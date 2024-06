PM Modi Oath Ceremony LIVE : पुण्यालाही मिळालं मंत्रीपद, राज्यातून 6 खासदारांना संधी

9 Jun 2024, 09:48 वाजता

पंतप्रधानपदी नियुक्त नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या त्यांच्या शपथविधी समारंभाच्या आधी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर अभ्यागत पुस्तकावर स्वाक्षरी केली.

#WATCH | Delhi: PM-designate Narendra Modi signed the visitor's book after laying a wreath at the National War Memorial, ahead of his swearing-in ceremony, to be held today at Rashtrapati Bhavan.

Narendra Modi will take oath as the Prime Minister for the third consecutive… pic.twitter.com/X5KgzMmoRz

— ANI (@ANI) June 9, 2024