तर धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा द्यावा, राहुल गांधींची मागणी

शांततेत आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज का केला? राहुल गांधींचा सरकारला सवाल. पंतप्रधानांनी माफी मागावी. तर धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा द्यावा. राहुल गांधींची मागणी.

22 July 2026 04:54 PM (IST)

7.5 कोटी विद्यार्थी विद्यार्थांना पेपरफुीचा फटका बसला,  एकालाही शिक्षा झाली नाही; राहुल गांधी संतापले 

एक गट शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करत आहे. भारताची सर्वात मौल्यवान संपत्ती म्हणजे तिची शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थी आहेत. त्यांचे भविष्य नष्ट केले जात आहे.  "सरकार काय करत आहे? एकाही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. यामुळेच तरुण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. 7.5 कोटी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर झाला आहे. हे सर्व मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांतील आहेत. ते आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर कष्टाचे पैसे खर्च करतात, पण त्यांच्या मेहनतीला आणि अपेक्षांना काहीच किंमत नाही, अशी वागणूक दिली जात आहे. एवढी मोठी प्रकरणे असूनही, एकालाही शिक्षा झालेली नाही. गेल्या 10 वर्षांत प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या 125 घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत.  आपली शिक्षण व्यवस्था, जी एके काळी जगातील सर्वोत्तम व्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती, ती आज एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे.

22 July 2026 04:44 PM (IST)

मुंबईत पोलिसांची मोठी कारवाई; आंदोलनादरम्यान 900 जाणांवर गुन्हा दाखल

 सीजेपी आंदोलनाविरोधात मुंबई पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग केल्याबद्दल आणि पोलिसांच्या परवानगीशिवाय निदर्शने केल्याबद्दल शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आठ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईत पोलिसांनी 900 हून अधिक लोकांवर आरोप ठेवले आहेत.

22 July 2026 04:11 PM (IST)

उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचा मास्टरप्लान! राज्यात विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर एकत्र मैदानात उतरण्याच्या तयारीत

उद्धव ठाकरेंनी राहुल गांधींसोबत चर्चा केल्यानंतर राज्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या सोबत सुद्धा फोनवरून चर्चा केली. राज्यात विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर एकत्र मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.  ज्याप्रकारे दिल्लीत जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू आहे त्या समर्थनार्थ राज्यात सुद्धा विरोधी पक्षांनी मिळून एकत्रित आंदोलन करण्याची ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसची तयारी करत आहेत.  उद्धव ठाकरे यांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी चर्चा करताना काँग्रेस ठाकरेंची शिवसेना आणि सर्व विरोधी पक्ष नेते मिळून राज्यात मोठा आंदोलन करण्यासंदर्भात चर्चा केली आहे. 

22 July 2026 03:32 PM (IST)

भाजपच्या कल्याण काळे यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कार्यालयाबाहेर शिंपडले गोमूत्र

भाजपच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आज काँग्रेस खासदार कल्याण काळे यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत दिल्लीत विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा जाहीर निषेध नोंदवला.यावेळी काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्ते समोरा येऊन घोषणाबाजी झाली.भाजपने कल्याण काळे यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केल्यानं काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काळे यांच्या कार्यालयाबाहेरील परीसरात गोमूत्र आणून शिंपडले.दरम्यान राममंदिरातील चोरांनी काळे यांच्या कार्यालया बाहेर येऊन आंदोलन केल्यानं आमच्या कार्यालयाची जागा अपवित्र झाली.त्यामुळे हिंदू धर्मानुसार ही अपवित्र जागा पवित्र करण्यासाठी आम्ही गोमूत्र शिंपडल्याची प्रतिक्रिया कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिलीय

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TAGS:
CJP
CJP Protest
delhi
abhijeet dipke
sonam wangchuk
neet paper leak
Dharmendra Pradhan

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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