Operation Sindoor LIVE Updates: भारतीय सैन्याची संयुक्त पत्रकार परिषद सुरू; महिला अधिकारी करणार हल्ल्याचं ब्रिफिंग

7 May 2025, 09:44 वाजता

"ऑपरेशन सिंदूर हे भारताने पहलगाममध्ये करण्यात आलेल्या हत्याकांडाला दिलेलं उत्तर आहे. आम्हाला आमच्या संरक्षण दलांचा अभिमान वाटतो," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी म्हटलं आहे. तसेच, "मोदी सरकार भारतावर आणि भारतीयांवर झालेल्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यास समर्थ आहे. दहशतवादाला मूळासकट संपवण्यासाठी भारत कटीबद्ध आहे," असंही अमित शाह म्हणाले.

Proud of our armed forces.#OperationSindoor is Bharat’s response to the brutal killing of our innocent brothers in Pahalgam.

The Modi government is resolved to give a befitting response to any attack on India and its people. Bharat remains firmly committed to eradicating…

— Amit Shah (@AmitShah) May 7, 2025